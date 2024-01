7,5 millones del MITECO para un proyecto de energía limpia en baterías en Cuencas Mineras

El proyecto de almacenamiento de energía procedente de parques eólicos y fotovoltaicos de la empresa Comiolica en Cuencas Mineras recibe del Ministerio para la Transición Ecológica 7,5 millones de euros. El MITECO ha resuelto la concesión de ayudas para proyectos de almacenamiento conectado con plantas de generación renovable concediendo un total de 150 millones de euros para impulsar un total de 36 proyectos en toda España. La mayoría de los proyectos beneficiarios de la ayuda se orientan a incorporar o reforzar la capacidad de almacenamiento en instalaciones de generación eólica o fotovoltaica mediante tecnología electroquímica.

El de Cuencas Mineras, ha sido el único proyecto aragonés con resolución favorable. Otros expedientes se quedaron fuera por no cumplir los requisitos. Tal y como consta en la resolución ministerial, la ayuda permitirá almacenar en baterías Li-ion (de iones de litio) «parte de la energía eléctrica generada por el parque eólico y la planta fotovoltaica» de La Loma, un enclave situado entre Aliaga, Palomar de Arroyos, Escucha, Cuevas de Almudén y Utrillas. La inversión subvencionable en este proyecto asciende a 25 millones de euros.

Para el presidente comarcal, Javier Larraz, la concesión de ayudas es importante y valoró positivamente que el impacto que antaño supusieron las minas, explotaciones a cielo abierto y centrales termoeléctricas generadoras de electricidad…, se vea ahora de alguna manera recompensado con este tipo de planeas, siempre y cuando se traduzca en beneficios directos para el territorio. «Esperemos que se traduzca en puestos de trabajo y que generen una riqueza estable y no solo durante la fase de construcción», dijo, y que además permita que la energía no solo se exporte «sino que repercuta en la creación de industria y empleo para la comarca». En la misma línea se mostró el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, quien valoró que generalmente se trata de subvenciones para empresas potentes y demandó la necesidad de que los ayuntamientos puedan beneficiarse de un porcentaje de la producción. «Que no se produzca aquí para consumir fuera, que se genere empleo y fije la población. Sería necesaria una tasa de los beneficios para los Ayuntamientos para incentivar la inversión de los pequeños autónomos, servicios y mejorar la calidad de los municipios», matizó.

Está previsto que la planta eólica existente en Aliaga se hibride con una central solar, además de incorporar el almacenamiento en baterías, que permitirá guardar la energía en momentos de baja demanda y comercializarla cuando el mercado precise. La previsión de la empresa es que la instalación de almacenamiento esté operativa en 2026. 2024 y 2025 se emplearán para la tramitación y construcción del proyecto. La empresa Comiolica comunicó al Ayuntamiento de Aliaga sus planes de instalar las baterías, aunque la reunión informativa para exponer los detalles de la operación está pendiente.

150 millones para 36 proyectos

Esta primera línea de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones renovables, incluida dentro del PERTE-ERHA de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento, adjudica el total de la ayuda prevista –150 millones– entre los 36 proyectos seleccionados en concurrencia competitiva, lo que demuestra el elevado interés del sector por el almacenamiento para otorgar flexibilidad y adaptabilidad al sistema eléctrico. Un interés que ha sobrepasado el presupuesto disponible, ya que a la convocatoria han concurrido 266 expedientes cuyas solicitudes de subvenciones multiplicaban por siete el monto disponible.

Un total de 27 iniciativas –tres de cada cuatro– se ubican en áreas de reto demográfico y/o transición justa. En conjunto, los 36 proyectos movilizarán inversiones por unos 570 millones. El almacenamiento es una tecnología fundamental para garantizar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. Al término de 2023 casi el 51% de la electricidad generada en España ya es de origen renovable.

El PERTE EHRA es un completo programa de instrumentos y medidas para desarrollar tecnología, conocimiento, capacidades industriales y nuevos modelos de negocio que refuercen la posición del liderazgo de España en el campo de las energías limpias. Movilizará una inversión superior a los 16.300 millones, entre aportaciones del Plan de Recuperación y fondos privados.

Además de esta convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones renovables, el PERTE_ERHA incluye otras tres líneas de ayudas dirigidas a activar proyectos innovadores y nuevos modelos de negocio vinculados al almacenamiento, entre ellas las relativas al almacenamiento eléctrico independiente, térmico y de bombeo reversible, por un total de 446 millones. A ellas se suman los programas de ayudas sobre autoconsumo y fomento de renovables en territorios insulares, ya resueltas, que apuestan por el almacenamiento como tecnología subvencionable clave.