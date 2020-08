71 muertos y más de 900 contagios en residencias de Aragón en esta segunda ola

En esta segunda oleada del virus -desde el inicio de julio y hasta el 21 de agosto- las residencias de Aragón han sumado 71 fallecimientos y 908 contagiados (686 de ellos son residentes y 222 son trabajadores). Actualmente hay 72 centros residenciales con brotes abiertos, aproximadamente el 25% de todos las residencias que hay en Aragón aunque en 22 de las residencias no hay residentes infectados y en otros 24 centros residenciales solo hay un residente con el coronavirus. Hay 10 que preocupan especialmente por el número de casos acumulados.

Estos son los principales datos que ha aportado este lunes la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés, María Victoria Broto, en una rueda de prensa en la que ha analizado la situación de las residencias, así como las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para intentar protegerlos ante el coronavirus,

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón ha realizado 127 visitas a los centros residenciales de Aragón durante 2020 para comprobar que en ellos se aplican de forma adecuada las medidas de higiene y protección y se actúa de forma correcta en caso de que haya registrado un brote coronavirus (sectorización y aislamientos). A este control se suman los contactos permanentes que se mantienen con toda la red de residencias de Aragón vía telefónica, por correo electrónico y también mediante el sistema de información establecido para asesorar, resolver dudas y atender las necesidades de los centros. Estas visitas continúan, previo análisis de toda la información que los centros están obligados a enviar para comprobar que se cumplen las medidas y realizar recomendaciones a los centros. Un equipo de diez técnicos es el encargado de realizarlas.

Broto ha dejado claro que el riesgo cero no existe: “Trabajamos intentando blindar al máximo las residencias, protocolizándolo todo, pero no podemos asegurar que el virus no vaya a entrar”. A las citadas visitas, se suma el test de autoevaluación que todos los centros residenciales deben rellenar para conocer el grado de cumplimiento de las medidas señaladas, lo que permitirá conocer qué necesidades o carencias pueden tener los centros y actuar de manera más inmediata y eficiente.

La consejera, junto al secretario general técnico del Departamento, José Antonio Jiménez, y el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, han desglosado todas las medidas puestas en marcha con este objetivo. “La sectorización, los planes de contingencia y el rigor en la protección de los trabajadores son la vía para impedir que el virus entre en las residencias y en ellas nos estamos centrando. Seguimos teniendo el mismo objetivo que en marzo: proteger la vida”, ha recordado la consejera, que recordado que todos los centros deben contar con reserva de material para dos meses.

Los pasos datos por el departamento en esta dirección, tal como ha detallado Jiménez, son los siguientes:

Plan de Contingencia . Todas las residencias de Aragón están obligadas a contar con un plan de contingencia, que indique qué pasos hay que dar en caso de que se registe un caso. Este plan incluye también la obligatoria formación del personal de los centros para saber cómo utilizar las medidas de protección y cómo actuar en la atención a los residentes, así como la reserva estratégica de material de protección. Para su elaboración todos los centros han recibido instrucciones y guías específicas.

. Todas las residencias de Aragón están obligadas a contar con un plan de contingencia, que indique qué pasos hay que dar en caso de que se registe un caso. Este plan incluye también la obligatoria formación del personal de los centros para saber cómo utilizar las medidas de protección y cómo actuar en la atención a los residentes, así como la reserva estratégica de material de protección. Para su elaboración todos los centros han recibido instrucciones y guías específicas. Aviso inmediato al 061 . Ante cualquier sospecha es obligatorio avisar de forma inmediata al centro de salud para que pueda actuar de forma inmediata realizando pruebas. Además, se ha indicado a los centros de salud y al 061 que, cuando se tomen muestras para realizar PCR en residencias, estas sean tramitadas como preferentes. Este aviso debe activar asimismo el plan de contingencia y la sectorización, que implica –entre otras medidas- separar las áreas de la residencia para diferenciar los flujos y evitar la propagación del virus.

. Ante cualquier sospecha es obligatorio avisar de forma inmediata al centro de salud para que pueda actuar de forma inmediata realizando pruebas. Además, se ha indicado a los centros de salud y al 061 que, cuando se tomen muestras para realizar PCR en residencias, estas sean tramitadas como preferentes. Este aviso debe activar asimismo el plan de contingencia y la sectorización, que implica –entre otras medidas- separar las áreas de la residencia para diferenciar los flujos y evitar la propagación del virus. Actuación conjunta con el Departamento de Sanidad , basado en los principios que recoge el protocolo conjunto entre Ciudadanía y Sanidad firmado en julio y que implica la colaboración estrecha e inmediata para realizar las pruebas necesarias y organizar las medidas que sean necesarias en los centros residenciales.

