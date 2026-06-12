El Nudo Mudéjar entra en el pleno de las Cortes de Aragón: el Ejecutivo regional culpa al Ministerio de dejar a la zona sin alternativas industriales 

El futuro de Andorra ha vuelto este viernes al centro del debate político en el Pleno de las Cortes de Aragón. A raíz de una pregunta formulada por la diputada de Izquierda Unida, Marta Abengoechea, el Gobierno Autonómico ha cargado duramente contra la administración central, responsabilizándola directamente del estancamiento de Andorra y su entorno tras el cierre de la central térmica en 2020.

Durante su intervención en el pleno, Abengoechea ha denunciado que los mecanismos actuales —desde el FITE hasta la adjudicación del Nudo Mudéjar— no están resultando efectivos para evitar la pérdida de empleo y población. Además, la diputada ha cuestionado el grado de compromiso real del Ejecutivo de Azcón, exigiendo planes que diversifiquen el tejido productivo y modernicen la economía local.

Por su parte, Ana Valle, consejera de Economía, Competitividad y Empleo, ha sido tajante: "El cierre de la térmica fue una decisión precipitada e ideológica del Gobierno de España tomada sin un plan industrial sólido que garantizara el futuro de la comarca". Asimismo, ha insistido en que el éxito de la transición depende "en gran medida" de decisiones que no se toman en Zaragoza, sino en Madrid.

Aunque el foco de la polémica hoy ha sido el recorte de más de la mitad en el alcance del proyecto del Nudo Mudéjar —revelado este martes mediante una autorización administrativa del Ministerio—, el Gobierno de Aragón ha enfatizado que esta infraestructura, considerada el "gran catalizador" de la zona, depende exclusivamente del Gobierno central, cuya gestión ha calificado de incorrecta por "dejar otra vez sin alternativas a la zona".

Reunión con alcaldes y agentes sociales el martes

A pesar de que el Nudo Mudéjar está bajo control estatal, el Ejecutivo autonómico ha asegurado que hará "todo lo que esté en su mano" para industrializar Andorra. La consejera se ha comprometido a emplear "todos los instrumentos políticos, administrativos y jurídicos disponibles para que la reindustrialización no dependa de una sola iniciativa fallida".

Como medida inmediata, el próximo lunes se celebrará una reunión clave con alcaldes y con las organizaciones sindicales del Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre. El martes habrá otro encuentro con agentes sociales para definir una estrategia común que permita recuperar toda la capacidad eléctrica liberada y ponerla al servicio de nuevas empresas.

La pista minera Ariño-Andorra: una infraestructura vital en el limbo administrativo

En el bloque de infraestructuras, el diputado socialista Carlos Ros ha aportado datos clave para subrayar la urgencia de actuar sobre la denominada "pista minera" que conecta Andorra con Ariño. Según las cifras facilitadas por el parlamentario del PSOE, por esta vía transcurren diariamente 256 trabajadores hacia las instalaciones industriales, además de registrar el paso anual de más de 200 camiones, autobuses escolares, ambulancias y parte de las 26.000 pernoctaciones anuales que genera el balneario de Ariño.

Sin embargo, el consejero de Fomento, Octavio López, ha sido muy claro al desmarcar al Gobierno de Aragón de la responsabilidad sobre la vía: "El mantenimiento de esta vía que usted plantea es de la Diputación Provincial de Teruel". Además, López ha subrayado que la carretera no es de titularidad autonómica y que, por tanto, "el Ejecutivo no puede invertir en una vía cuya propiedad no le ha sido cedida".

Aunque el consejero ha reconocido que la obra requeriría más de 10 millones de euros y no es actualmente una "prioridad esencial" frente a la deficitaria red autonómica, se ha comprometido a vigilar que la Diputación de Teruel mantenga la pista en las mejores condiciones posibles mientras se estudian los trámites para, en un futuro, intentar acceder a su titularidad y poder transformarla.