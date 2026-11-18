El Hospital de Alcañiz ha realizado esta semana las tres primeras intervenciones de cirugía robótica. Han sido efectuadas por el servicio de Cirugía General. La primera ha sido una extirpación de una vesícula (colecistectomía) y las otras dos, operaciones de hernia. Los pacientes evolucionan de forma favorable.

A partir de ahora, se realizará una intervención semanal, comenzando por la especialidad de Cirugía General y con el objetivo de ir extendiéndolo a otras especialidades. El jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital de Alcañiz, Manuel Albiac, ha explicado que incorporar la robótica “supone avanzar hacia una cirugía más precisa y mínimamente invasiva, además de que mejora la capacidad del hospital para ofrecer una atención más innovadora”.

Desde el punto de vista técnico, las principales ventajas de este tipo de tecnología es disponer de una visión 3D de alta definición y contar con articulación avanzada, gracias a los brazos robotizados, que imitan el movimiento de la muñeca humana, permitiendo la eliminación del temblor.

El doctor Albiac ha comentado que cuando la robótica llega a un hospital, favorece la adquisición de nuevas competencias por parte de los equipos. Así, la puesta en marcha en este centro ha ido precedida de un proceso de formación de los profesionales, tanto con sesiones en el propio hospital de manejo de la consola quirúrgica, como mediante estancias en otros centros.

Equipo de profesionales que ha participado en la primera intervención de cirugía robótica en el Hospital de Alcañiz / DGA

Junto al equipo de Cirugía General –médicos y enfermeras-, han intervenido en estas primeras operaciones anestesistas, técnicos, celadores y otros profesionales, sumando unos 15. En el caso de las extirpaciones de vesícula (colecistectomía), la cirugía robótica permite identificar con más exactitud estructuras delicadas gracias a la visión 3D, facilita el control del sangrado y en caso de anatomías difíciles logra más precisión.

Para las operaciones de hernias, ayuda a colocar con gran precisión la malla protésica que se incorpora en estas operaciones y mejora la sutura de los tejidos, además de que los movimientos que utiliza el robot implican menos dolor postoperatorio, menor riesgo de infección y una recuperación más rápida.

Robot Hugo

El equipo instalado en Alcañiz es un robot quirúrgico Hugo-RAS de la casa Medtronic. Es un sistema modular, flexible y portátil, capaz de adaptarse a cada quirófano, a cada procedimiento y a las necesidades específicas de cada paciente. Incorpora tecnología probada en cirugía abierta, laparoscópica y asistida por robot, con instrumentación y visualización de alta fiabilidad.

Primera intervención de cirugía robótica en el Hospital de Alcañiz / DGA

La consola del cirujano ofrece una posición de trabajo ergonómica y abierta, con visualización 3D integrada para un control intuitivo y preciso. Los brazos robóticos, modulares y portátiles, aportan gran libertad de movimiento. El sistema permite, además, grabación segura y fluida de vídeo, facilitando el análisis y la mejora continua del rendimiento.