40 libros para regalar en San Jorge que uno debe leer sin falta este año

Las cuatro librerías del Bajo Aragón Histórico recomiendan los títulos que los lectores no pueden perderse y reflexionan sobre ello. Desde literatura histórica, novelas de misterio e incluso obras explícitamente dedicadas al público joven e infantil son solo algunos de los ejemplos. En total, 40 libros para todo tipo de público escogidos con cariño por quienes más tiempo y vocación dedican a seleccionarlos.

Librería Santos Ochoa (Alcañiz)

Las diez recomendaciones de Librería Santos Ochoa (Alcañiz)./ La COMARCA

Mis compañeras y yo estamos deseando celebrar, un año más, el Día del Libro saliendo a la calle en un día tan bonito para nosotros y para la ciudad de Alcañiz. Ahí van diez recomendaciones que no faltarán en nuestra librería ambulante. Siendo también el Día de Aragón, nos hemos venido arriba y hemos elegido diez libros de escritoras y escritores de nuestra comunidad pero que gozan de excelente reputación en el resto de España y, en algunos casos, el extranjero.

Empezamos por un bestseller internacional: Luis Zueco, también conocido como el “Ken Follet español”. El borjiano acaba de publicar ‘El Tablero de la reina’ y como viene siendo habitual con cada uno de sus libros, está entre los más vendidos de toda España. Joaquín Berges e Ignacio Martínez de Pisón no se quedan atrás en lo que a ventas se refiere y recientemente han publicado ‘Ganas de vivir’ y ‘Castillos de fuego’ respectivamente. En la misma situación se encuentran Aloma Rodríguez y su nuevo libro que apenas lleva un mes en librerías. Os aseguramos que ‘Puro glamour’ es uno de los libros más divertidos del año.

En poesía destacamos tres nombres muy próximos a nuestra localidad. Hacer silencio es el nuevo poemario de José Manuel Soriano. Se trata de una colección de poemas profundamente conmovedora, un libro muy especial dedicado a la memoria de su padre, literalmente. (José Manuel firmará ejemplares el sábado en nuestra caseta). Ana Muñoz, escritora, poeta, música, profesora y colaboradora imprescindible de nuestra librería sigue vendiendo ejemplares de su longseller ‘Madriguera’. Hemos dejado para el final al espíritu outsider de Sergio Grao quien recientemente ha visto publicado un original artefacto, a medio camino entre la plaquette y el patrón de costura, titulado ‘Ultramarinos Basalto’ y cuyos beneficios están destinados íntegramente a la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer de Alcañiz.

Y no, no olvidamos a los pequeños. Pequeños pero grandes lectores que viven este día con tanta emoción entre libros, flores y dragones. Para ellos no puede faltar algún libro de nuestra admirada Sandra Araguás (especial atención a su último álbum, ‘Medio Pollé’, ilustrado por la genial Vicky de Sus). Por otro lado, la editorial zaragozana Pregunta acaba de rescatar un libro difícil de encontrar sobre la leyenda de San Jorge escrito por Daniel Nesquens e ilustrado por David Guirao. ¡Bravo!

Nos despedimos con una joyita que no podréis comprar el domingo pero sí dentro de muy poco, el cuatro de mayo saldrá a la venta el primer libro de la oscense María José Hasta, ‘Se te oscurece el pelo’. Lo poco que hemos podido leer nos ha dejado con muchas, muchísimas ganas de seguir leyendo. Y de eso se trata, ¿no? ¡A leer!

Librería El Reino del Revés (Andorra)

Las diez recomendaciones de Librería El Reino del Revés (Andorra)./ La COMARCA

La literatura infantil es la simiente, el origen y la causa para desarrollarse como persona lectora, pero no solo contribuye a crear lectores en el futuro sino que en el presente de cada infancia nutre de forma excepcional su personalidad, su comprensión del entorno y del mundo, su imaginación, conocimiento y su pensamiento crítico. Es de suma importancia para un cerebro que está en expansión, ya sea por los valores que ofrece, o la ilustración, o el modo de escritura, o el lenguaje y expresiones que utiliza, o todos los infinitos temas que un libro puede abarcar.

Los adultos debemos ser capaces de valorar y ver la transcendencia que en la infancia puede tener proporcionar lectura a nuestras pequeñas personitas. Leer con ellos, acompañarlos en el entendimiento e impulsar el pensamiento y el sentido crítico.

