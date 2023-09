El 40% del ganado vacuno del Maestrazgo está afectado por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), según ha denunciado la ADS de Vacuno de Cantavieja y la Asociación de Ganaderos de Vacuno del Maestrazgo (Gavamaes) en un comunicado conjunto este miércoles. Se trata de una patología que se transmite por la picadura de mosquito y que produce hemorragias internas en los animales, los debilita, y si se complica, puede llegar a provocar su muerte. De hecho, en algunas explotaciones locales «ya se están dando las primeras bajas» y preocupa especialmente el «rápido aumento de casos» a medida que pasan los días. Algunas granjas incluso han sido inmovilizadas. A diferencia de otras enfermedades, la EHE no conlleva peligro para el ser humano.

Ambas asociaciones han manifiestan su malestar y preocupación ante la situación «extrema» que están sufriendo sus explotaciones de ganado bovino. A día de hoy, las granjas afectadas por este virus en la ADS de Vacuno de Cantavieja alcanzan un 20%, y se elevan hasta un 40% en el caso de los socios de la Asociación de Ganaderos de Vacuno del Maestrazgo. «La situación es crítica, es preocupante la velocidad a la que avanza y da impotencia porque podemos hacer poco», explica Luis Altaba, presidente de GAVAMAES. Altaba aún no ha detectado casos en su explotación, pero es consciente que «llegará pronto». Ante ello, reclaman contribuciones económicas para hacer frente al aumento de los gastos, entre los que se encuentran los productos de desinfección y desinsectación.

La EHE es una enfermedad vírica infecciosa que se transmite por el mosquito Culicoides, que afecta especialmente al ganado vacuno y a animales salvajes como los ciervos, gamos y corzos. La enfermedad no se contagia de animal a animal, pero produce una clínica moderada y autolimitante en el ganado vacuno, con fiebre, anorexia, disfagia, emaciación, estomatitis ulcerosa, cojera, dificultad respiratoria y eritema de la urbe. Los síntomas llegan a producir la muerte en algunos casos, así como abortos y fetos nacidos muertos.

Las primeras cepas de la enfermedad se detectaron en noviembre en otros puntos del país, y desde hace unas semanas en la comarca de Albarracín y en el Sobrarbe. No existe una vacuna contra la enfermedad, por lo que los ganaderos están recurriendo a antinflamatorios y tratamientos para repeler los insectos. Unos medicamentos que denuncian que se están desabasteciendo en los laboratorios. Además, les supone más trabajo y más costes. Por todo ello, piden que sean sufragados por el Gobierno de Aragón. «Estamos adoptando las medidas adecuadas dentro de las posibilidades, pero aun con todo, no es suficiente», señala Altaba.

Exigen ayudas a DGA

Los afectados denuncian que es una situación «extrema», y que están sufriendo unas pérdidas económicas «muy significativas». A las bajas de cabezas de ganado, se suman las inversiones en medicamentos y productos de desinfección y desinsectación. Además, para detectar la enfermedad, se ven obligados a revisar a diario el ganado, a realizar tareas de fumigación y a aislar a los animales sintomáticos. Sin embargo, no se reconoce como enfermedad «de saneamiento ganadero», por lo tanto, los ganaderos no reciben ayudas por hacer frente a la infección o las bajas de sus animales. Ante ello, el presidente de Gavamaes manifiesta que «sin ayudas económicas por parte de la administración no se van a poder mantener las explotaciones de bovino».

Los ganaderos solicitan que desde la administración competente «se tomen en serio este problema». Piden establecer un protocolo de actuación donde se diseñe un plan de control y erradicación de la EHE, que incluya indemnizaciones a los ganaderos afectados y asfixiados por el incremento de los costes de producción. Además, denuncian que «se podrían haber minimizado las consecuencias» si desde las administraciones hubieran actuado hace 10 meses con los primeros casos.

Por su parte, el Gobierno de Aragón está elaborando un manual de actuación para enviar a todas aquellas explotaciones afectadas. Además, se reunieron el martes para analizar el alcance de la situación, y el viernes el jefe de Servicio de Sanidad, Trazabilidad y Bienestar Animal, José Manuel Gorzan, visitará Cantavieja para conocer la situación y reunirse con los ganaderos. La reunión será a las 12.00 en el Salón de Plenos de la Comarca. En cualquier caso, el autonómico llama a la calma, puesto que la enfermedad no se transmite a humanos, ni la carne infectada llegaría a la cadena alimentaria.