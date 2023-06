2.000 personas se manifiestan por el futuro de Marie Claire y la reindustrialización de la zona

Vilafranca y sus pueblos limítrofes se han manifestado este viernes por la pervivencia y el futuro de Marie Claire, así como del porvenir de más de 300 familias de las comarcas de Els Ports, el Maestrat, el Maestrazgo y Gúdar-Javalambre ligadas directamente a la textil. Alcaldes y concejales de las cuatro comarcas, así como representantes de la Mancomunitat Comarcal Els Ports, han participado en la primera reunión de La Mesa de Vilafranca, en la que trabajarán por la creación de un Plan de Recuperación Económica.

Partiendo desde Marie Claire y llegando a la estatua de la Planchadora de Medias, cerca de 2.000 personas han participado en la concentración organizada por los sindicatos de los trabajadores UGT FICA y CCOO País Valencià. A ella no han faltado empleados de la histórica planta, representantes de la sociedad civil y política, asociaciones como Vilafranca Espai Comerç y Asociación de Empresarios Turísticos de Morella y Comarca, y vecinos y vecinas del pueblo.

En acto reivindicativo también han participado el alcalde de La Iglesuela del Cid, Fernando Safont, y el teniente de alcalde y trabajador de la misma, Sergio Alcón. Y es que, 25 familias del pueblo dependen de la empresa villafranquina, lo que supone cerca del 30 % de la población activa. «El cierre va a ser un freno muy importante en Vilafranca, pero también en las localidades limítrofes, estamos a 5 minutos y en una zona sin industria supone mucho», declaró Safont. También han estado acompañados por la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea, y la primer edil de Mirambel y diputada en las Cortes de Aragón, Mari Carmen Soler, junto a la concejal mirambelana Deborah Pedroso.



La Taula de Vilafranca

Asimismo, los alcaldes y alcaldesas de las diferentes comarcas han acudido a la llamada de la alcaldesa de Vilafranca, Silvia Colom, para crear la Mesa de Vilafranca y, con ella, trabajar en reindustrializar una zona especialmente sensible a la despoblación. Una unión entre dos comunidades autónomas que llevan tiempo trabajando en unir fuerzas y compartir servicios. «Ya lo estábamos haciendo a nivel local, aunque ahora nos hemos unido para presionar a todas las administraciones. Se les llena la boca hablando sobre la despoblación, pero esto no está en Zaragoza, en Madrid o en Teruel, está aquí y de ayudas… aquí no viene nada», denunció Sergio Alcón, quién añadió: «Es una declaración de intenciones por parte de ayuntamientos, asociaciones y las entidades que se quieran sumar».

La Mesa de Vilafranca trabajará por impulsar el Plan de Recuperación Económica, un proyecto que trabajará de forma unida y coordinada por el futuro de estas comarcas. Silvia Colom, lo ha definido como «Un plan sensato y viable para fomentar el empleo y la actividad económica en los pueblos». Para ello, se pedirá a las Diputaciones de Castellón y Teruel, a los Gobiernos Autonómicos de Aragón y la Comunidad Valenciana, el Gobierno Central y la Unión Europea al apoyo a este Plan con inversiones reales en infraestructuras, sectores productivos y fomento del empleo y la actividad económica.

Marie Claire es un símbolo y un emblema de la historia emprendedora y trabajadora de Vilafranca. Por ello, desde la Mesa de Vilafranca se urge a la empresa, tras haber recibido financiación y apoyo público en sucesivas ocasiones, a garantizar su viabilidad y los puestos de trabajo existentes y a apostar por la creación de empleo en su centro de producción en Vilafranca.