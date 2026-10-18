El samperino Alejandro Abadía lleva Aragón a lo más alto al ganar la Clase Maestra en Historia Postal, máximo galardón de la filatelia española

Alejandro Abadía ha conseguido lo que llevaba años deseando. Se ha hecho con la Clase Maestra, el máximo galardón de la filatelia española, y lo hizo en la última edición de la 64 Exfilna celebrada en Mérida. Este reconocimiento le llega en la categoría reina de Historia Postal y es la primera vez, en todos estos años de andadura de la competición, que lo consigue una colección aragonesa.

Abadía presentó la colección 'Aragón en la Historia Postal', la misma que con la que ha estado trabajando e insistiendo en este logro durante más de una década. Uno de los motivos, es que siempre se ha resistido a los consejos de que quitase el nombre de Teruel y Aragón. Esta colección comprende la historia de las comunicaciones con 304 cartas fechadas entre los años 1323 y 1875, es decir, entre los siglos XIV y XIX. Además de la Clase Maestra, la colección fue premiada con Oro Grande y co el trofeo 'El caballo galopante de Mérida', que recogió de manos del subsecrerario delegado del Ministerio de Transporte.

Hasta en tres ocasiones se presentó con la colección sobre Teruel y no lo logró. "Es que no gustan los uniprovinciales a los jurados. Esa ha sido una de mis grandes batallas porque considero anticonstitucional que, en cuanto a importancia, se nos quitaran dos puntos a los uniprovinciales por serlo", reivindica. "Ahora, una de las satisfacciones más grandes es haber conseguir que, con la palabra Aragón en la Historia Postal, haya caído ese muro. Me invitaron a llamarla Historia Postal Española y me he resistido", añade.

Carta de Juan II de Aragón, que presidió las Cortes aragonesas celebradas en Alcañiz en 1436 (siglo XV). / Archivo-colección Alejandro Abadía

Define la colección como "impresionante", ya que la componen 304 cartas seleccionadas de 14.000. Un 30% lo copan entre Zaragoza y Huesca, y el resto es todo provincia de Teruel. Aparte del "gran premio conseguido", la colección se queda a disposición para exponer en el lugar donde se solicite. "Alcañiz, Teruel o Zaragoza, me gustaría", lanza, porque la colección ya no puede competir tras haber conseguido el galardón. "Es una auténtica joya, y ha habido dos académicos que se han ofrecido a corregir algunas imprecisiones porque en más de 300 cartas con sus 300 estudios, las hay por mi parte; y entonces quedará como modelo tipo de Historia Postal en España, me encantaría que se expusiera", avanza.

Historia Postal, como la "parte humana" de la historia

El samperino reivindica la Historia Postal como la "parte humana" de contar y conocer los acontecimientos acaecidos en cada periodo. La correspondencia permite al espectador adentrarse en cómo era la realidad del día a día. "Lo que cuenta un soldado en el frente en la carta que manda a casa es lo que es, es lo que hay de verdad", dice Abadía. No esconde su admiración, en este sentido, por el siglo XIX, del que a través de la Historia Postal está realizando un recorrido por la Guerra de la Independencia, los ejércitos, los convenios o la pérdida de las colonias. "Todo eso está explicado por cartas, igual que el siglo XX, que empieza ya con los felices años 20, la no entrada de España en la I Guerra Mundial que da origen a la llegada del dinero de muchos lugares y se crease la Caja Postal", añade.

Ya no puede participar esta colección, pero sí otras. De hecho, va a seguir yendo a competiciones "con el nombre de Teruel". Está preparando la Batalla de Teruel, aunque ya se trate de periodos más recientes como es de 1936 a 1939, y sueña con hacerse con alguna de Goya.