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12 JUN 2026|

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El PP denuncia que repartir la potencia sobrante del Nudo Mudéjar es «un grave error»

Consideran que la decisión no tiene ninguna validez jurídica y que la impugnación por parte de alguna de las empresas supondría todavía más retrasos

Cargos del PP este viernes durante la rueda de prensa en Alcañiz. / M.M.R.
Cargos del PP este viernes durante la rueda de prensa en Alcañiz. / M.M.R.

Marina Monreal12 06 2026

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El PP asegura que la decisión del Gobierno de España de repartir entre el resto de las empresas la potencia sobrante del proyecto del Nudo Mudéjar es un error. Sostienen que implicar a otras nueve empresas supone judicializar el proceso. Consideran que la decisión no tiene ninguna validez jurídica y que la impugnación por parte de alguna de las empresas supondría todavía más retrasos.

“No hemos visto que el Gobierno de España haya demandado a la empresa adjudicataria porque no puede hacerlo. Son ellos los que han cambiado las condiciones a mitad de partida”, aseguraba este viernes el diputado nacional del PP y alcalde de Calanda, Alberto Herrero.

Sostienen que, después de una larga espera, los proyectos se pretenden poner en marcha de forma urgente, lo cual se explica porque “el Gobierno sabe del grave error que han cometido”. Reclaman que se instalen en la provincia los 1.200 megavatios iniciales y piden que lleguen empresas e industrias que puedan ofrecer empleo.

Aseguran que la falta de ejecución del proyecto se traduce ahora en una desilusión para los vecinos que esperaban la llegada del proyecto como un avance para sus municipios. «Seis años después, hemos visto cómo comercios de Andorra han tenido que cerrar y cómo la gente se ha tenido que marchar. En el mejor de los casos, el año que viene tendremos una sexta parte del proyecto que se nos prometió», ha añadido Herrero.

Un concurso “sin las condiciones claras”

El PP argumenta que el problema de la falta de avances respecto al Nudo Mudéjar se debe a que la planificación del concurso para adjudicar el proyecto se hizo “desde Madrid y sin tener en cuenta las necesidades del territorio”. “Ahora lo que nos pasa es que Endesa puede establecer únicamente una sexta parte del proyecto inicial de los 1.200 megavatios, un plan socioeconómico de generación de empleo que inicialmente contemplaba 500 puestos de trabajo y, al final, van a ser poco menos que 70”, ha señalado Herrero.

En este sentido, el diputado nacional asegura que la política energética del país ha sido “negligente”. Sostienen que “los únicos responsables son el Partido Socialista, la ministra Teresa Ribera y su sucesora, la ministra Sara Aaegesen”. Lamentan también la protesta que este jueves llevaron a cabo representantes del Ayuntamiento de Andorra y sindicatos a las puertas de la Aljafería. “Lo único que deberían hacer es pedir explicaciones a los suyos en Madrid, a Pedro Sánchez en este caso”, ha añadido Herrero.

Reunión con el ITJ el lunes

Respecto a la reunión que el Instituto de la Transición Justa (ITJ) ha convocado el próximo lunes en Andorra, y a la que están invitados todos los alcaldes de los municipios que se han visto agravados por el cierre de la central térmica, Herrero ha asegurado que la intención de los alcaldes populares es “escuchar”. Aun así, sostienen que no tienen intención de permitir “que no se señale a quienes son los verdaderamente culpables”.

A todo ello se suma “la decepción como alcaldes y como gente del territorio que somos”. “No podemos permitir que ese concurso, que generaba esa ilusión entre toda la gente del territorio, se vaya al traste por la nula planificación, por la mala previsión y, sobre todo, por querer implantar una política energética que va en contra de la realidad de lo que es el ecosistema”, ha concluido Herrero.

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