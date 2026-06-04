Actualizado 20:29

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

04 JUN 2026|

Actualizado 20:29

Alberto Izquierdo (PAR) vuelve a la política autonómica como nuevo asesor de Jorge Azcón

El presidente PAR asume el cargo de responsabilidad de DGA. Su intención es ser una conexión con consistorios del partido

El líder del PAR, Alberto Izquierdo Y Jorge Azcón en la última ronda de contactos antes de las elecciones./DGA
El líder del PAR, Alberto Izquierdo Y Jorge Azcón en la última ronda de contactos antes de las elecciones./DGA

La COMARCA04 06 2026

Comentar

ActualidadPolítica

Alberto Izquierdo Vicente, alcalde de Gúdar y presidente del PAR, se ha incorporado como asesor al gabinete del Presidente de Aragón. La noticia se anunció este miércoles a través de un comunicado del Gabinete de prensa del Ejecutivo Autonómico. Izquierdo vuelve al Pignatelli pocos meses después de su salida al no obtener un escaño en las últimas elecciones.

Desde el Gobierno de Aragón defienden que el turolense se incorpora en una plaza que estaba vacante en el departamento. Resaltan además «la contrastada valía política e institucional en sus diferentes cargos públicos» y sostienen que es esta experiencia la que servirá para reforzar «la estrategia del Gobierno de Aragón en la consolidación de una etapa de estabilidad que siga impulsando un momento inédito de crecimiento socioeconómico, al mismo tiempo que persigue el desarrollo del municipalismo y la defensa de los intereses y valores aragoneses como ejes fundamentales para la prosperidad presente y futura de la Comunidad Autónoma».

El del PAR ha comunicado su decisión con una carta abierta a la militancia. Según explica, la intención es la de asegurar una «interlocución» directa con el Ejecutivo a los 90 alcaldes y 385 ediles del partido. En la carta remitida a la militancia, su líder argumenta que el PAR nació para defender que «Aragón tuviera voz propia» y que, pese a perder la representación en las Cortes de Aragón, está garantizada «donde más importa», en ayuntamientos y comarcas. «No puedo aceptar que nuestros municipios pierdan interlocución con el Gobierno de Aragón», añade.

En esta línea, Izquierdo sostiene que si ha aceptado el puesto de asesor del presidente de Aragón es para «ayudar a que cada alcalde y cada concejal del PAR tenga una puerta abierta, una respuesta y una voz cercana dentro de las instituciones».

El líder aragonesista asegura que sigue «comprometido con el proyecto político» pese a aceptar el cargo de asesor del presidente aragonés y líder del PP. "El Partido Aragonés mantiene su independencia y su identidad. Yo también», ha añadido.

En una entrevista con Cadena SER Teruel, Izquierdo reconoció que el partido atraviesa un momento difícil, con incertidumbre sobre su futuro, y admite la necesidad de una reflexión profunda tras los malos resultados electorales. Aun así, subraya que cualquier decisión de calado, incluida una posible desaparición, solo puede adoptarla la militancia. En la misma línea defiende que el futuro del Partido Aragonés sigue abierto y se decidirá en los próximos meses, con la vista puesta en las elecciones municipales.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El Programa Volveremos 2026 arrancará este miércoles con un presupuesto de 8,5 millones

En esta edición se suman Arens de Lledó, Mazaleón, Utrillas y Montalbán. Como novedad, la aplicación permitirá transferir dinero entre familiares y amigos

Comentar

El Programa Volveremos 2026 arrancará este miércoles con un presupuesto de 8,5 millones

DGA repartirá gafas homologadas para ver el eclipse a los alumnos de Infantil y Primaria

El Gobierno de Aragón maneja actualmente una horquilla de entre 250.000 y 400.000 turistas adicionales teniendo en cuenta que el eclipse coincide con una semana con mucha afluencia de visitantes...

Comentar

DGA repartirá gafas homologadas para ver el eclipse a los alumnos de Infantil y Primaria

¿Cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse de agosto en el Bajo Aragón Histórico?

CONSULTAR MAPA. Ejulve, Estercuel, Gargallo y Crivillén serán los municipios donde más durará la totalidad del fenómeno con 1.40 minutos de oscuridad total

Comentar

¿Cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse de agosto en el Bajo Aragón Histórico?

Muere en Caspe un valenciano de 27 años y la Guardia Civil investiga un presunto homicidio

La tragedia ocurrió ayer durante una pelea de hasta tres personas contra una sobre las 23.30 en la plaza Aragón. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de los...

7

Actualizada

Muere en Caspe un valenciano de 27 años y la Guardia Civil investiga un presunto homicidio

Reacciones al crimen en Caspe: «Es completamente necesario que Delegación de Gobierno aumente la presencia de Guardia Civil»

Azcón y Nolasco coinciden en la necesidad de reforzar la protección y culpan al Gobierno central de la inseguridad. Desde delegación de Gobierno defienden que no han conseguido contactar con...

1

Reacciones al crimen en Caspe: «Es completamente necesario que Delegación de Gobierno aumente la presencia de Guardia Civil»

Valjunquera restringe el consumo de agua por las noches al averiarse una bomba de elevación

La localidad realiza cortes del suministro de 21.00 a 9.00 mientras espera la llegada de una nueva bomba y avanza en la búsqueda de una captación que solucione definitivamente sus...

Comentar

Valjunquera restringe el consumo de agua por las noches al averiarse una bomba de elevación
Periódico del Bajo Aragón Histórico