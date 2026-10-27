165 bomberos de toda España se citan en Technopark para perfeccionar las técnicas de rescate en un accidente: «Queremos seguir evolucionando para dar la mejor atención»

Con el objetivo de seguir actualizando las técnicas de rescate cuando se produce un accidente de tráfico se está desarrollando una nueva edición de Aprat Rescue Training en Technopark. 165 bomberos de 27 parques de toda España estarán formándose durante tres días en las instalaciones del centro tecnológico de la mano de 10 talleres y tres ponencias abiertas al público en general.

Se abordarán cuestiones desde diferentes puntos de vista tanto el técnico, enfocado a los bomberos o el sanitario para aprender cómo actuar en estas situaciones críticas, entre ellas el rescate vehicular, excarcelación y atención al trauma. "No buscamos conformarnos, lo que queremos seguir evolucionando para mejorar la atención a la víctima tras un accidente de tráfico", explica Miguel Ángel Muelas, presidente de la Asociación Profesional de Rescate en Accidentes de Tráfico (APRAD).

Es ya la octava edición que se celebra en Alcañiz, un lugar en el "desde el primer año se ha recibido apoyo institucional y las instalaciones permiten realizar todas las actividades en un mismo espacio". "Nos facilita mucho porque son complejas de organizar y aquí se puedan realizar de forma ordenada sin tener ninguna dificultad", añade.

Las tres ponencias serán este miércoles desde las 8.30 de la mañana hasta las 11.20. Se abordarán cuestiones como el modelo de aprendizaje para la excelencia operacional impartida por Iván Cabrera Sosa, asesor de APRAT, nuevos casco MSA de la mano de Gema Moreno Carrasco, representante de MSA The Safety Company y atrapamiento prolongado junto a Salvador Parra, médico especialista en urgencias y emergencias

Todos los talleres formativos son diferentes respecto cada año, al igual que la formación, ya que durante el resto del año la asociación centra sus esfuerzos en la creación de nuevas técnicas tanto en vehículos pesados como turismos. También en la parte sanitaria se cuenta con la presencia de médicos y enfermeros para facilitar el conocimiento sobre la atención a la víctima.

Las jornadas cuentan con la colaboración del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Alcañiz, la Diputación de Teruel y Technopark. Este martes se han inaugurado en Techokpark con la presencia del alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, la diputada provincial de la Diputación de Teruel , Anabel Fernández y del presidente de APRAT, Miguel Ángel Muelas, entre otros. También en el acto inaugural se ha guardado un minuto de silencio en memoria del bombero de la DPZ Juan Luis Alonso Lete, fallecido el pasado verano en acto de servicio. "Para Alcañiz es un placer tener aquí a la elite nacional de los que salvan vidas de verdad, los que cuando llamamos cuando necesitamos un rescate son los primeros en acudir", ha defendido Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz.