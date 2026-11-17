Los cinco candidatos al Congreso de los Diputados por la provincia de Teruel —Alberto Herrero (PP), Herminio Sancho (PSOE), Tomás Guitarte (Teruel Existe), Daniel Alda (Vox) y Rafael Esteban (Podemos)— se han enfrentado este martes en el primero de los debates electorales organizados por Aragón TV. Entre acusaciones cruzadas y con un ambiente tenso en el plató, los políticos han tenido la oportunidad de comparar sus modelos en distintas materias antes de unas elecciones que todos ellos califican de vitales para el futuro de la provincia.

Los cinco candidatos han querido defender cómo su trabajo desde Madrid, tanto en el Gobierno como desde la oposición, tiene consecuencias reales en la provincia de Teruel. En este caso, el debate ha incluido cuatro bloques pactados previamente. Así, se han abordado los principales retos de Aragón en materia de economía, empleo, infraestructuras y servicios públicos, además de cuestiones relacionadas con la sanidad, la educación y la vivienda. También se ha analizado el papel de la comunidad en España, la financiación autonómica y los desafíos de futuro, como la despoblación, la innovación y la creación de nuevas oportunidades para el territorio.

Economía, empleo y competitividad

En el ámbito económico y en relación con las infraestructuras prioritarias para Teruel, los candidatos han confrontado sus propuestas para impulsar la actividad empresarial, atraer inversiones y mejorar las oportunidades laborales en la provincia.

En el caso de Alberto Herrero (PP), el candidato ha asegurado que el «hachazo fiscal» ha mermado los servicios sociales y ha lamentado los presuntos casos de corrupción que sobrevuelan al PSOE. También se ha referido a los retrasos en el Nudo Mudéjar, que «sigue sin avanzar». «Todo funciona mucho peor que en 2018», ha afirmado.

Por parte del PSOE, Herminio Sancho ha asegurado mostrarse sorprendido por las propuestas de PP y Vox. «Nunca han votado nada a favor de la gente», ha acusado. En este sentido, ha defendido que el Gobierno socialista ha puesto en marcha medidas para abordar los problemas de Teruel. Entre otras, ha hablado de los 60 millones de euros que han llegado a través de las ayudas al funcionamiento. También ha recordado el apoyo al proyecto Catalina como ejemplo de impulso a las energías renovables.

Tomás Guitarte (Teruel Existe) ha pedido centrar la conversación en las necesidades de Teruel. Así, ha enumerado mejoras fiscales, ayudas al funcionamiento e infraestructuras que todavía quedan pendientes. Ha asegurado que su formación fue «la única que estuvo en contra del derribo de la Central Térmica de Andorra» y ha defendido que los avances en infraestructuras como la A-68 o el ferrocarril llegaron cuando su formación estuvo representada en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, Daniel Alda (Vox) ha pedido «facilitar las cosas y que las empresas lleguen» para evitar el éxodo de los jóvenes. En este sentido, ha propuesto rebajas fiscales y la atracción de grandes proyectos empresariales que mejoren el empleo. Además, se ha comprometido a blindar el sector primario. En su intervención, ha pedido que «Teruel deje de ser un territorio de sacrificios».

En el caso de Podemos, Rafael Esteban ha abogado por un aumento de los salarios y una reducción de la jornada laboral. Además, la formación apuesta por potenciar el tejido industrial en la provincia y por un impulso a la cultura en todas sus formas.

Estado del bienestar

Alberto Herrero (PP) ha criticado la gestión actual en educación, vivienda, políticas de igualdad, justicia y dependencia. No obstante, la vivienda se ha convertido en el tema central de su intervención, en la que ha presumido de los planes autonómicos que, en caso de que Feijóo llegue al Gobierno, se replicarían a nivel estatal, con la promesa de construir un millón de viviendas en una legislatura.

Herminio Sancho (PSOE) ha recordado que la vivienda ha sido un tema crucial para el Gobierno socialista. Ha criticado las pérdidas que supone la no aplicación de la Ley de Vivienda en Aragón. Además, ha defendido el compromiso de garantizar derechos sociales universales para todos los turolenses.

Daniel Alda (Vox) ha abogado por la protección de las fronteras como una cuestión fundamental para conformar un Gobierno. En materia de vivienda, ha reclamado prioridad nacional en el acceso a la vivienda y ha prometido rebajas de impuestos para la compra de primeras viviendas y la construcción masiva de inmuebles. También ha criticado al PSOE, al que ha acusado de desmantelar los servicios públicos.

Tomás Guitarte (Teruel Existe) ha criticado que las propuestas de vivienda solo tengan en cuenta al medio urbano. «Aquí no podemos construir miles de pisos de 35 metros cuadrados», ha señalado. Además, se ha comprometido a proteger todos los servicios públicos en el medio rural, al considerar que son los únicos que llegan a estos territorios y cubren las necesidades de la población.

