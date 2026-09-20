Irene Burillo denuncia el lado oscuro del tenis, las apuestas: «No tenemos que normalizarlo»

La tenista caspolina Irene Burillo ha decidido poner voz a una situación que, según explica, se ha convertido en una constante para muchas jugadoras: los insultos, amenazas y mensajes vejatorios que reciben en redes sociales después de disputar sus partidos, especialmente cuando el resultado no coincide con las expectativas de quienes han apostado por uno u otro desenlace.

Burillo ha mostrado a través de sus redes sociales algunas de las comunicaciones que recibe y ha denunciado públicamente un problema que afecta cada vez a más tenistas. «Los mensajes llegan después de cada partido, ganes o pierdas», explica la caspolina.

Amenazas que van mucho más allá de un insulto

La tenista reconoce que con el paso del tiempo ha aprendido a no prestar atención a este tipo de mensajes, pero advierte de que detrás de esa aparente normalidad se esconden situaciones especialmente graves. «Te dicen que te van a asesinar en el hotel donde estás o que han contratado a sicarios», relata.

Las amenazas no se limitan a ella. En ocasiones también llegan a su entorno más cercano, como su pareja. Además, Burillo explica que recientemente recibió mensajes relacionados con su participación en el US Open en los que incluso se hacía referencia a esperarles en Manhattan. «Son pequeñas cosas que te van diciendo que no le das importancia, pero realmente son muy serias», señala la jugadora caspolina, que reconoce que muchas veces opta directamente por bloquear las cuentas que envían este tipo de mensajes.

Las redes sociales se han convertido en una de las principales vías utilizadas por estos usuarios para contactar con las tenistas. Burillo cuenta que ha tenido que activar diferentes filtros para evitar que buena parte de estos mensajes lleguen directamente a su bandeja de entrada. «Tengo un montón de palabras ocultas en Instagram», explica. Una medida que también ha tenido que ampliar a los comentarios de sus publicaciones para limitar la exposición a los insultos. Solo puede recibir comentarios de gente que sigue: «Imagínate las barbaridades que me dirán».

La situación, además, afecta a otras jugadoras de su entorno. Burillo relata el caso de una amiga tenista que perdió recientemente a su perro y que, incluso en ese momento personal especialmente delicado, recibió comentarios ofensivos relacionados con la situación. «Le empezaron a comentar cosas malas, que ojalá sea ya la siguiente, que se merecía lo de su perro», explica.

Un problema ligado a las apuestas

El origen de buena parte de estos ataques está, según apunta Burillo, en usuarios que pierden dinero con las apuestas deportivas y trasladan su frustración directamente a los jugadores. «Es gente que al final ha perdido su dinero y te desea la muerte», lamenta.

La tenista caspolina considera necesario que las instituciones y organismos responsables del tenis intervengan para tratar de frenar una situación que, a su juicio, no puede seguir considerándose una parte más de la competición. «Ojalá Instagram o la WTA o la ITF o alguien pueda hacer algo, porque al final no tenemos que normalizarlo», reivindica.

El problema no es nuevo en el circuito profesional. Numerosas tenistas han denunciado públicamente en los últimos años amenazas recibidas a través de las redes sociales por parte de apostadores. La propia Irene Burillo se suma ahora a esas voces con el objetivo de visibilizar una realidad que, aunque muchas jugadoras han aprendido a ignorar, continúa presente después de prácticamente cada partido y esconde un problema mucho más serio: la ludopatía y los problemas sociales entorno a las casas de apuesta, los tipster o los pronosticadores deportivos. «No sé cómo se creen con el derecho de crear una cuenta falsa y poder enviar esa clase de mensajes», concluye la caspolina.