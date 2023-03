6 millones de euros en inversiones educativas y deportivas de Alcañiz

Alcañiz continúa trabajando para solucionar la falta de instalaciones deportivas que actualmente sufre la localidad a nivel municipal y supracomarcal, como capital de servicios. El consejero de Educación, Cultura y Deporte Felipe Faci, sumó este lunes a varias inversiones ya anunciadas el proyecto de construcción del nuevo polideportivo del IES CPIFP Bajo Aragón. El complejo deportivo se ejecutará con un presupuesto que asciende a 2,6 millones de euros con el objetivo inicial de que pueda estar terminado en 2025. Se trata de una mejora «crucial» a la que también se unen los 2,7 millones de euros de la primera fase del nuevo aulario del CPIFP o los 691,000 euros de la cubierta de la piscina municipal, tres proyectos que suman casi 6 millones de euros que el departamento de Educación invertirá en materias educativas y deportivas de Alcañiz. A esto hay que añadir la ampliación del colegio Juan Sobrarias, que incorporará los cuatro cursos de la ESO en los próximos años, aunque aún no hay plazos ni cifras de inversión.

Actualmente, el IES CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz carece de espacios propios para el desarrollo de la práctica deportiva enmarcada en la materia de Educación Física en horario lectivo matutino, lo que provoca que parte del alumnado de este y otros centros deban hacer uso de las instalaciones deportivas municipales en virtud de un acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Alcañiz. La construcción de este nuevo polideportivo pretende ser la solución ante un problema enquistado en un centro que durante el pasado curso escolar contó con un total de 1.109 alumnos matriculados en el IES y 558 matrículas en el CPIFP. «Que el instituto más grande de todo Aragón carezca de una instalación deportiva y tenga que hipotecar la del Ayuntamiento no es normal. Es un problema que teníamos que resolver y por ello hemos hecho un proyecto más ambicioso del que al principio estaba contemplad. Atenderá a las necesidades de la población», afirmó Faci.

Según las previsiones, el proyecto se prevé sacar a licitación en septiembre a través de una tramitación anticipada para poder adjudicar las obras a principios del año 2024 y que estas finalicen en 2025. El nuevo recinto se situará junto al conservatorio y ocupará una superficie total de 1.880 metros cuadrados. El objetivo es posibilitar su máxima utilización fuera del entorno educativo, por lo que este también podrá ser utilizado por los vecinos de la localidad en horarios y periodos no lectivos. «Si algo ha cambiado estos cuatro años en Alcañiz es la educación. Y un proyecto fundamental es este nuevo polideportivo porque vemos que hay una gran demanda. Espero seguir siendo alcalde y que Faci siga siendo consejero para seguir trabajando juntos en proyectos como este», explicó Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz.

En concreto, el proyecto de este nuevo polideportivo plantea un edificio compuesto de dos volúmenes. Por un lado, un volumen de mayor altura que comprende la pista deportiva y las gradas, y que se orienta hacia el norte en su lado más largo. Por otro lado, un volumen de menor altura que rodea a la pista deportiva en sus lados sur y este y que se destina a espacios de servicio y apoyo y en el que se sitúan los accesos.

La organización del edificio, así como sus accesos responden a la dualidad de utilización del edificio que debe permitir su uso tanto en horario escolar, con acceso desde el interior de la parcela educativa, como en horario extraescolar, con accesos desde la vía pública. Dentro del edificio se diferencian dos circulaciones independientes, por un lado, la de los deportistas, con acceso desde el vestíbulo principal situado al sur y por otro, la del público/acompañantes, con acceso desde el vestíbulo secundario situado en la esquina noreste.

En la zona sur se ubican los espacios de uso por los deportistas formados por vestuarios con acceso directo a pista, así como guardarropa situado en las zonas comunes. Así mismo, se sitúan en esta pastilla dos almacenes de pequeño material con acceso directo desde la pista, los despachos, vestuarios de monitores, enfermería y control de acceso.

El resto de espacios del programa se localizan en la banda del lado este: oficina de administración, sala de instalaciones con acceso desde la vía pública, almacén con acceso directo a pista y a vía pública, así como una sala polivalente susceptible de ser utilizada como sala especializada o aula y que cuenta con un almacén anexo. Esta sala se dispone de manera que pueda extenderse hacia el vestíbulo de acceso de público, ampliando así su tamaño durante el uso en horario escolar. En la parte norte de esta banda se ubican los espacios destinados al público (aseos y un pequeño puesto de control) vinculados al acceso de público. La sala cuenta con graderío, con capacidad para 215 espectadores, al mismo nivel que la pista deportiva.

Todo ello se unirá al nuevo aulario de FP del CPIFP, cuyas obras- de 2,7 millones de euros-iniciaron una primera fase el pasado mes de octubre y avanzan a buen ritmo. El ámbito de actuación en el que se ubica el edificio cuenta con una superficie de algo más de 2.500 metros cuadrados y se prevé que sus obras terminen a finales de este mismo verano.

691.065 euros para cubrir la piscina

En su visita, el consejero también firmó el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alcañiz para cubrir, climatizar y remodelar la piscina de verano de la Ciudad Deportiva Santa María. El presupuesto previsto para esta actuación asciende a 691.065 euros, de los cuales 300.000 estarán financiado por el departamento de Educación, Cultura y Deporte.

El Ayuntamiento dispone de una piscina de verano exterior en la zona deportiva y de una piscina climatizada que se ha quedado pequeña para la creciente demanda y está saturada en casi todos los horarios. Además, dadas sus limitadas dimensiones y el hecho de no estar homologada, esta no pueda albergar competiciones oficiales. «Desde hace más de 10 años teníamos un convenio de infraestructuras deportivas que no se había ejecutado en legislaturas anteriores y que el consejero decidió activar. Necesitamos otra piscina para cubrir esta demanda y la única forma viable de lograrlo era cubriendo la ya existente», añadió Urquizu.

Este proyecto contempla una estructura móvil que la permitirá reducir a 25 metros-el tamaño de competición-a través de una carpa presostática. «Es un proyecto que hemos hecho desde el Ayuntamiento. Se establecerá una división para que queden dos piscinas diferenciadas de tal forma que una cumpliera la medida para hacer competiciones con una estructura homologada por la federación. Está todo hecho para que pueda ser útil para el Club de Natación de Alcañiz», apuntó.

FP básica de Carpintería

Además, el consejero aprovechó para conocer las instalaciones del ciclo de Formación Profesional Básica de Carpintería y Mueble que se ha puesto en marcha este curso en la Escuela de Adultos de Alcañiz. Se trata de un ciclo que se imparte con el apoyo del Ayuntamiento y que ha tenido una excelente acogida en la comarca dado que se trata de la única formación profesional dirigida a mayores de 21 años que se imparte en la zona rural en todo Aragón. Las otras dos FPB dirigidas a personas adultas se localizan en la ciudad de Zaragoza.

La respuesta ha sido tal que no se descarta ampliar la oferta al sector de la albañilería, otro de los más demandados actualmente por las empresas. «Es el primer año que se está impartiendo. Iniciamos por un cúmulo de demandas tanto de las empresas como de diferentes estudiantes de la zona. Contamos con entre 12-15 alumnos, y muchos de ellos han recibido ya ofertas de empresas para trabajar. Esperamos que el número aumente el próximo curso», detalló Francisco Grau, director de la Escuela de Adultos de Alcañiz, que actualmente cuenta con más de 500 alumnos entre todos sus cursos.