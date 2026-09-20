Caspe se mueve por el deporte y la solidaridad con más de 900 euros recaudados para AFEDACC

Caspe volvió a demostrar sus ganas de practicar deporte, compartir una jornada de convivencia y apoyar las causas sociales. La tercera edición del Día del Deporte Caspolino, celebrada este sábado, reunió a alrededor de 800 personas en las diferentes actividades organizadas por el Ayuntamiento y logró recaudar más de 900 euros a beneficio de AFEDACC, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Caspe y Comarca. La jornada se desarrolló en la víspera del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora este lunes 21 de septiembre.

La iniciativa, impulsada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Caspe, combinó durante toda la jornada propuestas deportivas, exhibiciones y actividades participativas con un objetivo solidario.

Una jornada de participación y solidaridad

El Día del Deporte Caspolino reunió a vecinos de diferentes edades en los pabellones municipales y el campo de fútbol de Los Rosales. Las actividades permitieron probar distintas disciplinas deportivas, conocer el trabajo de los clubes locales y compartir una jornada de convivencia.

El pasaporte deportivo solidario volvió a ser uno de los elementos centrales de la iniciativa. En total, 300 pasaportes fueron sellados por los participantes, que pudieron recorrer las diferentes propuestas y optar a los sorteos organizados durante la mañana y la tarde.

Más de 40 premios entre los participantes

La organización repartió más de 40 premios a lo largo de la jornada, entre ellos ropa y material deportivo, balones, mochilas, gorras, vales, abonos de temporada y entradas para asistir a un partido del Real Zaragoza Los sorteos contaron con la colaboración del Centro de Distribución de Adidas en Caspe, la tienda Adidas de la localidad, Extreme Factory y Bikers 50700, además de los clubes participantes, que aportaron material, abonos y otros regalos.

La iniciativa también contó con el apoyo de empresas y establecimientos que hicieron posible la zona saludable, con la participación de Frucas, Supermercados Orangután, BonÀrea y Red Ganadera.

El deporte como punto de encuentro

La programación reunió a clubes y asociaciones locales en diferentes espacios deportivos de la localidad. Durante la mañana se desarrollaron actividades de datchball, dodgeball, fútbol sala, patinaje, gimnasia rítmica y tenis, entre otras propuestas.

Por la tarde, las actividades se trasladaron al entorno del campo de fútbol, con la participación de entidades como el Club Ciclista Caspolino, el Club Trial Caspe, el Club Deportivo Caspe, el Club de Kickboxing, el equipo de Cricket y el Club de Ajedrez. El Área de Juventud del Ayuntamiento y el voluntariado de la Asociación Filia también colaboraron en la dinamización y organización de las actividades.

El Día del Deporte Caspolino cerró su tercera edición poniendo el foco en la participación ciudadana y la solidaridad. Una jornada que, en la víspera del Día Mundial del Alzheimer, permitió unir la práctica deportiva con el apoyo a las familias y personas afectadas por esta enfermedad en Caspe y Comarca.

Instantes de la jornada deportiva que tuvo un fin solidario / Jesús Burgos