Por último, Rafael Esteban (Podemos) ha recordado que las competencias en materia de vivienda corresponden a las comunidades autónomas, «la mayoría de ellas gobernadas por el PP-Vox». Así, ha responsabilizado a la derecha de la subida de los precios y le ha pedido «mirarse al espejo».

El papel de Aragón en España

En cuanto al papel de Aragón en España y la financiación autonómica, el modelo defendido por Alberto Herrero (PP) pasa por tratar a todas las comunidades por igual. Así, ha asegurado que se tendrán en cuenta las necesidades derivadas de la despoblación en el modelo de financiación. «Necesitamos que el Gobierno se preocupe por la provincia. ¿Dónde están las inversiones para que nuestros jóvenes se queden?», ha cuestionado.

Herminio Sancho (PSOE) ha asegurado que la financiación se ha duplicado con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. También ha criticado los votos en contra de medidas relacionadas con la subida del salario mínimo, las pensiones o la condonación de la deuda. «Ahora mismo, el Partido Popular y Vox les cuestan dinero a los aragoneses», ha afirmado.

Daniel Alda (Vox) ha abogado por la unidad de España y ha criticado los pactos nacionales con las formaciones independentistas. «La despoblación no se ha revertido», ha asegurado el candidato de Vox. En un tenso enfrentamiento con Teruel Existe, Alda ha criticado el apoyo de Tomás Guitarte a Pedro Sánchez, al considerar que se produjo a cambio de nada.

Tomás Guitarte (Teruel Existe) ha reclamado un sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta las necesidades y los costes de prestación de los servicios, incluyendo criterios como la despoblación y la orografía. Ha defendido a su formación como la única «autonomista» y ha pedido descentralizar servicios. Además, ha recordado que, durante su presencia en el Congreso, «fue la primera vez que Teruel pudo hablar de tú a tú con Madrid».

Rafael Esteban (Podemos) ha criticado los macroproyectos que llegan a la provincia y que afectan al territorio, entre ellos los centros de datos y el Clúster Maestrazgo. «Necesitamos actividad que genere empleo de calidad y que nuestros impuestos se destinen a los servicios públicos del territorio», ha dicho.

Los retos de futuro

El último bloque ha servido para abordar los proyectos de futuro para la provincia de Teruel. Entre los principales retos, Alberto Herrero (PP) ha reclamado «las ayudas al funcionamiento al máximo y una bajada masiva de impuestos». También ha criticado que no se haya acelerado el desarrollo de proyectos como el Nudo Mudéjar o el proyecto Catalina, que considera fundamentales para el territorio.

Herminio Sancho (PSOE) ha defendido el peso de la inmigración para el futuro de los pueblos. Ha asegurado que los fondos europeos han permitido desarrollar políticas transversales para combatir la despoblación. En este sentido, ha recordado que se ha desplegado la conectividad en el territorio para facilitar la llegada de nuevos proyectos y permitir que quienes lo deseen puedan teletrabajar desde la provincia.

Por su parte, Daniel Alda (Vox) ha criticado que la inmigración masiva se plantee como la única solución a la despoblación y ha asegurado que las personas migrantes ocupan empleos en el sector primario. En materia de seguridad, también ha criticado el cierre de cuarteles de la Guardia Civil.

Tomás Guitarte (Teruel Existe) ha señalado la ciencia y la cultura como motores de desarrollo para la provincia. Ha pedido «no poner en duda el futuro de MotorLand» y descentralizar los festivales y eventos culturales. Como oportunidad de futuro, ha animado a los turolenses a implicarse en el desarrollo de la provincia. «Estamos hartos de promesas porque, cuando pasan las elecciones, si te he visto, no me acuerdo», ha lamentado.

En el caso de Podemos, Rafael Esteban ha pedido que Aragón sea un referente en servicios públicos. Ha recordado el impulso al Aeropuerto de Teruel como espacio de innovación. También se ha referido al desarrollo del hidrógeno verde, al que ha propuesto asociar un centro de investigación que permita conocer sus aportaciones reales.

El primero de los debates electorales

Cabe recordar que en el debate no ha participado CHA-Frente Amplio, al no concurrir por la circunscripción de Teruel. El encuentro, de una hora de duración, ha estado moderado por el periodista Javier Gastón y se ha desarrollado en el plató de Informativos de Aragón TV, en Zaragoza.

Los candidatos de Teruel han sido los primeros en enfrentarse a un debate electoral en la televisión pública autonómica. Les seguirán los candidatos de las provincias de Huesca y Zaragoza en los próximos encuentros organizados por la cadena. Aragón TV y Aragón Radio han optado en esta campaña por un nuevo formato con el que llevar las reivindicaciones de todo el territorio al foco mediático.es de todo el territorio al foco mediático.