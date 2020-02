180 atletas en el cross de Albalate

La celebración de las Bodas de Isabel en Teruel y el carnaval en prácticamente todo el Bajo Aragón Histórico no impidieron que participaran en el Cross de Albalate hasta 180 corredores. «Ha coincidido todo en el mismo fin de semana pero aún así no nos podemos quejar con 180 participantes. Es un circuito muy llano que gusta mucho», valoró el coordinador de deportes del Bajo Martín, Javier Abad. El domingo estuvo coordinando la vigésima edición del Cross de Albalate del Arzobispo, una prueba fija en el calendario de los atletas bajoaragoneses que este año se desarrolló bajo una climatología óptima. Mucho sol y nada de viento que animaron a salir de casa a los más pequeños del municipio.

La prueba comenzó a las diez de la mañana con las categorías de adultos: juvenil, senior y veteranos A,B y C que recorrieron una distancia de 6.750 metros (tres vueltas al circuito). Javi Bielsa y Carmen Cantero, del club Kilómetro Cero de Caspe, se proclamaron campeones absolutos de la carrera. A partir de las once, llegó el turno de los más pequeños y se disputaron las carreras de las categorías escolares: sub 16, sub 14,sub 12, sub 10, iniciación, preescolar y chupetín.

Tras las pruebas deportivas, la asociación de mujeres de Albalate Pintor Gárate ofreció un exquisito chocolate con churros, como ya es tradición. Antes, a los corredores les repartieron fruta cortada conforme terminaron la prueba.