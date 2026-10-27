‘Con la tierra en los pies’ se estrena en Alcañiz en un ejercicio por mantener la memoria de los pueblos

Con una combinación de documental y ficción, el director Fernando Vera resuelve la manera de contar el proceso de éxodo rural en Nerín, en el Pirineo. Lo plasma en 100 minutos en el documental 'Con la tierra en los pies', que se sigue proyectando en diferentes lugares de las tres provincias que se ven reflejados en la historia que narra. Tras sus pases desde este verano en Caspe, Calanda y Maella, el sábado se proyectó en Alcañiz, en el cine del Palacio Ardid.

Pepa Nogués, Rafael Latre y Javier Climent, en la proyección en Alcañiz. / LC

El pase contó con la presencia del productor Rafael Latre, que ofreció todas las explicaciones acerca del origen de este proyecto. Antes de ser una película fue un libro colectivo titulado ‘Nerín Memorias Compartidas’, y que coordinó el propio Latre. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Climent, ejerció de anfitrión de una sesión de cine que siguió después de la película. Tras el pase, el público pudo disfrutar y participar en un coloquio que en este caso guió Pepa Nogués, antropóloga, lingüista y profesora.

Proyección en Alcañiz de 'Con la tierra en los pies'. / LC

El documental plantea varias cuestiones, y una de ellas se centra en qué sucede con la identidad y el patrimonio cuando un pueblo queda deshabitado. De hecho, la película presenta dos caminos que se cruzaron en 1930, el del lingüista alemán Rudolf Wilmes, y el de un territorio que estaba a punto de cambiar su forma de vida, el Valle de Vió en Huesca.