, basado en los principios que recoge el protocolo conjunto entre Ciudadanía y Sanidad firmado en julio y que implica la colaboración estrecha e inmediata para realizar las pruebas necesarias y organizar las medidas que sean necesarias en los centros residenciales. Supervisión de las medidas. El Departamento de Ciudadanía trabaja estrechamente con todas las residencias, colaborando con aquellas que han registrado brotes en la puesta en marcha del plan de contingencia y minimizando los problemas que puedan derivarse su aplicación.

Junto al trabajo en los centros, el secretario general del técnico del Departamento ha subrayado la importancia de actuar, de forma paralela, con los trabajadores, “para protegerles y proteger así también a los residentes” y con las familias y los propios residentes. Sobre las medidas de prevención que se están llevando a cabo con los profesionales, José Antonio Jiménez ha detallado las siguientes:

Test de autocontrol que los profesionales deben realizar a diario antes de iniciar su jornada laboral (se adjunta pdf en la nota de prensa).

PCR a la vuelta de vacaciones.

Protección personal. Cumplimiento estricto de las medidas, puesto que el uso adecuado de los equipos y el material es la mejor barrera para impedir la propagación del virus

Formación del personal. Es obligatorio que todos los trabajadores conozcan cómo deben actuar y utilizar el material. Esta formación, a cargo de los servicios de prevención de riesgos laborales, debe estar incluida en los citados planes de contingencia.

Sobre las medidas adoptadas para proteger directamente a los residentes, el secretario general técnico ha recordado que ya en el mes de julio, en Aragón se prohibieron los paseos al exterior, se acotaron las visitas (que deben realizarse con cita previa y en espacios adecuados). En este aspecto, José Antonio Jiménez ha hecho hincapié en la importancia de que los residentes mantengan el contacto con sus familias a través de esas visitas semanales, pero también a través de videollamadas y de toda la información que el centro pueda facilitar. Del mismo modo, ha recordado que los aislamientos de los residentes solo deben realizarse en los casos indicados, en el resto puede favorecerse la estancia en espacios comunes de grupos acotados. Del mismo modo, los residentes que por prescripción médica necesitan pasear, también pueden hacerlo en grupos de tres personas y acompañados por un profesional del centro.

En estos momentos, en Aragón hay brotes abiertos en 72 residencias de mayores, que afectan a 686 residentes y a 222 trabajadores. En concreto –tal como ha pormenorizado el director gerente del IASS- en 14 de los centros solo hay residentes positivos, en 22 solo hay positivos entre los trabajadores y en 36 hay casos confirmados entre residentes y trabajadores. El número de fallecidos en este nuevo periodo de rebrotes que empezó en julio es de 71; mientras que 133 personas permanecen ingresadas. Del total de residentes y trabajadores (22.000 y 8.000) el porcentaje de personas con pcr positivo es del 3%.

Joaquín Santos ha recordado que en el caso de las residencias “un solo caso implica la apertura de un brote para poder actuar de forma inmediata y tajante”, y que, según los últimos datos disponibles de la situación en Aragón, en el 70 por ciento de las residencias que tienen un brote abierto tienen a 1 o 2 residentes positivos.

781 nuevos ingresos

Desde que se empezaron a permitir los nuevos ingresos en centros residenciales que no estén afectados por un brote de coronavirus se han registrado 781, “una muestra –ha destacado María Victoria Broto- de que se mantiene la confianza en el sistema”.

Cabe recordar que cuando empezaron a producirse los nuevos brotes en los centros residenciales del IASS, se abrió de forma inmediata una bolsa de empleo a la que se han apuntado 101 personas con el perfil de cuidador o gerocultor. Sus currículums han sido remitidos a los centros privados donde se han registrado bajas de personal o se han necesitado refuerzos.

Sobre los espacios habilitados para personas asintomáticas (la residencia de Albertia, Valdespartera; la Baltasar Gracián y la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza), actualmente solo tiene plazas ocupadas la primera, donde se atiende a 18 personas. En este mismo centro está previsto habilitar una planta específicamente para familias.