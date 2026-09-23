Mas de las Matas reúne a cerca de un centenar de ciclistas en la IX Marcha BTT AIVADAI

Mas de las Matas volvió a convertirse este sábado en punto de encuentro para los aficionados al ciclismo de montaña con la celebración de la IX Marcha BTT AIVADAI, una prueba integrada en el Circuito Comarcal de BTT Bajo Aragón que reunió a cerca de un centenar de participantes.

La jornada contó con dos recorridos adaptados a diferentes niveles. La ruta larga, de 50 kilómetros y 1.300 metros de desnivel positivo, y la corta, de 30 kilómetros y 700 metros de desnivel, permitieron a los participantes disfrutar de los caminos y paisajes de esta zona del Bajo Aragón.

Por los caminos de cuatro municipios

Los trazados discurrieron por los términos municipales de Mas de las Matas, Seno, Castellote y Alcorisa, combinando pistas forestales, caminos antiguos y diferentes senderos. Algunos de estos últimos fueron acondicionados y rehabilitados expresamente para la celebración de la marcha y se mantienen posteriormente para la práctica de otros deportes a lo largo del año.

La organización contó además con más de 30 voluntarios, distribuidos por los distintos puntos del recorrido para garantizar la asistencia y seguridad de los ciclistas durante toda la prueba.

Adrián Brun y Eric Vizcarro, vencedores

En la ruta larga masculina, el triunfo fue para Adrián Brun Barboza, mientras que Daniel Tena, del Club Ejarom Bikes de Híjar, terminó segundo y Yeray Maurel, también del Ejarom Bikes y de Híjar, completó el podio.

En la ruta corta masculina, Eric Vizcarro se hizo con la primera posición. El segundo puesto fue para Iván Lahoz, del Club Triatlón La Val y procedente de Utrillas, mientras que Kilian Gascón, del CC Alcorisa, fue tercero.

La clasificación femenina de la ruta corta estuvo encabezada por Estela Moliner, del Club AIVADAI y de Mas de las Matas. En la categoría de eBike larga, el vencedor fue Adrián Brun, mientras que Samuel Escuín, de Calanda, fue segundo y Dani Valsells, del CC Matarraña y de Calaceite, tercero. En cuanto a los clubes con mayor participación, el CC Alcorisa fue el más numeroso, seguido por BTT Aguaviva.

La IX Marcha BTT AIVADAI volvió así a combinar competición y deporte popular con el objetivo de poner en valor los caminos y el entorno rural de los municipios por los que transcurre la prueba. La organización destacó la implicación de los participantes, voluntarios y del Club AIVADAI para sacar adelante una nueva edición.