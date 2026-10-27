Alcañiz estrenará su nueva piscina con dos competiciones oficiales de salvamento y socorrismo

Alcañiz ya tiene sus primeras citas deportivas confirmadas en las nueva piscina climatizada de la Ciudad Deportiva Santa María. La Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo (FASS) ha presentado el calendario de competición para la temporada 2026/2027, que incluye dos pruebas en la nueva infraestructura alcañizana: el Campeonato de Aragón de Distancias Cortas, el próximo 28 de noviembre, y la sexta jornada de los Juegos Deportivos en Edad Escolar (JDEE) y la Liga Española de Clubes (LEC), prevista para el 10 de abril de 2027.

La programación supone uno de los primeros pasos para dar uso competitivo a la nueva instalación de la Ciudad Deportiva Santa María, que comenzó a funcionar a mediados de septiembre y cuenta con un vaso de 25 metros y seis calles. El equipamiento permite acoger pruebas oficiales y amplía las posibilidades de los clubes de natación y salvamento del territorio.

El Club Natación Bajo Aragón, con sede en Alcañiz, participará en la organización de las pruebas. Su presidente, Óscar Vargas, valora la confirmación de estas dos competiciones oficiales en la piscina de Alcañiz como un impulso para la entidad y para la práctica de los deportes acuáticos en la ciudad. “Solamente la apertura de una instalación que reúne condiciones para poder organizar estas pruebas ha sido un revulsivo a nivel de socios", explica Vargas. El presidente espera que la nueva infraestructura sirva también para animar a más personas a practicar natación y aumentar el número de usuarios. Asimismo, destaca la satisfacción que supone para el club poder organizar una competición oficial en casa. “Es un orgullo poder organizar una primera prueba oficial en nuestra ciudad y promover este deporte”, afirma.

Primeras pruebas en la piscina climatizada

La primera competición llegará apenas unos meses después de la puesta en marcha de la instalación. El 28 de noviembre, Alcañiz será la sede del Campeonato de Aragón de Distancias Cortas, una de las citas incluidas en el calendario autonómico de la federación.

La segunda prueba en piscina tendrá que esperar hasta el 10 de abril de 2027, cuando la localidad recibirá la sexta jornada de los Juegos Deportivos en Edad Escolar y la Liga Española de Clubes. Esta competición pondrá el broche al circuito de seis jornadas que comenzará el 7 de noviembre en Calatayud.

El calendario se extenderá hasta junio y combinará las pruebas escolares y de clubes con los campeonatos autonómicos y las competiciones de aguas abiertas. La FASS cerrará en la temporada el 19 de junio en La Escanca de Alcañiz, con la final de aguas abiertas de los JDEE y el Campeonato de Aragón Absoluto.

Caspe y Andorra también serán protagonistas del calendario

La temporada de salvamento y socorrismo repartirá sus pruebas por diferentes localidades aragonesas, con Caspe como uno de los puntos destacados del calendario. La localidad caspolina acogerá la segunda jornada de los JDEE y la LEC el 12 de diciembre, además de dos citas en junio.



La primera jornada de aguas abiertas se celebrará en Caspe el 5 de junio de 2027. Una semana después, el 12 de junio, la localidad será escenario del Campeonato de Aragón Juvenil, Júnior y Absoluto OPEN, que coincidirá con la final de los Juegos Deportivos en Edad Escolar para las categorías juvenil y júnior.

Por su parte, Andorra será sede de la tercera jornada de los JDEE y la LEC, prevista para el 24 de enero de 2027. El calendario también incluye también una prueba en Stadium Venecia, el 27 de febrero. Calatayud, por su parte, acogerá la jornada inaugural, el 7 de noviembre, la quinta jornada, el 20 de marzo, y la final de los JDEE para las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, el 29 de mayo.