Un 15 de agosto insólito en el Bajo Aragón con medidas covid extendidas a la hostelería de todo el país

El día después del anuncio de Sanidad de nuevas medidas que se extienden a toda España para frenar el avance del covid coincide con el 15 de agosto. Prohibido fumar en terrazas y vía pública si no se garantiza la distancia de seguridad, cierre completo de ocio nocturno y cierre de bares y restaurantes a la una de la madrugada. El Bajo Aragón, especialmente Matarraña y Maestrazgo, es este fin de semana el destino elegido para muchas personas. Desde la hostelería trabajan con todas las medidas y esperando a la orden concreta para implementar las nuevas.

En Aragón cabe recordar que ya se estableció el cierre a la 1.00 hace semanas aunque se levantó ante un recurso en el Tribunal. «Primero se adelantó la hora de cierre, luego se retrasó y ahora otra vez… Pedimos un poco de estabilidad porque es verdad que la gente se anima a salir después de tanto tiempo encerrada pero va un poco perdida en este sentido», dijo José Ignacio Cáceres. Está en estos días al frente del Rokelín en la plaza de España de Alcañiz.

Comparte espacio de terraza con La Lola. Su propietario, Pedro Soler, se resigna en este sentido. «En la plaza podemos ir trabajando pero el dato es preocupante porque lo hacemos a entre un 30% y 40% respecto al año pasado», apunta. La hora de cierre no es lo que más preocupa porque ya lo habían implementado, eso sí, mientras no se rebaje más de la una de la madrugada. Respecto a la prohibición de fumar genera alguna duda. «A la gente hay que explicarle que no está prohibido fumar siempre que cumpla las distancias y en ese sentido, las mesas ya están a una distancia. Pero si en una se sientan diez y hay dos fumadores entiendo que hay dos opciones: o se separan o no se fuma», se pregunta.

El cartel de zona libre de humos luce en la terraza del Guadalope en Alcañiz.

Este puente se están viendo turistas en el centro alcañizano pero las pernoctaciones se notan a la baja en establecimientos como el Hotel Restaurante Guadalope. En cafetería y terraza sí se trabaja a buen ritmo y siempre pendientes de las medidas. Decenas de carteles de advertencia llenan cristaleras. «Parece que el miedo de marzo lo hemos perdido y no debe ser así. Estamos haciendo más de policías que de camareros y por eso ya he puesto el cartel de que no se puede fumar en la terraza, para ir concienciando aunque no haya entrado aún en vigor», añade el responsable, Juanma Crespo. También se adelantan con el cierre a la una ya que desde hace días terminan el servicio a medianoche.

La fecha de entrada en vigor de estas nuevas medidas dependerá de cada comunidad autónoma. En Aragón previsiblemente será la próxima semana, no obstante, la consejera, Sira Repollés, recordó que estas decisiones suponen «un respaldo a medidas que ha tomado Aragón«.