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21 MAY 2026|

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100 euros al mes y gastos incluidos: Puigmoreno busca emprendedor para abrir el multiservicio ‘El Regallo’

VÍDEO. El espacio está completamente equipado y el contrato oblliga a abrir tres días a la semana durante tres horas en horario de mañanas

Marina Monreal21 05 2026

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Puigmoreno necesita un emprendedor rural que quiera abrir el nuevo Multiservicio. El Ayuntamiento de Alcañiz ha acondicionado uno de los locales del en el Salón Social de Puigmoreno que mantenga el servicio de alimentación y productos de primera necesidad en la pedanía. “Es una oferta pensada para una persona que quiera emprender en el entorno rural sin tener que realizar una gran inversión de entrada”, subraya el concejal de pedanías Jesús Gan. La licitación se ha establecido por un precio muy ajustado, de 100 euros brutos mensuales, haciéndolo accesible a casi cualquier persona interesada en regentar este servicio. El Ayuntamiento de Alcañiz se hace cargo de los gastos de agua, electricidad así como de las tasas de alcantarillado y basuras.

La intención es poner en marcha cuanto antes el Multiservicio. La localidad se quedó sin comercio el pasado 1 de mayo con el cierre del ultramarinos local que durante más de 50 años ha abastecido a la pedanía. Una de las condiciones de la puesta en marcha del servicio es que no haya ningún otro servicio en la localidad.

Condiciones del servicio

El adjudicatario del Multiservicio Rural El Regallo de Puigmoreno deberá gestionar directamente el servicio, mantener las instalaciones y el equipamiento en buen estado, asumir las reparaciones derivadas del uso ordinario, disponer de seguro y cumplir con la normativa laboral, fiscal e higiénico-sanitaria. También deberá garantizar la venta de productos de primera necesidad, contar con carné de manipulador de alimentos y mantener la imagen corporativa del servicio.

El contrato tendrá una duración inicial de 1 año, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de 4 años. En cuanto al horario, se exige una apertura mínima de 3 horas diarias en horario de mañana durante, 3 días a la semana en días alternos. Además, se permite cerrar 2 semanas al año, no consecutivas y pactadas con el Ayuntamiento.

La concesión incluye además la entrega de equipamiento municipal para la actividad, entre el que figuran congeladores, cámaras frigoríficas, estanterías, mostradores, balanza con impresora, cortafiambres, mobiliario comercial, aire acondicionado y la rotulación exterior del establecimiento. El Ayuntamiento de Alcañiz se compromete además a realizar aquellas inversiones adicionales que sean imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

La licitación está publicada en el portal de contratación y se pueden presentar ofertas hasta el próximo 1 de junio. Desde los servicios de contratación del Ayuntamiento de Alcañiz se dará información y se resolverán dudas a cualquier persona interesada en este contrato.

Ayudas para las pedanías

Puigmoreno se inserta así en el programa de Multiservicios Rurales promovido por Cámara de Teruel
que fomenta el mantenimiento de establecimientos en pequeñas localidades para que los vecinos
puedan disponer de servicios básicos de productos de alimentación y primera necesidad.

Aunque las pedanías pertenecen a Alcañiz, en palabras de Gan: “hemos tenido que luchar para que Valmuel y Puigmoreno sean considerados núcleos rurales para acceder a las ayudas y ventajas de pertenecer a la red de multiservicios rurales”.

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