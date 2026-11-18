El Gobierno de Aragón destinará un total de 505.000 euros a la prevención de las drogodependencias y otras conductas adictivas en siete ayuntamientos y nueve comarcas de la comunidad autónoma. El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de los convenios de colaboración que permitirán financiar durante 2026 las actuaciones desarrolladas por las entidades locales en esta materia.

De la cantidad aprobada, 295.000 euros se repartirán entre siete ayuntamientos. Huesca y Teruel recibirán 60.000 euros cada uno, mientras que Alcañiz, Calatayud, Jaca, Monzón y Tarazona contarán con una aportación de 35.000 euros por municipio.

Por su parte, las nueve comarcas beneficiarias dispondrán de un presupuesto conjunto de 210.000 euros. Andorra-Sierra de Arcos, Alto Gállego, Bajo Aragón-Caspe, Cuencas Mineras, Jiloca y Sobrarbe percibirán 25.000 euros cada una. Las comarcas de Ribagorza, Ribera Baja del Ebro y Los Monegros recibirán 20.000 euros por territorio.

Más de 200.000 euros para el territorio

Una parte importante de estas ayudas llegará a diferentes municipios y comarcas del ámbito del Bajo Aragón Histórico. En concreto, Alcañiz recibirá 35.000 euros, mientras que las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón-Caspe y Cuencas Mineras dispondrán de 25.000 euros cada una. Estas cinco entidades locales suman 135.000 euros destinados a impulsar actuaciones de prevención de adicciones durante el próximo ejercicio.

Los convenios se enmarcan en la colaboración que el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Salud Pública, mantiene anualmente con las administraciones locales para desarrollar políticas de prevención desde una perspectiva de promoción de la salud.

Las actuaciones forman parte del IV Plan de Adicciones de la Comunidad Autónoma de Aragón y tienen en cuenta las prioridades establecidas en la Estrategia Nacional sobre Adicciones, integrada en el Plan Nacional sobre Drogas.