Conoce los restaurantes del Bajo Aragón Histórico que participarán en la Ruta del Paquito de Ternasco de Aragón

Con el objetivo de dar a conocer un producto como es el Ternasco de Aragón arrancará este miércoles la Ruta del Paquito en toda la comunidad autónoma. 74 restaurantes, 11 de ellos del Bajo Aragón Histórico elaborarán bocadillos con este ingrediente principal y podrán añadir lo que consideren para conseguir presentar propuestas creativas, pero también clásicas, al gusto de cada cocinero. Del territorio participan La Cabaña, La Bodeguita y Lakoki de Caspe; La Vía Verde y Las Vegas (Utrillas); Hotel La Fábrica de Solfa (Beceite); Inspira Delice (Valderrobres); Glorieta Bistró, La Cabaña MeriDiana, La Ribera y La Esquinita de Boltaña de Alcañiz.

La ruta durará hasta el próximo 21 de junio y se ha presentado este martes en Alcañiz para salir de las capitales provinciales. "Nos gusta ir al territorio de donde procede nuestro producto. Como ganadero de Alcañiz, siempre he defendido lo rural y que 19 poblaciones fuera de las 3 capitales aporten a la hostelería y restauración con este producto es encantador", defiende Juan Carlos Brun, presidente de la IGP de Ternasco de Aragón. En esta ocasión, participan un 17% más de restaurantes que la edición anterior.

Desde este jueves, un equipo de expertos presidido por Javier Robles, presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón, recorrerá los establecimientos para elegir al ganador. De esta forma, 70 de los 74 establecimientos que participan en la modalidad de concurso competirán por ser el mejor de su provincia y de Aragón. Los ganadores se conocerán el 22 de junio y pasarán directamente a la final nacional para intentar traer de nuevo a la comunidad el título Mejor Paquito de España, tal como sucedió en 2024 con el restaurante 'Olla de Huesca'

La presentación en Alcañiz ha contado con la presencia de Juan Carlos Brun, presidente de la IGP Ternasco de Aragón, Patricio Pérez, secretario del Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón; Manuel Barrau, representante del Bajo Aragón de Teruel Empresario Turísticos; de Daniel Lozano, del distribuidor Coalsa; y de los representantes de tres establecimientos participantes en la zona: La esquinita de Boltaña y La Ribera, de Alcañiz; y Lakoki de Caspe. Todos han coincidido en el trabajo que se esta realizando por parte de la IGP para poner en valor este producto y cómo se han ido adaptando con nuevas propuestas para atraer a un público más joven. "Llevábamos 20 años viendo como el consumo del ternasco iba descendiendo y quiso cambiar el chip. Nos reciclamos con nuevos cortes y ahora existen más de 25 referencias", han defendido.

Los tres del Bajo Aragón Histórico han mostrado la propuesta con la que se presentarán a la Ruta del Paquito y la han elaborado en directo para degustarla en primicia. La esquinita de Boltaña ha optado por 'Paquito chocolatero', un plato aromatizado con ajo, romero y tomillo, Ternasco de Aragón IGP, alcaparras, almendras y cacao. La Ribera 'Oveja Negra': Ternario de Aragón IGP, ha optado por pan especiado, especias varias, mahonesa de kimchi, hinojo encurtido y brotes tiernos y LaKoki 'Estrellado en Teja', por Ternasco de Aragón IGP mechado, pimiento italiano y queso habarti. Con un buen pan de pueblo y un aceite de oliva D.O. aragonés

Paquitos en todo Aragón

En la provincia de Huesca, Ramón Lapuyade de El Portal de Alcolea de Cinca, ganador provincial del año pasado, vuelve a sorprender con Paquito rabeTA y su mermeladeTA (rabas de filete de pierna de Ternasco de Aragón IGP marinadas, salsa de yogurt de oveja de Fonz, hojas verdes frescas, mermeladeTA con jugo de asado al tomillo, manzana y pepino); y en la Taberna Aragonia, de Ontiñena, presentan su Paquito Goyo, en pan árabe de sémola, con Ternasco de Aragón asado a baja temperatura, crema de sesos, emulsión de ajo asado y encurtidos.

En Teruel, Emiliano Urzay del Pura Cepa Vermú ofrecerá La Ojinegra (sandwich de brioche hojaldrado de pulled de Ternasco de Aragón estilo pastor, con guacamole, alioli de ajo negro y pico de gallo); La Vía Verde de Sarrión ha denominado Alma de Mijares a su paquito de lingote de Ternasco de Aragón, con demi glace de su asado, esturión ahumado, mantequilla trufada y canónigos; y en Inspire Delice de Valderrobres se decantan por el Paquito Origen (Ternasco de Aragón en pan Coquet de aceite, muhamara de pimientos asados con almendras y aceite de oliva, limón y rúcula).

En Zaragoza, La Social (Zaragoza), Félix Tena se atreve con un Paquito Churrasquito (tras el finalista Paquito Chilindrito de 2025), con churrasco IGP Ternasco de Aragón, torrezno churruscante, cebolla de Fuentes encurtida en garnacha, alioli de ajo negro y romero, crema de queso de oveja y pan de patata; Alex Viñal, que participa por primera vez en el concurso, ha elaborado para Nola Smoke Actur un paquito de Ternasco de Aragón asado y laminado en su jugo, jamón a la brasa, encurtidos, cheddar, pesto de hierbas y mantequilla ahumada; en el gastrobar Wences14 proponen un viaje Del Pirineo al Mudéjar, con su paquito de Ternasco de Aragón, paté de boletus trufado, Jamón de Teruel, queso Radiquero Río Vero y alioli de borraja; y en Luesia, el argentino Alvaro Nicolás Nardone, de Parrilla Nardone, se ha propuesto recuperar El Paquito de toda la vida: un buen pan del pueblo, con filetes de pierna de Ternasco de Aragón a la brasa, pimiento verde, patatas panaderas, ajo, laurel, mahonesa casera de ajos asados y romero.