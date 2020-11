72 positivos y al menos 5 muertos por Covid-19 en la residencia de Martín del Río

La residencia de Martín del Río está sufriendo desde la última semana de octubre una grave ola de contagios que, por el momento, ha afectado a 53 residentes y a 19 trabajadores. Además, al menos cinco usuarios han fallecido -hay ocho muertos en total en estos días pero uno de ellos no estaba infectado y en otros dos casos no se ha confirmado el covid porque no tenían síntomas-.

La incidencia entre trabajadores -aunque algunos ya se están reincorporando al trabajo con PCR negativa– ha provocado que la empresa que gestiona el centro, Arquisocial, haya impulsado ofertas de empleo tanto en la comarca Cuencas Mineras y alrededores como en Zaragoza (con servicio de transporte incluido). Además, se ha optado por cerrar la cocina del centro y contratar un catering para dar el servicio de comidas.

Para el Ayuntamiento de Martín del Río la situación es «grave». Hasta este lunes, la empresa gestora no había dado los datos concretos al alcalde, Francisco Martínez López, que exigía «transparencia». No obstante, la situación ya era conocida en toda la comarca debido al incremento exponencial de casos en la zona básica de Utrillas, por lo que el primer edil ya solicitó los servicios de desinfección de la UME a Subdelegación el Gobierno.

Tanto la UME como la empresa gestora de la residencia han realizado desinfecciones en las inmediaciones del centro. Además, desde el fin de semana se desinfectan las calles de la localidad gracias al apoyo de los voluntarios de Protección Civil la comarca Cuencas Mineras.