El INAEM ha aprobado 441 acciones formativas del Plan CUALIFÍCATE 2026, con una inversión de 16.976.880 euros. Los cursos se dirigen prioritariamente a personas desempleadas y permitirán aprender una profesión, actualizar conocimientos o prepararse para trabajar en otro sector.

La formación será presencial y se impartirá progresivamente, hasta el 22 de octubre de 2027, en centros públicos y privados acreditados de Zaragoza, Huesca y Teruel. Los 441 cursos no comenzarán al mismo tiempo: las fechas, los centros y los procesos de selección se publicarán a medida que se ponga en marcha cada acción.

Formación reconocida oficialmente

Buena parte de la programación está vinculada a certificados profesionales, que acreditan oficialmente las competencias necesarias para desarrollar una actividad laboral.

Los cursos permiten, por tanto, adquirir conocimientos prácticos y avanzar en un itinerario formativo reconocido. Para algunas personas supondrán una primera cualificación; para otras, la posibilidad de completar un certificado, acreditar competencias o prepararse para trabajar en otro sector.

La oferta incluye distintos niveles de cualificación, por lo que los requisitos de acceso pueden variar. Será necesario comprobar las condiciones concretas en la ficha de cada curso.

De la industria y la logística a los cuidados

La diversidad es uno de los rasgos más destacados de la programación.

En el ámbito industrial y técnico aparecen especialidades de soldadura, mecanizado, fabricación y montaje de tubería industrial, electricidad, mantenimiento de equipos, fontanería, climatización y construcción. También se ofrecen cursos de albañilería, pintura industrial, encofrados e instalación de placas de yeso laminado. Son profesiones que requieren conocimientos específicos y una importante preparación práctica.

La logística y el transporte forman otro bloque relevante. La programación incluye actividades auxiliares y gestión de almacenes, aprovisionamiento, organización de la distribución, transporte por carretera, preparación de pedidos y manipulación de cargas.

También tiene un peso destacado la atención sociosanitaria, con formación para atender a personas dependientes en instituciones sociales y en sus domicilios. A ella se suman especialidades de teleasistencia, mediación comunitaria, atención al alumnado con necesidades educativas especiales y otros servicios a las personas.

En administración y gestión se ofrecen cursos de gestión administrativa, recursos humanos, atención al cliente, ofimática, tratamiento de datos y creación y gestión de microempresas, conocimientos que pueden utilizarse en empresas y organizaciones de sectores muy diferentes.

La oferta se completa con especialidades de comercio, hostelería, cocina, actividades agrarias, limpieza e imagen personal.

Oficios que necesitan nuevos profesionales

El plan presta atención a profesiones técnicas y oficios esenciales como la soldadura, la electricidad, la mecánica, la fontanería, la albañilería, la jardinería, la cocina y el mantenimiento.

No son profesiones ancladas en el pasado. Estos oficios incorporan nuevas herramientas, materiales y tecnologías, además de mayores exigencias en seguridad o eficiencia energética. La programación ofrece la posibilidad de aprenderlos desde una perspectiva actual, actualizar conocimientos o acreditar competencias profesionales.

La convocatoria mantiene asimismo una línea vinculada a la artesanía y las profesiones tradicionales, como la alfarería, reproducción de moldes y piezas cerámicas, matricería artesanal y construcción de decorados para espectáculos y producciones audiovisuales.

Tecnología y sostenibilidad

Las profesiones tradicionales conviven con competencias ligadas a la digitalización y a la transformación de los procesos productivos.

En el área tecnológica se incluyen especialidades de seguridad informática, sistemas microinformáticos, bases de datos, redes, programación y gestión de sistemas, además de cursos de domótica, control de accesos y videovigilancia.

La vertiente ambiental aparece en cursos de gestión de residuos urbanos e industriales, gestión ambiental, protección del medio natural, educación ambiental y limpieza de instalaciones industriales.

Formación en las tres provincias

Los cursos se distribuirán por localidades y comarcas de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Esta distribución permitirá acercar la formación a cabeceras comarcales y municipios de distinto tamaño. También ayudará a responder a realidades económicas diferentes. En algunas zonas pueden tener más peso la industria y la logística; en otras, los cuidados, la hostelería, las actividades agrarias, el comercio, el mantenimiento o los servicios de proximidad.

Las acciones se desplegarán progresivamente por las tres provincias para acercar la formación acreditable a distintos municipios y comarcas.

Dirigida prioritariamente a personas desempleadas

Las personas desempleadas deberán representar al menos el 70 % del alumnado que comience cada acción formativa. Para participar con esta condición será necesario estar inscrito como demandante de empleo.

En la selección tendrán prioridad determinados colectivos, entre ellos las personas con baja cualificación o desempleadas de larga duración, las personas con discapacidad, las mujeres residentes en municipios de menos de 30.000 habitantes y quienes se encuentren en situación o riesgo de exclusión social.

El INAEM cuenta además con otras convocatorias dirigidas prioritariamente a personas ocupadas que desean actualizar sus conocimientos o mejorar su cualificación.

Cómo consultar los cursos

Los cursos se publicarán progresivamente en la web del INAEM. Para consultar la oferta disponible:

Entrar en el apartado «¿Buscas formarte?». Acceder al buscador de cursos. Abrir la ficha de la acción elegida. Comprobar el contenido, la duración, la localidad, las fechas y los requisitos. Seguir las indicaciones de contacto o participación.

Los 441 cursos no abrirán sus inscripciones a la vez. Por eso, conviene consultar periódicamente el buscador. Las personas interesadas también pueden solicitar información y orientación en su oficina de empleo.

CUALIFÍCATE ofrece diferentes caminos para mejorar las oportunidades laborales: aprender una profesión, obtener una acreditación oficial, completar un itinerario formativo o prepararse para trabajar en otro sector. Una oferta amplia y distribuida por Aragón que conecta la formación de las personas con las necesidades de profesionales de las empresas.