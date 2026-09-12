4 nuevos murales llegan a Caspe con el concurso Galería Cincuenta700

El arte urbano sale a las calles de Caspe del 15 al 20 de septiembre con la celebración de la quinta edición del concurso ‘Galería Cicnuenta700’. El Ayuntamiento organiza el certamen con la colaboración de la Universidad de Zaragoza (Unizar), con el objetivo de promover el arte y el turismo en la localidad, así como dinamizar la economía local. Como resultado, este año cuatro nuevos murales se sumarán a los 29 que ya decoran las calles caspolinas.

El Ayuntamiento ha apuntado que con esta iniciativa también se busca «mejorar la imagen de ciertos espacios por medio de estos murales». «La idea es convertir al propio municipio en una galería de arte y un gran museo público», añaden. La temática de estos murales es libre, por lo que los vecinos y visitantes pueden encontrar distintas piezas, entre las que se pueden encontrar elementos identitarios de la localidad. De hecho, las bases del concurso señalan que las creaciones con referencias a la ciudad y su patrimonio, tanto natural, histórico, cultural o popular; son mejor valoradas por el jurado.

Los participantes seleccionados este año son Juan Navarro (Madrid), Amanda Arruti (Valencia), Daniel Martínez (Zaragoza) y Daniel Vera (Zaragoza). Todos ellos, tendrán cinco días, a partir del próximo martes, para comenzar a crear su mural en una de las fachadas cedidas por los vecinos para este fin,ubicadas en la explanada de la calle Diputación. Según los bocetos que enviaron, las obras acercarán temáticas como el Mar de Aragón, la ganadería o el transporte de agua en cántaro, tal y como se hacía antaño.

La alcaldesa, Ana Jarque, ha destacado el valor de poder observar el arte al aire libre. «Estamos muy orgullosos de acercar el arte a todos los vecinos y sacar la cultura de los espacios cerrados a la calle, donde todo el mundo puede disfrutarla. Además, que vengan artistas referentes hace que sea la combinación perfecta para que Caspe esté en el mapa nacional del arte urbano», ha recalcado la regidora.

Votación popular y fallo del jurado

Los murales se presentarán al público y a los jueces el domingo 20 de septiembre, a las 12.00. Antes de la votación, los artistas tienen la oportunidad de explicar su obra al público presente. El certamen cuenta con un premio popular y un premio por fallo del jurado, que pueden coincidir o no. El año pasado, por primera vez, se decidió que el premio del jurado fuera ex aequo, es decir, repartido entre dos concursantes. El concurso ofrecerá, además, dos visitas guiadas, el sábado 19 y el domingo 20, para observar algunos de los murales participantes en años anteriores. «Animo a todo el mundo a que se inscriba en la Oficina de Turismo. Eso sí, el día más importante es el domingo para poder participar en la votación popular que incorporamos como novedad el año pasado», ha apuntado Jarque.

En cuanto a la recompensa material del certamen, todos los participantes reciben un premio de 400 euros por haber sido seleccionados de entre todos los inscritos que mandaron sus bocetos en la fase previa de selección.Por otro lado, el premio del jurado es de 1.000 euros y el del público de 500 euros. Un mismo participante podrá obtener ambos reconocimientos si coinciden los fallos. Las cuantías están sujetas a retención de IRPF.

La entidad organizadora se hace cargo del alojamiento de los artistas, así como de la preparación de los muros con tratamientos y fijadores específicos para que cuando lleguen puedan comenzar a trabajar. Se les proporciona sistemas de elevación, puntos de suministro de agua y baños portátiles. En definitiva, comodidades para facilitar su estancia y sobre todo el desarrollo de su trabajo. Más allá del resultado final de los murales, el concurso destaca por la posibilidad que ofrece a los vecinos de ser testigos desde el inicio de la producción artística urbana.

