La alcañizana Ariadna Sanz se codea con la élite del patinaje y roza el podio en su primera Copa de Europa

La alcañizana Ariadna Sanz Sancho ha terminado la temporada por todo lo alto con una destacada cuarta posición en la Cup of Europe 2026 de patinaje artístico sobre ruedas. La deportista del Alcañiz Club Patinaje Artístico logró situarse entre las mejores de Europa en la categoría sénior, con una puntuación de 72,47 puntos, en una competición celebrada en la localidad alemana de Stade.

Era su primera participación en esta Copa de Europa, aunque ya contaba con experiencia en dos Campeonatos de Europa anteriores. Sanz consiguió la clasificación después de finalizar séptima en el Campeonato de España, un resultado que le permitió representar a la Federación Española junto al resto de integrantes de la selección nacional.

La patinadora reconoce que se marcha con sensaciones positivas, aunque también con cierto sabor agridulce por los errores que le impidieron acercarse todavía más al podio. “Un sabor agridulce un poco porque hubo algún fallo que me podría haber permitido estar un poco más arriba en la clasificación. Pero, pese a eso, sobre todo contenta de que disfruté patinando, que sobre todo era mi objetivo», explica.

Un ejercicio con un salto que tenía pendiente

La competición para Ariadna Sanz se concentró en una única actuación, el programa largo, a diferencia de otros campeonatos en los que las patinadoras realizan dos ejercicios. Su propuesta combinaba saltos, piruetas y elementos coreográficos. Entre los momentos más destacados estuvo un combinado de saltos triple toe y doble toe que consiguió ejecutar con éxito. “Estoy muy orgullosa, me salió y tenía ganas de hacerlo porque en el de España, por ejemplo, lo fallé”, recuerda.

Sin embargo, algunos errores técnicos y caídas en determinados elementos terminaron condicionando su puntuación. Sanz obtuvo 45,17 puntos en el apartado técnico y 30,80 en los componentes del programa, con una deducción de 3,50 puntos, para alcanzar los 72,47 finales.

La alcañizana terminó cuarta, a 1,75 puntos del podio, que cerró la alemana Ricarda Zander con 74,22. Por delante quedaron la española Patricia Castelreanas Monge, campeona con 83,41 puntos, y la italiana Noemi Scatarzi, segunda con 83,34. La victoria se decidió por apenas siete centésimas.

La cuarta plaza en Stade supone así un nuevo resultado internacional para la patinadora del Alcañiz CPA, que estuvo acompañada durante la competición por su entrenadora, Ester Velilla. Un éxito que también ha querido reconocer el club, que ha felicitado a ambas por el trabajo realizado durante toda la temporada y por llevar el nombre de Alcañiz a una cita continental.

La próxima temporada, con el podio nacional en el horizonte

Con la competición alemana, Sanz da por finalizada la temporada. La deportista ha aprovechado estas semanas para descansar y recuperarse de unas molestias en el tendón de la rodilla que le han obligado a parar durante dos semanas. Su intención es retomar los entrenamientos la próxima semana, con la vista puesta en el nuevo curso, cuyo calendario todavía no se ha publicado, aunque las primeras competiciones podrían llegar en febrero.

De cara al futuro, la alcañizana mantiene la ambición de seguir creciendo en la categoría sénior, en la que ya compite como absoluta. “Como objetivo siempre está el poder llegar y hacer podio en el Campeonato de España o poder buscar una competición internacional”, apunta.