Alberto Izquierdo (PAR) vuelve a la política autonómica como nuevo asesor de Jorge Azcón

Alberto Izquierdo Vicente, alcalde de Gúdar y presidente del PAR, se ha incorporado como asesor al gabinete del Presidente de Aragón. La noticia se anunció este miércoles a través de un comunicado del Gabinete de prensa del Ejecutivo Autonómico. Izquierdo vuelve al Pignatelli pocos meses después de su salida al no obtener un escaño en las últimas elecciones.

Desde el Gobierno de Aragón defienden que el turolense se incorpora en una plaza que estaba vacante en el departamento. Resaltan además «la contrastada valía política e institucional en sus diferentes cargos públicos» y sostienen que es esta experiencia la que servirá para reforzar «la estrategia del Gobierno de Aragón en la consolidación de una etapa de estabilidad que siga impulsando un momento inédito de crecimiento socioeconómico, al mismo tiempo que persigue el desarrollo del municipalismo y la defensa de los intereses y valores aragoneses como ejes fundamentales para la prosperidad presente y futura de la Comunidad Autónoma».

El del PAR ha comunicado su decisión con una carta abierta a la militancia. Según explica, la intención es la de asegurar una «interlocución» directa con el Ejecutivo a los 90 alcaldes y 385 ediles del partido. En la carta remitida a la militancia, su líder argumenta que el PAR nació para defender que «Aragón tuviera voz propia» y que, pese a perder la representación en las Cortes de Aragón, está garantizada «donde más importa», en ayuntamientos y comarcas. «No puedo aceptar que nuestros municipios pierdan interlocución con el Gobierno de Aragón», añade.

En esta línea, Izquierdo sostiene que si ha aceptado el puesto de asesor del presidente de Aragón es para «ayudar a que cada alcalde y cada concejal del PAR tenga una puerta abierta, una respuesta y una voz cercana dentro de las instituciones».

El líder aragonesista asegura que sigue «comprometido con el proyecto político» pese a aceptar el cargo de asesor del presidente aragonés y líder del PP. "El Partido Aragonés mantiene su independencia y su identidad. Yo también», ha añadido.

En una entrevista con Cadena SER Teruel, Izquierdo reconoció que el partido atraviesa un momento difícil, con incertidumbre sobre su futuro, y admite la necesidad de una reflexión profunda tras los malos resultados electorales. Aun así, subraya que cualquier decisión de calado, incluida una posible desaparición, solo puede adoptarla la militancia. En la misma línea defiende que el futuro del Partido Aragonés sigue abierto y se decidirá en los próximos meses, con la vista puesta en las elecciones municipales.