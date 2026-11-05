Motorland reúne este fin de semana a los mejores pilotos de rallycross con un campeón del mundo como reclamo

Motorland Aragón se prepara para recibir este fin de semana una de las disciplinas más espectaculares del automovilismo. El Campeonato de España de Rallycross disputará su Gran Final de la temporada en el circuito situado en el área off-road del complejo alcañizano, donde los participantes combinarán velocidad, tierra y asfalto en carreras marcadas por la intensidad y la estrategia. La cita contará, además, con un invitado de excepción: Mikel Azcona, campeón del mundo de Turismos en 2022 y doble campeón europeo de TCR.

La competición reunirá a las categorías JuniorRX, Super RX N5 y Crosscar RX, esta última con la presencia del piloto navarro. Azcona se enfrentará al reto de competir en una modalidad diferente a las habituales en su trayectoria, en un fin de semana que pondrá en juego los últimos resultados del campeonato nacional.

Mikel Azcona en una de sus visitas al circuito alcañizano con el WTCR / Motorland Aragón

Tierra y asfalto en un mismo trazado

El rallycross destaca por combinar dos superficies muy diferentes en un mismo circuito. En el caso de Motorland, el recorrido cuenta con un 58% de asfalto y un 42% de tierra, distribuidos en un trazado de 1.155 metros que alcanza los 1.236 metros con la incorporación de la denominada joker lap. Esta variante, que los pilotos deben completar durante las pruebas, añade un componente estratégico a unas carreras en las que los adelantamientos y los cambios de ritmo son constantes.

La mezcla de superficies convierte cada salida en un desafío tanto para los pilotos como para los vehículos, en una modalidad que busca ofrecer un espectáculo especialmente intenso y dinámico para los aficionados.

Acceso gratuito a la grada y el paddock

Motorland abrirá sus puertas al público durante las dos jornadas del campeonato con entrada libre. Los asistentes podrán seguir la actividad desde la grada natural, que ofrece una panorámica de todo el trazado, y también tendrán la posibilidad de acercarse al paddock para conocer de cerca el ambiente de la competición. Para facilitar el acceso, el complejo habilitará el parking F, situado junto a la entrada al circuito de Rallycross.

La actividad comenzará el sábado a las 10.00 con los entrenamientos libres de las tres categorías. A partir de las 13.30 se disputarán las sesiones de clasificación, que determinarán el desarrollo de la jornada decisiva.

El domingo arrancará a las 10.00 con los warm-up y las Q3. La emoción irá en aumento durante la tarde, con las semifinales previstas a partir de las 13.30 y las finales, que pondrán el broche al campeonato, desde las 15.00.