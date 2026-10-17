Una pareja de Javalambre, nuevos gestores del bar de Fórnoles: «Están entusiasmados y tienen mucha experiencia en el sector»

Fórnoles contará con servicio bar y multiservicio durante todo el invierno y, al menos, los próximos 12 meses. Una pareja de jóvenes procedentes de la zona del Javalambre han resultado ser los elegidos entre cinco candidaturas que se presentaron en el Ayuntamiento. La pareja se ha instalado a vivir en Fórnoles a partir de este jueves y la inauguración oficial ha sido este fin de semana. "No esperaba recibir tantas ofertas de interesados y eso da da a entender que hay gente emprendedora y con ganas de trabajar", valora Javier Vidal, alcalde de Fórnoles.

Las candidaturas podían presentarse hasta el pasado seis de octubre y se han tenido en cuenta varios aspectos. Entre ellos, un vídeo de un minuto para conocer a los interesados y su proyecto de vida, también la oferta económica y la experiencia. Además, antes de ofrecer la candidatura el propio primer edil ha tratado personalmente con los interesados para conocer las ganas de sacar el proyecto adelante.

Ana y Pablo cuentan con "bastante experiencia en el sector y están entusiasmados de poder vivir en el pueblo". Son procedentes de Mosqueruela por la zona de Javalambre y a partir de ahora nuevos residentes en Fórnoles. "Tienen ya ganas de luchar y abrir el bar para los vecinos", concluye".

Durante los últimos tres años y medio han pasado por la gestión del establecimiento tres familias diferentes. Los anteriores responsables, que también se hicieron cargo durante este verano del bar de la piscina, decidieron no continuar con el servicio durante el periodo de invierno.

La convocatoria contempla también la gestión del multiservicio rural, una pequeña tienda que ofrece productos básicos. En la actualidad permanece abierta dos mañanas a la semana gracias al trabajo desinteresado de vecinas. La intención es mantener una atención adaptada a las necesidades de los vecinos, especialmente de las personas mayores que tienen más dificultades para desplazarse. El Ayuntamiento asume los suministros y establecería un canon de entre 150 y 250 euros mensuales por el conjunto de los servicios.

Cabe recalcar que, bar -restaurante cuenta con una cocina completamente equipada. Dispone de un amplio comedor y una gran terraza desde la cual se ve una gran panorámica de la masa forestal del corazón de la comarca del Matarraña. El Ayuntamiento ofrece también una vivienda situada en el mismo edificio de Casa Nostra.