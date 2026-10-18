500 corredores resisten a la lluvia y cumplen con la Tastavins Trail de Peñarroya

Ni la lluvia ni la bajada de temperaturas de este fin de semana impidieron que Peñarroya de Tastavins cumpliera con una de sus citas por excelencia, su Tastavins Trail. En lo que fue su novena edición, 500 corredores se citaron en una localidad que cada año se deja la piel en la organización de este evento deportivo que durante dos días consigue duplicar su población. La actividad arrancó por todo lo alto el sábado, con los primeros recorridos y la apertura de la Feria de la Naturaleza, y este domingo se completó con las carreras finales pasadas por agua y podios.

La cita ofreció a los corredores en este día final tres opciones de recorrido con diferentes distancias, de 11, 17 y 22 kilómetros; además de una andada de 14 kilómetros que también contó con éxito de participación. En la categoría reina, la de 22K, los ganadores fueron Alin Pascu (Matarraña Team) con un tiempo de 2:23:27 y Judith Soriano (Matarraña Team), con 2:26:40. Completaron los podios Marc Seguira (+Quekms) y Miguel García, en masculino, y Diana Gancino (TR ZGZ CHEMIK) y Alina Echim (Matarraña Team), en femenino.

En la 17K, César González (TR ZGZ Chemik) con un tiempo de 1:24:53, e Irene Doménech (Yeepaa Trail), con 1:45:57, fueron los vencedores. Mientras tanto, en la 11K, Diego Hernández (Matarraña Team), con 56:13, y Berta Villarroya (AD Villarroya de los Pinares), con 47:17, se consagraron como los ganadores.

Instantes de la novena edición de la Tastavins Trail de Peñarroya de Tastavins / Fartleck Sport

Llegados de diferentes puntos del país y más de 100 voluntarios

Los participantes, como en ediciones anteriores, llegaron desde diferentes puntos del país, destacando la representación aragonesa, pero también de otras provincias como Castellón o Valencia. El sábado su presencia ya era más que notable en la localidad. Desde primera hora de la mañana, el casco urbano se llenó de diferentes deportistas recogiendo dorsales, y también mucha actividad en las carreras escolares.

Para coger fuerzas fueron claves puestos como el de puestos de cocina las voluntarias de la Asociación de Madres y Padres. "Preparamos diferentes propuestas como forma de colaborar con la carrera. Además, contamos con un sector de familias marroquíes que cocinan muy bien. Es un fin de semana de mucha actividad en la uque todos intentamos colaborar como podamos", explicó una de sus integrantes, María Pilar Caldú. Entre este y otros puestos de avituallamiento, este año eran más de 100 voluntarios, un número "muy importante para un pueblo de tan solo 400 habitantes".

La inauguración de la feria completó la primera jornada, así como las carreras infantiles y la subida vertical. Y este domingo el buen ambiente no falló pese a las condiciones climatológicas. "La gente ya tiene guardado este día en el calendario de un año a otro. Tenemos que seguir trabajando para que la cita se mantenga, porque el impacto positivo no solo es para Peñarroya, sino también otros municipios como Monroyo, Fuentespalda o Valderrobres", explicó Carlos Vives, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins.

Esta era la novena edición de un evento deportivo que ha ido creciendo y consolidándose con el paso de los años hasta convertirse en una referencia para muchos deportistas de la zona. La respuesta continúa siendo igual de positiva que en la primera edición y además, desde hace unos cuatro años se cuenta con la colaboración de Fartleck Sport, desde donde destacaron la importancia del evento. "De forma previa trabajamos durante seis meses para que la Tastavins Trail salga adelante de forma conjunta al Ayuntamiento. El ambiente es muy bueno y se consigue que venga gente durante todo el fin de semana", explicó Victor Conchillo, integrante de la organización de Fartleck y speaker.

Además, desde la organización adelantaron que para el próximo año, décima edición, se prepararán una trail "más que especial". "Tendremos que pensar algo para conmemorar estos años de trayectoria", añadió Conchillo.

Instantes de la novena edición de la Tastavins Trail de Peñarroya de Tastavins / Camila Ortiz