La lectura nos hace libres, nos da alternativas, nos ofrece distintas visiones y realidades, nos abre la mente. Además de ello, qué decir de las rutinas de lectura, ese cuento antes de dormir, ese rincón bello de alfombra cojines y cuentos, esa magia de sumergirse en familia en mundos de imaginación inalcanzables, historias absurdas, maravillosas y locuras que la mayoría de adultos somos ya incapaces de si quiera imaginar.

Qué bonito es ver a un niño leyendo, y leerle libros a un niño. Hay tantos libros, por suerte hoy en día el mundo de la literatura infantil y juvenil es tan amplio que incluso a veces da vértigo, pero eso nos da la posibilidad de elegir por tipos de libros, edades, gustos, formatos, temáticas…

Hemos escogido 10 libros que nos gustan por muchos motivos, te invitamos a adentrarte en el maravilloso mundo de la literatura infantil. Desde la más tierna infancia, ese bebé que tumbado en una mantita en el suelo empieza a ver colores y formas y que se maravilla con la voz; ahí ya podemos empezar a leerle cuentos, cambiando tonos de voces, canturreando versos y textos rimados, ilustraciones muy sencillas… Es muy placentero observar como esas primeras lecturas empiezan a maravillar a un bebé que lleva tan poquito tiempo en el mundo.

Después ya son ellos los que quieren y deben manipular sus libritos, texturas, mecanismos y por supuesto textos sencillos para disfrutar. Empezamos a adentrarnos en el mundo de los cuentos, historias a todo color, libros de los que salen cosas, desplegables, pestañas, curiosidades… Y comienza la lectura autónoma, no dejes de acompañarles y aunque aprendan a leer, compartir ese tiempo de lectura seguirá siendo igual de placentero para ellos y nosotras. Que no les falten libros y lecturas, visitas a las bibliotecas y como no, a las librerías. Feliz día del libro

Librería Miguel Ibáñez (Alcañiz)

Las diez recomendaciones de Librería Miguel Ibáñez (Alcañiz)./ La COMARCA

Hacia el final de su vida, el gran Umberto Eco dejó escrito: «Quien no lee, a los 70 habrá vivido sólo una vida. Quien lea habrá vivido 5.000 años. La lectura es una inmortalidad hacia atrás». Desde que leí esa frase quedé convencido de que mi objetivo, al tiempo que habría al público la Librería, debía de ser ese: vender pedacitos de inmortalidad. Y eso es lo que he intentado cumplir en estos cerca de 40 años de oficio. Por ello, y en la celebración de este próximo Día del Libro, os ofrezco unos cuantos de esos pedacitos de inmortalidad para que elijáis el que mejor se adapte a vuestro gusto lector.

Podéis caer seducidos por los cuentos del enorme Stefan Zweig, el gran clásico de la literatura europea de entreguerras: algunos de ellos se encuentran entre los más bellos que jamás se han escrito; o por la sabiduría del célebre botánico Stefano Mancuso, que ha sabido explicar mejor que nadie el carácter y sentimientos de las plantas, aunque esta vez se apoye en la narrativa para contarnos una historia emocionante y llena de aventuras en la que los árboles son los protagonistas; por el humor combativo del norteamericano Percival Everett, que demuestra que es posible reírse al tiempo que se toma conciencia de estar leyendo una historia absolutamente aterradora sobre el racismo; o también por otro humor, más tierno esta vez, de nuestro calandino José Antonio Gargallo, conjugándolo con gran sensibilidad con la historia del Alzheimer que afectó al dueño del último videoclub de Alcañiz, o del Mundo.

Con el misterio inteligente y original que despliega Nita Rose en su última y galardonada novela, en donde nada es lo que parece; o, también, «perturbarnos» con una nueva intriga -ya es maestra de ello- de la alcañizana Rosa Blasco, en un nuevo y sorprende caso de la forense Simonetta Brey en tierras de Menorca; por la habilidad que posee José Calvo Poyato al mezclar el rigor histórico al que nos tiene acostumbrado con una tensión detectivesca que se desarrolla durante la proclamación de la Primera República; por la ingeniosa, emotiva y ácida comedia de Joaquín Berges sobre unos eternos aspirantes a la felicidad que poseen una funeraria en Zaragoza; y por último, por la cercanía territorial de dos tramas: la emocionante y desgarradora que nos presenta Ferran Vallespinós, ambientada en un pueblo del Bajo Aragón durante la Guerra Civil del 36; y la del zaragozano Jorge Cortés, que sigue las cuitas trágicas, aunque también las dichas, del maqui Ramiro, uno de los más activos por tierras turolenses. Bueno, creo que hay donde elegir en este festín literario que, de seguro, nos dará para conseguir un poco de esa inmortalidad hacia atrás que tanto nos encarecía Umberto Eco.

