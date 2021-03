210 kilómetros para visibilizar la «dignidad rural» de Teruel

El Matarraña, Bajo Aragón, Maestrazgo y Gúdar-Javalambre serán las protagonistas de la ruta por la «dignidad rural de Teruel». El empresario hostelero Javier Moragrega, gerente de La Fábrica de Solfa de Beceite y los deportistas Carlos Jávega y Ángel Antolín, del Matarraña Team llevarán a cabo una marcha de 210 kilómetros de longitud a través de 4 etapas con el objetivo de visibilizar el, a su juicio, agravio al que se está sometiendo al empresariado turolense por parte de las administraciones.

La ruta partirá el próximo lunes 8 de Beceite y tendrá parada en Aguaviva, Mirambel, Valdelinares, Teruel y La Puebla de Valverde, donde tienen previsto llegar el jueves día 11 y donde se leerá un manifiesto en favor de la hostelería. El recorrido se llevará a cabo a través del sendero GR-8. Los organizadores esperan que durante todo el recorrido se unan a ellos otros empresarios. Explicaron que llevan a cabo esta movilización por el «hartazgo» del sector hostelero y empresarial de toda la provincia.

El principal detonante que animó a los tres corredores a lanzarse a este reto fue, explicaron, el «ahogo» que a su juicio está viviendo la provincia de Teruel con las restricciones horarias y de movimiento. Denunciaron que prohibir llegar a turistas de otras comunidades o de otras provincias como Zaragoza supone, de facto, condenar a los hoteles rurales y establecimientos a su paralización total. «Queremos trabajar y si no nos dejan, por lo menos que nos ayuden. No sabemos cuál es el motivo pero pensamos que la falta de camas UCI es uno de ellos. Es algo indigno y no merecemos este trato», explicó Javier Moragrega.

Imagen de Ángel Antolín y Carlos Jávega del Matarraña Team.

Pese a que desde el Gobierno de Aragón no se ha confirmado esta hipótesis, muchos empresarios apuntaron a esta razón como principal motivo a la hora de mantener unas restricciones «más duras que en el resto de Aragón». Cabe recordar que en toda la provincia tan solo existen 6 camas UCI en la capital turolense y ninguna en el Hospital de Alcañiz. «Pensamos que la falta de camas UCI en nuestra zona sanitaria es el motivo de fondo por el que se siguen aplicando duras resctricciones. Nos gustaría que esto lo reconociesen a las claras y que si no nos dejan trabajar, por lo menos que nos ayuden», explicó Marta Ferrás, presidenta de la Asociación de Empresarios del Matarraña.

Los tres participantes iniciales contarán con el apoyo de, al menos, dos empresas del territorio, Matarraña Aventura y Camping El Roble, que se ofrecieron para aportar apoyo logístico a los tres corredores. Sin embargo, aunque se desconoce el número de personas que podrían unirse a los tres corredores, los organizadores confirmaron que muchas empresas, asociaciones, hosteleros y trabajadores en situación de ERTE han confirmado ya que se unirán en alguna de las etapas a la expedición matarrañanese.

De igual modo denunciaron otras propuestas como las distintas propuestas de construcción de parques eólicos, especialmente en el Maestrazgo que, a su juicio, degradarán el paisaje y «empobrecerán» el territorio. «Estamos conociendo cómo están apareciendo decenas y decenas de proyectos eólicos, totalmente indiscriminados y sin ninguna ordenación. Algo que reafirma la poca consideración que se tiene a esta provincia», añadió Moragrega. Por su parte el atleta Carlos Jávega quiso destacar el «enorme potencial» que esconde la provincia para la práctica de trail. «Tenemos unos paisajes y un potencial para entrenar inmenso. A mí me ofrecieron irme a otros puntos de España a entrenar, competir y desarrollar mi carrera deportiva, pero decidí quedarme aquí», explica Jávega, que además es entrenador personal.

Todo ello después de que, cabe recordar, las organizaciones empresariales turolenses manifestasen el viernes la preocupación del tejido empresarial turolense, especialmente de la hostelería y el pequeño comercio, por las restrictivas medidas que limitan la actividad económica en la provincia como consecuencia de la pandemia generada por el covid. Teruel es la única provincia aragonesa en la que de viernes a domingo la actividad no esencial debe cerrar a las 18.00. En la de Zaragoza desde este viernes no bajan la persiana todos los días de la semana hasta las 20.00 y en Huesca a las 22.00. Los empresarios advirtieron de que una flexibilización ayudaría a suavizar la «crítica» situación de muchos negocios. Asimismo, se han registrado más de un centenar de reclamaciones por parte de empresarios de todo Aragón donde solicitan a DGA y al Estado indemnizaciones patrimoniales millonarias.

Menos incidencia y más vacunas

Los contagios han caído y ayer se anunció el desconfinamiento de Teruel capital, la única ciudad que permanecía cerrada después de que el viernes se abriera el perímetro de Alcañiz. En cuanto al conjunto de la comunidad, la situación epidemiológica en Aragón es de descenso de la incidencia. Por semanas naturales, el máximo de incidencia acumulada en Aragón se produjo la semana 3 (del 18 al 24 de enero de 2021), con 380 casos por 100.000 habitantes. En las semanas 4 a 8 (del 25 de enero al 28 de febrero de 2021) la incidencia ha ido bajando a 340, 262, 169, 111 y 89 casos por 100.000 habitantes.

Con respecto a las vacunas, Aragón tiene previsto vacunar a alrededor de 27.000 personas esta semana con las dosis de Pfizer, Moderna y AstraZéneca. Se continuará con la inmunización de los grupos en los que venía vacunando hasta ahora: personal del SALUD (2.000 dosis), residencias (600), dependientes de grado 3 y mayores de 80 años (11.800), otros profesionales sanitarios y profesionales esenciales (12.350) y sanidad privada (250 dosis). Al sector sanitario de Alcañiz llegarán un total de 2.314 dosis.