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03 NOV 2026|

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Carlos Magallón bate tres récords de Aragón y levanta un total de 300 kilos en el Trofeo Ciudad de Zaragoza

El levantador alcañizano del Centro Natación Helios completa seis intentos válidos, mejora en cuatro kilos su mejor marca personal y se queda a solo cuatro kilos del récord de España

Carlos Magallón durante uno de sus seis levantamientos en Zaragoza / Cedida
Carlos Magallón durante uno de sus seis levantamientos en Zaragoza / Cedida

Jesús Burgos03 11 2026

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Alcañiz

Deporte

Carlos Magallón fue uno de los grandes protagonistas del Trofeo Ciudad de Zaragoza de Halterofilia, celebrado el pasado 31 de octubre en las instalaciones del Centro Natación Helios. El deportista firmó una actuación sobresaliente, con seis levantamientos válidos de seis intentos, y estableció tres nuevos récords de Aragón en la categoría sub-17 y junior de más de 95 kilos. Su actuación se saldó con un total olímpico de 300 kilos, cuatro más de su anterior mejor registro personal.

El halterófilo logró levantar 131 kilos en arrancada y 169 en dos tiempos, unas marcas que le permitieron batir los récords autonómicos de ambas modalidades, además del correspondiente al total olímpico. Una competición prácticamente perfecta que le permitió dar un nuevo salto en su progresión y quedarse a las puertas de una marca de ámbito nacional.

“El campeonato fue perfecto, hice seis de seis y conseguí superar mi máxima marca por cuatro kilos de total”, explicó Magallón, satisfecho con el rendimiento conseguido en una cita que reunió a deportistas destacados de esta disciplina en la capital aragonesa.

A cuatro kilos del récord de España

Uno de los registros que más cerca tuvo el deportista fue el récord de España de dos tiempos. Con sus 169 kilos, Magallón se quedó a sólo cuatro de la plusmarca nacional, situada en 173. Una barrera que ya tiene marcada como próximo objetivo y para la que tendrá una nueva oportunidad en apenas dos semanas.

El 14 de noviembre participará en el Campeonato de España sub-20, donde buscará dar el siguiente paso y hacerse con el récord nacional. “Allí quiero intentar hacer el récord de España, que serían 173 kilos en dos tiempos”, avanzó el halterófilo.

Pendiente de la clasificación para la Copa del Rey

Al margen de sus resultados individuales, el Trofeo Ciudad de Zaragoza también se enmarca en el calendario de competiciones que determinarán los equipos clasificados para la Copa del Rey y la Copa de la Reina Iberdrola. Sin embargo, todavía no se conocen los clubes que conseguirán el billete para ambas citas.

La Federación Española de Halterofilia está pendiente de la celebración del Campeonato del Mundo absoluto, que se disputa en China, antes de confirmar los resultados definitivos y los equipos clasificados. Por el momento, por tanto, no se puede dar por asegurada la presencia de ningún club en la competición copera a partir de los resultados acumulados.

El Centro Natación Helios, que ejerció como anfitrión del Trofeo Ciudad de Zaragoza, figura entre los equipos que aspiran a estar en la fase final, tanto en categoría masculina como femenina. La resolución de las clasificaciones queda ahora pendiente de la confirmación federativa.

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