La Diputación de Zaragoza ha concedido cerca de 30.000 euros a los pueblos del Bajo Aragón-Caspe para luchar contra la soledad de las personas mayores. El importe permitirá financiar actividades de prevención y tratamiento como talleres de memoria o de nuevas tecnologías y también inversiones que favorezcan el encuentro y el envejecimiento activo como la supresión de barreras arquitectónicas. En total, el organismo ha otorgado un total de 2.719.987 euros en ayudas a 235 municipios de la provincia.

Este plan se puso en marcha en 2024 y este año se ha aumentado el presupuesto y gracias a ello se ha incorporado por primera vez una línea destinada a sufragar los gastos corrientes de electricidad y calefacción de los centros sociales municipales (hogares del jubilado, teleclubs o bares sociales).

Por pueblos, Caspe recibirá 18.184,55 euros para el mantenimiento del local de hogar del jubilado, diferentes iniciativas para el acompañamiento de mayores, y la eliminación de barreras en la plaza de los Reyes. Chiprana, por su parte, obtendrá 1.325,55 euros para actuaciones en capacitación de herramientas tecnológicas; y Fabara, 1.242,42 euros para sesiones grupales de terapia ocupacional y 2.650,21 para supresión de barreras en el elevador hidráulico de la piscina municipal.

Además, también se beneficiarán Fayón con 1.332,77 euros para talleres de bienestar físico y mental y 2.632,16 para eliminación de barreras arquitectónicas en diferentes calles. Maella contará con 2.162,73 euros para talleres en comepetencias tecnológicas, mientras que Nonaspe 1.793,33 para la misma materia.

"Es necesario reforzar recursos"

Desde la Diputación de Zaragoza “somos conscientes de que la soledad no deseada es un problema que afecta cada vez a más personas, especialmente a nuestros mayores, pero también a otros colectivos. Por eso, queremos seguir poniendo medios para prevenirla y combatirla y para conseguir que nadie se sienta solo ni quede atrás, viva donde viva”, ha destacado la diputada delegada de Bienestar Social y Desarrollo de la DPZ, Mercedes Trébol.

Además, ha hecho hincapié en que este año se ha incrementado el presupuesto “porque creemos que es necesario reforzar los recursos y llegar a más personas y municipios. No se trata únicamente de aumentar las ayudas, sino de dar más oportunidades a las entidades y asociaciones que trabajan sobre el terreno y que conocen de primera mano las necesidades de nuestros pueblos y de sus vecinos”.

Mercedes Trébol ha insistido en que combatir la soledad no deseada requiere compromiso, cercanía y continuidad. “Tenemos que fomentar las relaciones personales, crear espacios de encuentro y facilitar que las personas puedan participar en la vida de sus municipios y por eso a través de este y otros planes seguiremos apoyando iniciativas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y haciendo frente a un problema que muchas veces es invisible”.

Por su parte, la jefa de servicio de Bienestar Social y Desarrollo, Yolanda Morales ha señalado que “el problema de la vejez y su heterogeneidad y la despoblación está siendo más que latente y relevante en la actualidad” y los técnicos, “lo que tratamos de hacer es canalizarlo”.

Asimismo, Morales ha añadido que tenemos que “tenemos que abordar la soledad desde un prisma jurídico y tenemos los fundamentos suficientes para ello” y ha citado la agenda social europea, la Constitución española, el marco estratégico estatal de las soledades, el observatorio estatal y autonómico que plasma esa problemática y esa priorización en las líneas de actuación y la Ley de Bases de Régimen Local. “Y lo hemos canalizado a través de una convocatoria de subvenciones dirigida a los ayuntamientos de la provincia”, ha concluido.

Gasto corriente e inversión

El plan contempla tres líneas de ayudas como son las destinadas a financiar gastos de funcionamiento de centros de mayores y otros espacios municipales destinados a las personas mayores; las destinadas a financiar actividades de prevención y tratamiento de la soledad no deseada así como las de inversiones que favorezcan el encuentro y el envejecimiento activo.

En base a ello, y para el mantenimiento de centros sociales, partida que cubre los gastos de electricidad y calefacción de hogares del jubilado, teleclubs, bares sociales y centros de tercera edad municipales, se subvenciona el 100 % de la cuantía solicitada por el ayuntamiento con un importe máximo es de 10.447,76 euros por cada núcleo de población o entidad local solicitante (incluye los 292 municipios, las 3 entidades locales menores y los 40 barrios rurales de la provincia, excluyendo Zaragoza capital y sus barrios).

Por otro lado, para las actividades de prevención y atención el presupuesto para talleres, cursos y programas de envejecimiento activo se distribuye de forma objetiva sumando tres conceptos: Cuantía fija, 350 euros por municipio; criterio poblacional, 0,84 euros por habitante; y discriminación positiva rural, 606,45 euros adicionales para cada municipio que tenga menos de 1.000 habitantes.

Y por último, para inversiones en equipamiento y obras menores, los fondos destinados a mejorar las instalaciones y eliminar barreras arquitectónicas se reparten con una cuantía fija de 875 euros por municipio; criterio poblacional, 1,67 euros por habitante; y discriminación positiva rural, 1.009 euros adicionales para cada municipio con menos de 1.000 habitantes. El gasto podrá ejecutarse entre el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.