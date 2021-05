165 auténticos monumenos vivientes

¿Por qué olivera en lugar de olivo?

¿Cómo ha sido la labor de datación?

En todos los casos estamos hablando de una datación muy aproximada pero no exacta porque el olivo es muy enrevesado e irregular y ello dificulta mucho su datación. Aquí realmente he sido el coordinador pero no hubiese hecho nada sin el elevado número de personas que han colaborado conmigo. Después de muchos años y de muchas publicaciones relacionadas con la naturaleza, realmente lo que más me gusta es que se me considere «embolicador» de proyectos porque lo que me gusta es implicar, «embolicar» a la gente para que puedan ser posibles trabajos como este. En este caso hemos querido ir más allá y hacer conscientes a los vecinos y propietarios de estos ejemplares que se trata de unos árboles que forman parte de nuestra cultura y que nos lo han dado todo. Pensamos también que las administraciones deben incentivar, a través de distintas fórmulas que pasan por su aprovechamiento económico, que los agricultores conserven estos ejemplares.

¿Cuál es tu trayectoria como divulgador y como autor de numerosas publicaciones?

Son ya 30 años intentando acercar la naturaleza a las personas. Entre otros trabajos está Árboles del Matarraña, la edición de Árboles Singulares del Bajo Aragón, que fue una guía pionera en todo Aragón. Después han llegado otras guías y ahora estoy trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Mazaleón y el CRA Matarraña en la actividad Massalnatura. He tenido la gran suerte siempre de poder trabajar con mucha gente que me ha ayudado y con la que hemos conformado grandes equipos. Y por mi profesión de APN también he tenido la oportunidad de aprender mucho de la gente del territorio. Y lo he querido hacer siempre con respeto al medio y a las personas. Porque yo veo ahora, con preocupación, que existen multitud de iniciativas que se plantean y que no respetan ni al medio ni a la gente. No todo vale y además se están utilizando de forma muy manida la palabra sostenibilidad. Deberíamos de reflexionar sobre estas propuestas que no siempre son respetuosas.