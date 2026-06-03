El PSOE exige al Gobierno de Azcón que asuma su responsabilidad con la vivienda en Escucha

El PSOE ha exigido al Gobierno de Jorge Azcón que asuma ya su responsabilidad con la falta de vivienda en Escucha y ha calificado de “ruin” el intento de la consejería de Vivienda e incluso del propio presidente del Gobierno de “quitarse el peso de encima” trasladando la responsabilidad al Ayuntamiento y, en especial, a su alcalde.

El secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, ha visitado junto al primer edil, Héctor García, los bloques tapiados donde se encuentran 38 pisos propiedad del Ejecutivo autonómico. Pese a que desde el Ayuntamiento han trasladado en diversas ocasiones, desde hace más de tres años, la necesidad acuciante de soluciones habitacionales e incluso el ofrecimiento de empresas en pleno crecimiento para hacerse cargo de la rehabilitación, la consejería de Vivienda no ha actuado.

De hecho, han acusado los socialistas, la única propuesta del Gobierno de Jorge Azcón pretende trasladar su propia responsabilidad, como propietario de los pisos, al Ayuntamiento, cediéndole la propiedad de seis de ellos pero sin asegurarle previamente la financiación tanto de su rehabilitación como de su equipamiento.

“Vemos una total dejación de funciones del Gobierno de Aragón porque en una propiedad que es suya y donde puede actuar de inmediato traslada la responsabilidad a un Ayuntamiento pequeño y sin medios”, ha dicho el secretario general del PSOE Teruel acusando a la consejería de Vivienda dirigida por Octavio López de “no actuar de ninguna de las maneras”. Así ha apuntado que bastaría con “reacondicionar” viviendas de su propiedad “e irían muy bien para los trabajadores del sector industrial”.

Frente a los edificios tapiados que mantiene el Gobierno de Jorge Azcón, Rafael Guía ha contrapuesto los tres bloques con seis viviendas cada uno rehabilitados por completo y gestionados directamente por los gobiernos de Javier Lambán. “Pese a que se llenan la boca hablando de que esta es la legislatura de la vivienda, en Escucha está clara la diferencia”, ha dicho.

El alcalde Héctor García ha mostrado su hartazgo definiendo a la situación en la que se encuentra la localidad como “límite”. “En Escucha pasan las oportunidades”, ha lamentado diciendo que solo quieren “crecer, tener más servicios y la escuela llena” y ha pedido al Gobierno de Aragón “apostar por el municipio y por arreglar las viviendas que son de su propiedad”.

García ha explicado que ahora mismo tienen “más de 20 solicitudes” en el Ayuntamiento de personas interesadas en vivir en Escucha y el ofrecimiento de las empresas que les emplean “para rehabilitar las viviendas libres ellos mismos”. “O se van de la empresa o se van a pueblos cercanos donde pueden encontrar una mínima vivienda. Y lo que hace es que crezca el pueblo de al lado y no donde están trabajando, que es Escucha”.

“Yo vuelvo a insistir. Es casi un ruego”, ha dicho el alcalde pidiendo a la administración autonómica “que vean la realidad” y rehabiliten las viviendas por ellos mismos, como se ha hecho en legislaturas anteriores. “Escucha no puede rehabilitar una vivienda, no puede quedarse esas seis viviendas si no tiene dinero para rehabilitar”, ha sentenciado.

Sectarismo político

Para el secretario general del PSOE Teruel, el intento de responsabilizar al Ayuntamiento de Escucha y a su alcalde Héctor García, “cuando la culpa de todo es de ellos”, responde a una “política sectaria” que se cebaría con los municipios gobernados por socialistas.

De esta forma, Guía ha hecho referencia al acto de ayer en Jaca, donde el consejero Octavio López puso la primera primera de una promoción de viviendas para trabajadores del sector turístico. “Parece que todo es más fácil si el ayuntamiento lo gobierna el PP”, ha dicho afirmando que los populares “solo trabajan para los suyos” y, además, “todo va muy lento, mucho anuncio y poca realidad” como denunció en Andorra con el “nunca iniciado” Plan 3.000.

En el marco de esta política “sectaria” y “poco generosa con los logros en los que han participado otros partidos”, ha circunscrito Rafael Guía la actitud de la alcaldesa de Teruel y próxima presidenta del Partido Popular en la provincia, Emma Buj, en el acto de inauguración del ascensor desde el Barrio de El Carmen al centro histórico en la capital turolense.

Así, y pese a que la misma Buj calificó el acto de ayer como un momento histórico, Guía ha afeado que “ni siquiera” invitara “a todos los miembros de la corporación” por ser de otros partidos políticos. “Y mucho menos al subdelegado del Gobierno, representante del Gobierno del Estado en la provincia, pese a que ese ascensor ha sido posible gracias a 2,2 millones de fondos europeos”, ha apuntado recordando el viaje de la alcaldesa de Teruel con Jorge Azcón a Bruselas para “dificultar” la llegada de esos fondos.

Para el secretario general de los socialistas, los decisiones de Emma Buj revelan su “clara intención de utilizar este tipo de actos como propaganda política”, destacando que el PP provincial va a encumbrar como líder a la “campeona del sectarismo”.