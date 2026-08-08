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09 AGO 2026|

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200 ciclistas desafían ya al calor y las carreteras en la Vuelta al Bajo Aragón

FOTOGALERÍA Y ENLACE AL DIRECTO. La edición 42 de la siempre esperada prueba ya rueda entre Maella, Caspe, Chiprana, Fabara y Nonaspe con 34 clubes en la competición

Podio general de la primera etapa de la edición 2026 entre Maella y Caspe con corredores, autoridades y organización. / Club Ciclista Caspolino
Podio general de la primera etapa de la edición 2026 entre Maella y Caspe con corredores, autoridades y organización. / Club Ciclista Caspolino

Beatriz Severino08 08 2026

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Caspe

ActualidadCiclismo y BTTDeporte

Las bicicletas han vuelto a tomar las carreteras del Bajo Aragón Caspe como ya es tradición cada verano desde hace 42. La Vuelta Ciclista al Bajo Aragón es una cita esperada y no decae en su poder de convocatoria con 34 clubes llegados de diferentes puntos de España y otros países como Bélgica y Francia que buscarán hacer las mejores marcas.

La competición pone en las calles y carreteras a más de 200 ciclistas de categoría cadete que, hasta el lunes se medirán las fuerzas, a ellos mismos y se las verán también con uno de los factores propios de estas fechas y que no está siendo nada benévolo como es el calor.

Este viernes se procedió a la presentación de equipos y a celebrar la primera etapa con salida en Maella y llegada en Caspe, lo que se traduce en 57,39 kilómetros. Néstor Herrera González, del Gran Canaria Bike Team, fue el primero en cruzar meta tras completar la distancia en 1h 18'23''.

Cuatro etapas con sus cuatro peculiaridades

Maella - Caspe marca la primera etapa, mientras que Chiprana es la localidad protagonista este sábado con la segunda etapa con salida y llegada en la misma población con un recorrido de 4,7 kilómetros. El domingo, la competición volverá a salir a carretera con 58,4 kilómetros, que son los que deberán hacer los corredores para unir Fabara y Nonaspe. El fin de edición de esta Vuelta será el lunes 10 de agosto con la cuarta etapa de 63,4 kilómetros. Tendrá salida y meta en Caspe.

Animar en la calle y seguir las carreras en directo

El Club Ciclista Caspolino está al frente de la organización de la longeva prueba. Al público que desee acercarse a cada una de las poblaciones de salida y meta a dar ánimo y aliento, se suma quienes deseen seguir la carrera una vez sale de los cascos urbanos. Para ello han habilitado un canal en Youtube donde poder seguirlas todas en directo o verlas a la carta.

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