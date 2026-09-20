Actualizado 18:55

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

20 SEP 2026|

Actualizado 18:55

Caspe se mueve por el deporte y la solidaridad con más de 900 euros recaudados para AFEDACC

La tercera edición del Día del Deporte Caspolino reúne a alrededor de 800 personas y sella 300 pasaportes deportivos en una jornada celebrada en la víspera del Día Mundial del Alzheimer

Mucha participación en el Pabellón 1 para practicar datchball y dodgeball / Jesús Burgos
Mucha participación en el Pabellón 1 para practicar datchball y dodgeball / Jesús Burgos

Jesús Burgos20 09 2026

Comentar

Caspe

Deporte

Caspe volvió a demostrar sus ganas de practicar deporte, compartir una jornada de convivencia y apoyar las causas sociales. La tercera edición del Día del Deporte Caspolino, celebrada este sábado, reunió a alrededor de 800 personas en las diferentes actividades organizadas por el Ayuntamiento y logró recaudar más de 900 euros a beneficio de AFEDACC, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Caspe y Comarca. La jornada se desarrolló en la víspera del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora este lunes 21 de septiembre.

La iniciativa, impulsada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Caspe, combinó durante toda la jornada propuestas deportivas, exhibiciones y actividades participativas con un objetivo solidario.

Una jornada de participación y solidaridad

El Día del Deporte Caspolino reunió a vecinos de diferentes edades en los pabellones municipales y el campo de fútbol de Los Rosales. Las actividades permitieron probar distintas disciplinas deportivas, conocer el trabajo de los clubes locales y compartir una jornada de convivencia.

El pasaporte deportivo solidario volvió a ser uno de los elementos centrales de la iniciativa. En total, 300 pasaportes fueron sellados por los participantes, que pudieron recorrer las diferentes propuestas y optar a los sorteos organizados durante la mañana y la tarde.

Más de 40 premios entre los participantes

La organización repartió más de 40 premios a lo largo de la jornada, entre ellos ropa y material deportivo, balones, mochilas, gorras, vales, abonos de temporada y entradas para asistir a un partido del Real Zaragoza Los sorteos contaron con la colaboración del Centro de Distribución de Adidas en Caspe, la tienda Adidas de la localidad, Extreme Factory y Bikers 50700, además de los clubes participantes, que aportaron material, abonos y otros regalos.

La iniciativa también contó con el apoyo de empresas y establecimientos que hicieron posible la zona saludable, con la participación de Frucas, Supermercados Orangután, BonÀrea y Red Ganadera.

El deporte como punto de encuentro

La programación reunió a clubes y asociaciones locales en diferentes espacios deportivos de la localidad. Durante la mañana se desarrollaron actividades de datchball, dodgeball, fútbol sala, patinaje, gimnasia rítmica y tenis, entre otras propuestas.

Por la tarde, las actividades se trasladaron al entorno del campo de fútbol, con la participación de entidades como el Club Ciclista Caspolino, el Club Trial Caspe, el Club Deportivo Caspe, el Club de Kickboxing, el equipo de Cricket y el Club de Ajedrez. El Área de Juventud del Ayuntamiento y el voluntariado de la Asociación Filia también colaboraron en la dinamización y organización de las actividades.

El Día del Deporte Caspolino cerró su tercera edición poniendo el foco en la participación ciudadana y la solidaridad. Una jornada que, en la víspera del Día Mundial del Alzheimer, permitió unir la práctica deportiva con el apoyo a las familias y personas afectadas por esta enfermedad en Caspe y Comarca.

  • Mucha participación en el Pabellón 1 para practicar datchball y dodgeball / Jesús Burgos

Instantes de la jornada deportiva que tuvo un fin solidario / Jesús Burgos

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Batiste Roc Marches, el DJ más longevo del Bajo Aragón Histórico: «No hay nada que me llene más que ver a la gente bailar»

FOTOGALERÍA. A sus 71 años, el nonaspino tiene guardadas más de 95.000 canciones y recorre junto a su mujer distintos pueblos. Ambos transportan y montan de forma altruista el equipo...

Comentar

Batiste Roc Marches, el DJ más longevo del Bajo Aragón Histórico: «No hay nada que me llene más que ver a la gente bailar»

El concurso Galería Cincuenta700 de Caspe arranca con los primeros trazos de los cuatro murales urbanos participantes

FOTOGALERÍA. Las obras se presentarán al jurado profesional y al público este domingo a las 12.00

Comentar

El concurso Galería Cincuenta700 de Caspe arranca con los primeros trazos de los cuatro murales urbanos participantes

Las Jornadas de Órgano de la DPZ ofrecen conciertos en 13 localidades de la provincia

Caspe será la única parada en la comarca, el próximo 20 de septiembre a las 19.00 en la Colegiata Santa María La Mayor

Comentar

Las Jornadas de Órgano de la DPZ ofrecen conciertos en 13 localidades de la provincia

Grandes éxitos de la Asociación Deportiva Maestrazgo y el Matarraña Team en el VI San Martín de Moncayo Trail

Germán Castel, de la A. D. Maestrazgo, se proclama vencedor de la Copa de Aragón de Carreras en Línea 2026 con sus resultados en la cita del Moncayo. El triunfo...

Comentar

Grandes éxitos de la Asociación Deportiva Maestrazgo y el Matarraña Team en el VI San Martín de Moncayo Trail

El CEMX corona a sus ganadores en Motorland tras un intenso fin de semana de motocross

José Antonio Butrón, Bruno Miró, Jana Sánchez, Oleguer Riba, Gerard Congost y César Paine se reparten los triunfos en una cita marcada por la emoción y el estreno de la...

Comentar

El CEMX corona a sus ganadores en Motorland tras un intenso fin de semana de motocross

Aguaviva abre una consulta ciudadana para poner nombre a su circuito de Autocross

La votación, impulsada por el RACC Guadalope y el Ayuntamiento, permite elegir entre cuatro propuestas y ya suma más de 200 respuestas

Comentar

Aguaviva abre una consulta ciudadana para poner nombre a su circuito de Autocross
Periódico del Bajo Aragón Histórico