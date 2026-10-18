El campeón del mundo de Trial, Charlie Rolls, conquista el Clean Xperience de Caspe y revalida su título

Sobre una rueda y con pocos saltos, el rider Charlie Rolls sorprendía al público en Caspe con su destreza para superar cada obstáculo en el Clean Xperience de Caspe. El campeón del mundo de trial en la categoría Élite 26'' y miembro del equipo Clean demostró que casi no había reto que se le resistiese sobre la bicicleta y se alzó el pasado sábado con el primer puesto de Élite Masculino en la que ha sido la última competición del calendario internacional de este año, y que está organizada por el caspolino y cuatro veces campeón del mundo en 20'', Abel Mustieles.

El rider británico revalidó su título por segundo año consecutivo y valoró positivamente el haber podido cerrar la temporada en la Ciudad del Compromiso. «La comunidad aquí es muy agradable. Puedes ver que se acerca gente local al evento para vernos y sorprenderse con lo que podemos hacer con las bicicletas», añadió. Rolls, además, compartió las buenas sensaciones que vive junto a Clean: «Cuando he escuchado el discurso de Abel casi se me saltan las lágrimas porque el vínculo con la marca es muy bueno y estoy muy agradecido».

Rolls completó cuatro de los cinco sectores que conformaron la prueba, siendo Borja Conejos, otro integrante del equipo Clean, el único rider que pudo terminar el último circuito. El también campeón del mundo en Élite 20'' de 2021 defendió con fuerza el segundo puesto del podio, seguido de Daniel Barón. Para Conejos, disfrutar del fin de semana en Caspe también ha sido muy especial. "Me siento como en casa con Abel, la familia Clean, con todos los amigos y la gente que ha venido", valoró.

Un público volcado con la competición

En Élite Femenino, el podio se repartió entre Vera Barón, que quedó en primer puesto, Alba Riera y Yun Vilajosana. Las riders fueron las encargadas de abrir la competición de la tarde, ante un enérgico público que no perdió detalle de sus habilidades sobre las dos ruedas. Precisamente, la afluencia al BikePark caspolino fue uno de los aspectos que destacó Vilajosana, quien también recordó que, al suspenderse el Mundial de trial de Arabia Saudí por la guerra, la cita caspolina ha atraído a más riders internacionales que otros años.

"Esta es la tercera o cuarta vez que vengo. Me gusta mucho porque es muy completo con la masterclass del domingo y, además, este año está la novedad de la bici", recalcó en referencia al modelo K303 que Clean Trials presentó el viernes por la tarde.

Además de las categorías Élite, también compitieron las categorías Master 30, Master 40, U16, Junior, Promesas, U10, U12, U14, U10F, U13F y U16F. Entre todas, reunieron a más de un centenar de riders de Francia, Portugal, Italia, Alemania, Austria, Eslovenia, Rusia, Hungría, Inglaterra, Suiza y España. En el encuentro destacó, sobre todo, el número de participantes jóvenes que dieron cuenta del futuro que tiene por delante este deporte. "Mola ver a gente joven que viene pisando fuerte porque hace que crezca el trial y que nos apretemos nosotros un poco más. Es un orgullo que España tenga tantos", señaló Conejos.

El fin de semana se completó con la masterclass que impartieron Benito Ros -10 veces campeón del mundo-, Charlie Rolls y Borja Conejos el domingo por la mañana.

La nueva etapa de Clean Trials

La competición internacional se ha enmarcado también en un periodo de cambios para la empresa caspolina Clean Trials que, tras haber estado varios años en el Grupo Excens, ahora vuelve a ser propiedad de su fundador. La nueva etapa ha traído consigo la fabricación del modelo K303, que llevaba unos cuatro años en el cajón. "Cuando estábamos en el grupo nunca era el momento de hacerla y, tras recuperar la empresa, es lo primero que hemos hecho. Es un hito conseguido para nosotros el volver a innovar en el trial porque han pasado diez años desde que sacamos el modelo de alta gama actual, que es de fibra de carbono", explica Mustieles.

El rider caspolino inició su andadura empresarial junto a su padre hace 13 años, tras conseguir el título de campeón del mundo por primera vez, algo que volvería a alcanzar en 2015, 2016 y 2017. Ese último año, decidió retirarse de la competición para centrarse en su visión para Clean Trials. Desde entonces, ha seguido muy cerca del más alto nivel deportivo a través del equipo Clean y ha apostado por el futuro de este deporte con iniciativas como su escuela infantil de trial.