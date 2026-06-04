El Matarraña refuerza su apuesta por la excelencia con 91 certificaciones de calidad

El Matarraña marcó este jueves un antes y un después en su camino a la excelencia turística. Un itinerario que emprendió hace años y que es modelo para muchos territorios. Se reforzó este compromiso con la entrega de 91 certificaciones de la Marca de Calidad Territorial Matarraña, una cifra que engloba a 72 empresas y entidades, y también a 19 fiestas tradicionales. La variedad es tal, que los sellos comprenden a un total de 17 categorías desde bodegas a turismo activo, pasando por apartamentos, panaderías o carnicerías, entre otras muchas.

Muchas certificaciones son nuevas, pero la mayoría son renovaciones, un dato que valora de forma positiva el presidente comarcal, Fernando Camps. «Significa que se ha mantenido, y eso supone mucho esfuerzo y trabajo. Nos alegra que se haya dado ahora un nuevo impulso a las certificaciones», dijo.

El acto de entrega fue un revulsivo para emprendedores y pequeños autónomos que cada día levantan la persiana del comercio o negocio con un detalle que eleva la excelencia del territorio. Uno tras otro, los 91 condecorados fueron subiendo al escenario para recibir sus placas de mano de Luis Biendicho, cuyo acto supuso su estreno en el cargo de consejero de Turismo de la DGA en un cargo de tal magnitud. Junto a él, entregaron las placas, el presidente comarcal, y el alcalde de Calaceite, Juan Miguel Monclús, que mostró su orgullo por el tejido empresarial de la zona.

Los detalles también se cuidaron en el pabellón, donde se desplegó una exposición dedicada a las fiestas certificadas del Matarraña. No la pasó por alto la directora de La COMARCA, Eva Defior, que presentó el acto en un territorio que conoce. «Es una presencia muy importante en esta clausura, porque las fiestas expresan lo que una comunidad es capaz de cuidar, transmitir y celebrar generación tras generación», apreció.

Firma de la hoja de ruta

La entrega de las certificaciones fueron el broche a la gala de clausura del IV Congreso Nacional de la Marca de Calidad Territorial Europea. La cita ha reunido a unas 200 personas llegadas de Andalucía, Castilla y León, Cantabria y Aragón durante dos días. El cometido del encuentro ha sido crear entre todos los agentes implicados, una hoja de ruta que seguir en el camino de la excelencia y la convivencia entre turismo y vecinos en los pueblos, una inquietud que comparten todos los territorios rurales citados en el congreso.

La hoja es resultado de las sesiones de trabajo que se celebraron por la mañana en el Santuario Virgen de la Fuente en Peñarroya de Tastavins. La firma del documento se escenificó justo antes de la entrega de certificaciones locales. Los firmantes son: la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino, la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de El Condado de Jaén, la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches, la Asociación para el Desarrollo Rural del Altiplano de Granada, la Asociación para la Promoción Económica de la Vega-Sierra Elvira, la Asociación para el Desarrollo Rural de la Alpujarra-Sierra Nevada de Granada, la Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos, la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de los Valles Pasiegos, Centro de Desarrollo Rural Las Merindades, la Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de las Comarcas Circundantes al Camino de Santiago, y la Comarca del Matarraña.

Los grupos de desarrollo rural que firmaron el documento resultante de la hoja de ruta a seguir hasta el próximo congreso, cuando se renovará./ B. Severino

Once puntos a aplicar

La hoja de ruta consta de once tareas que será lo que empiecen a aplicar los territorios desde hoy, que han regresado ya cada uno a sus pueblos. La primera línea a seguir es construir una identidad común de calidad rural que refuerce la singularidad de cada territorio. La número dos es recoger y transmitir sobre la memoria y los modos de hacer del territorio a través de la marca. La número tres invita a repensar el concepto de calidad territorial para reforzar el prestigio de la marca y mejorar su valor diferencial. La número cuatro, definir una estrategia potente de marca que marque el rumbo común, ordene prioridades y clarifique beneficios y compromisos. El punto cinco es aumentar la visibilidad, presencia cotidiana y prescripción de calidad rural dentro y fuera de los territorios. El sexto, concentrar y concertar la financiación destinada a promoción y difusión para sostener un modelo estable y homogéneo entre territorios. La línea siete es impulsar formación práctica acompañada e intercambio de experiencias para aprender de los que ya funcionan en otros territorios. El punto ocho es fortalecer la capacidad de las empresas y entidades para comunicar y comercializar la experiencia territorial asociada a la marca. El noveno, impulsar la colaboración entre sectores para crear experiencias completas y aumentar el valor de la oferta territorial. El punto décimo pasa por reforzar la cogobernanza ampliada con participación continuada e impulsando una mejor conexión entre administraciones y actores del territorio. Cierra esta hoja el punto once, que habla de la necesidad de impulsar el apoyo institucional y la influencia ante la administración para favorecer la actividad económica rural y el reconocimiento de calidad rural.

El presidente de la Marca a nivel nacional, Jesús Ramos, destacó el buen balance de dos jornadas muy intensas. «Queremos crecer y acoger a más territorios, pero me quedo, sin ninguna duda, con las personas. Nos volvemos tras conocer a gente que lo da todo a diario por sus pueblos», valoró el granadino. Se volvieron también con el compromiso del Gobierno de Aragón por seguir apoyando las iniciativas que ayuden a mejorar el territorio y sean motor económico. «Estaremos de su lado a escuchar las peticiones que demanden», apuntó Biendicho. Hubo un agradecimiento para el anterior consejero de Turismo, Manuel Blasco, y para los grupos de desarrollo rural, «piezas clave».