Espectacular rescate aéreo de un senderista herido en las pasarelas de Aliaga

Un senderista tuvo que ser evacuado por aire este lunes tras sufrir un accidente mientras realizaba una ruta por las pasarelas de la Hoz Mala en Aliaga. La complejidad del terreno y las estrechas paredes del desfiladero obligaron a llevar a cabo una delicada operación de rescate con helicóptero.

La alerta se recibió alrededor de las 13.00 a través del servicio de emergencias 112, después de que una persona resultara herida durante la ruta. Los equipos de rescate del GREIM y la patrulla de Aliaga se desplazaron hasta la zona e iniciaron la aproximación a pie hasta alcanzar al accidentado.

La intervención se complicó debido a las características del entorno, una zona de difícil acceso encajada entre paredes muy estrechas que impedían la aproximación directa del helicóptero UHEL Madrid. Cuando llegó al lugar, sobre las 16.30, fue necesario realizar una maniobra de evacuación mediante grúa de 50 metros, la longitud máxima de cable disponible para este tipo de operaciones.

Tras ser izado y trasladado por aire hasta Aliaga, el senderista fue atendido por personal sanitario y evacuado en ambulancia de Soporte Vital Básico al hospital Obispo Polanco de Teruel. Según las primeras valoraciones, presentaba una posible fractura de tibia.

En lo que llevamos de año, los especialistas del GREIM de la Guardia Civil de Mora de Rubielos han llevado a cabo un total de 10 rescates en diferentes parajes de la provincia de Teruel prestando auxilio a 13 personas.

Estas actuaciones, desarrolladas en entornos de especial complejidad y riesgo, reflejan el elevado nivel de preparación de los agentes, cuya rápida respuesta resulta fundamental para garantizar la seguridad de los visitantes del medio natural.