Els Llibres de la Vallrovira (Calaceite)

Las diez recomendaciones de Els Llibres de la Vallrovira (Calaceite)./ La COMARCA

Hace cientos de años, quizás miles, que conocemos el libro como un objeto transmisor de cultura y conocimiento, aunque no en su forma actual. Ha sido el Renacimiento y con la invención de la imprenta moderna, que ha mantenido casi inalterable su estructura, a pesar de los avances tecnológicos que han modificado su forma de producción.

Hace más de 40 años que me inicié en el mundo de la impresión y del libro y son muchos los libros que me han enseñado cómo hacerlos, o que hablan de su historia o de la historia de las personas que forman parte de su mundo: impresores, editores, escritores, libreros…

Ha sido difícil seleccionar 10 libros entre las decenas de libros que un momento u otro he leído o consultado. Si os interesa como a mí este mundo de papel y de letras, éstas son mis recomendaciones. Algunos son libros fáciles de encontrar, otros tendréis que buscarlos en librerías de viejo o en bibliotecas.

Para empezar, un libro técnico, pero de lectura agradable: C’om es fa un llibre. Diccionari de les arts gràfiques’, de Miquel Joseph y Mayol, imprescindible tanto si os queréis dedicar al mundo de la edición como si queréis saber de qué habláis si escribís un libro y lo queréis llevar a la imprenta.

Para conocer la importancia que ha tenido la imprenta en la evolución de la sociedad y su papel en la difusión de las ideas, os recomiendo Imprentas de la patria perdida, editado por el Instituto Cervantes y que nos habla del papel de las imprentas en el exilio, después de la Guerra Civil, como catalizador de las ideas y esperanzas de los republicanos que tuvieron que vivir el resto de su vida lejos de su patria.

Los libros no existirían sin los editores. Uno de los más destacados del siglo XX en España fue Josep Janés, poeta y editor que murió prematuramente por un accidente. Si queréis conocer a un editor excepcional, os recomiendo ‘Dos tintas. Josep Janés, poeta y editor’ de Josep Mengual.

Y si deseáis visitar librerías de todo el mundo, sin moveros de casa, Jorge Carrión ha viajado por diversos paises siguiendo el rastro de librerías y libreros, y lo ha recopilado en ‘Librerías’, que Anagrama publicó en una edición ampliada en 2016, en la colección Compactos.

Y para pasar un buen rato, no dejéis de leer Las aventuras de Roger Mifflin en ‘La librería ambulante’ (2017), publicado en 1917 por Christopher Morley y editado por Periférica (2017) y que cuenta también con una edición en catalán en la editorial Viena con el título de ‘La llibreria ambulant’ (2014).

Por otra parte, en el ámbito local y comarcal, existen numerosos libros que sin ser novedad, merecen una lectura o una relectura.

Dos libros de memorias muy diferentes. Por un lado, ‘De Calaceite a Mauthausen. Memorias de Raimundo Suñer’, editado por el Centro de Estudios Bajoaragoneses, que recoge la vida del que fue el último alcalde republicano de Calaceite. Y, por otra, ‘Correr el tupido velo’ de Pilar Donoso, biografía de su padre, el escritor chileno José Donoso que vivió en Calaceite en los primeros años de la década de 1970 y que formó parte del llamado Boom literario latinoamericano.

Otra figura destacada dentro del mundo artístico del Bajo Aragón fue la ceramista calaceitana Teresa Jassà, a quien el Taller Escuela de Cerámica de Muel dedicó una magnífica exposición comisariada por Fidel Ferrando y que se recogió en el catálogo ‘El Mundo de Teresa Jassà (1928-1999)’.

Y con un carácter más literario deberíamos poder encontrar todavía en las librerías la ‘Obra poética completa de Desideri Lombarte‘, una impecable edición del Instituto de Estudios Turolenses y que en 2021 inició la colección Biblioteca Turolense. Y por último, el Premio Guillem Nicolau del año 2021 que ganó el periodista valderrobrense Lluís Rajadell con la recopilación de narraciones ‘Terra Agra’, un ejercicio entre la memoria histórica y la ficción que se añade a sus obras publicadas anteriormente, que sitúan las narraciones entre los tiempos de la República, la Guerra Civil y la posguerra. *Ricard Solana Valls ha sido impresor, editor y últimamente librero de viejo en Calaceite desde 1985.