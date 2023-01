200 corredores en el Cross Ítaca de Andorra

Un total de 200 corredores participaron este domingo en el I Cross Villa de Andorra, un encuentro que había sido organizado de forma conjunta por el Patronato de Deportes del Ayuntamiento y la Escuela de Atletismo local. La cita deportiva se desarrolló en las inmediaciones del circuito Cross Ítaca, donde participantes de todas las edades compitieron según categorías. Las bajas temperaturas marcaron el ambiente, aunque estas no impidieron el disfrute y la presencia de un gran número de niños al estar la competición incluida en el IX Circuito Intercomarcal de carreras escolares.

La primera prueba que se llevó a cabo fue la carrera de la categorías absoluta y juvenil. En ellas, los corredores recorrieron los 5,2 km que la organización había dispuesto, siendo este año un nuevo trazado respecto a ediciones anteriores del Cross Zancadas. En ella, el primero en cruzar la línea de meta fue el corredor Nahum Calaceit, del club Atlético Calanda. A su vez, la primera mujer clasificada fue Ana Castro, del Polideportivo Andorra.

Finalizada esta prueba se procedió a la entrega de trofeos por categorías sub 18, Senior, Veterano A, B, y C. En senior vencieron Elena Sancho y Nahum Calaceit y en Veteranos A coronaban el pódium Jesús García y Ana Castro. Mientras tanto, en categoría B lograban los primeros puestos en Raúl Aguilar y Beatriz Altaba, mientras que en la C ganó José Gascón. En la categoría juvenil masculina era Víctor Juste quien cruzaba primero la línea de meta y en categoría femenina Doha Elyaquote.

A las 11.00 los participantes de la categoría sub-16 recorrían los duros 2,4 km. En esta categoría, la chica que finalizó primera fue Daniela Alejos y el joven que conseguía alcanzar la meta en menos tiempo fue Jacobo Anento.

La siguiente categoría en competir fue la sub-14, cuyos participantes debían recorrer 1,6 km para finalizar la prueba. En ella, en femenina lograba la victoria Carlota Gasión, mientras que en la masculina fue Martín Puchol quién se hizo con el mejor tiempo.

Seguidamente corrían aquellos inscritos en categoría Sub-12 con un trazado de 1,2 Km. En ella, Telma Clemente vencía en femenina e Ian Ariño en la masculina. En los corredores de la categoría Sub-10, en cambio, el triunfo fue para Lucas Robles e Iratxe Pamplona. Finalmente, los de la categoría de iniciación competían pasado el mediodía en una prueba que era ganada por Alberto Domingo y Sapae El Amroy.

Cerraban la mañana de Cross los preescolares que corrían a lo largo de 100 metros y se mostraban contentos con las medallas que se entregaron a todos participantes. El circuito también contó con la participación de varios voluntarios que ofrecieron avituallamiento.