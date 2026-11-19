El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha avanzado este jueves en Calanda algunas de las medidas de la formación en materia energética: "El Partido Popular tiene claro que la inversión y la gestión técnica, que no política, de la energía es clave. Y por eso, una vez formado el próximo Gobierno, actualizaremos en seis meses las reglas de funcionamiento del sistema eléctrico para que la planificación eléctrica se adapte a las nuevas necesidades, anticipando la capacidad eléctrica necesaria en zonas industriales, logísticas y tecnológicas, y para viviendas y centros de datos". Asimismo, ha explicado el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de "resolver, con un plan de choque, los problemas que frenan la conexión de los proyectos de inversión que están a la espera”.

"En el debate de la energía se confrontan dos modelos. El modelo que, durante estos ocho años de Gobierno de Sánchez, hemos sufrido y el modelo que propone el Partido Popular. El del PSOE nos ha llevado a vivir un apagón inédito y que va a ser recordado durante toda la historia. Un apagón energético total, un cero energético, es algo que no ocurre en ningún país desarrollado del mundo", ha dicho. "Aún no se han depurado responsabilidades del apagón, si bien el grueso de los expertos que pasaron por la comisión de investigación del Senado señalaron a Red Eléctrica como máxima responsable. Una Red Eléctrica que, por cierto, está presidida por la exministra socialista Beatriz Corredor, sin experiencia en la materia", ha recordado.

Jorge Azcón ha valorado que "la gestión energética del sanchismo significa dificultades para la atracción de inversiones y la creación de empleo. En Teruel lo saben bien, pues el Nudo Mudéjar ha sido un auténtico fiasco. El Nudo Mudéjar es un proyecto de energía renovable destinado a compensar el cierre de la central térmica de Endesa que ha sufrido un tremendo recorte en la potencia prevista, con la consiguiente reducción de la inversión y generación de puestos de trabajo".

"El Partido Popular tiene muy claro que debe aprovecharse al máximo la capacidad eléctrica liberada tras el cierre de la central térmica, aplicando la máxima flexibilidad posible para facilitar la llegada de nuevas inversiones. Consideramos que los 937 MW de capacidad de generación y los cerca de 90 MW de capacidad de consumo deben poder destinarse a nuevos proyectos de generación energética. Pero también, especialmente, deben destinarse a proyectos industriales que aprovechen esa energía y permitan reindustrializar la zona, crear empleo y consolidar una base económica estable", ha concretado.

El proyecto Catalina, una gran inversión

Azcón también se ha referido al proyecto Catalina, en Andorra: "Esta iniciativa contempla una inversión de 2.100 millones de euros para la producción inicial de 84.000 toneladas anuales de hidrógeno verde, una cifra que crecerá con el paso de los años. El proyecto Catalina incluye el hidroducto Andorra-Caspe, que ya tiene aprobado el impacto ambiental por parte del Inaga. Sin embargo, el Gobierno de España tiene que aprobar el impacto ambiental de la Red Troncal Española de Hidrógeno, que tiene uno de los puntos de conexión en Caspe".

Asimismo, ha recordado que "la planificación energética lleva años de retraso en nuestro país y es ahora, cuando ya se quedan sin tiempo, cuando el Gobierno de España dice que va a aprobar una planificación energética en el Consejo de Ministros".

"En los últimos minutos de la legislatura van a intentar hacer lo que han sido incapaces de hacer durante ocho años, en los que han dejado sin ejecutar el 43% de la inversión. Precisamente, el 43% de la nueva planificación proviene de incumplimientos de la anterior", ha criticado.