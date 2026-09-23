Actualizado 17:25

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

23 SEP 2026|

Actualizado 17:25

Mas de las Matas reúne a cerca de un centenar de ciclistas en la IX Marcha BTT AIVADAI

La prueba del Circuito Comarcal de BTT Bajo Aragón contó con dos recorridos de 30 y 50 kilómetros y atravesó los términos de Mas de las Matas, Seno, Castellote y Alcorisa

Un centenar de ciclistas en la salida de la BTT Aivadai de Mas de las Matas / Aivadai
Un centenar de ciclistas en la salida de la BTT Aivadai de Mas de las Matas / Aivadai

Jesús Burgos23 09 2026

Comentar

Deporte

Mas de las Matas volvió a convertirse este sábado en punto de encuentro para los aficionados al ciclismo de montaña con la celebración de la IX Marcha BTT AIVADAI, una prueba integrada en el Circuito Comarcal de BTT Bajo Aragón que reunió a cerca de un centenar de participantes.

La jornada contó con dos recorridos adaptados a diferentes niveles. La ruta larga, de 50 kilómetros y 1.300 metros de desnivel positivo, y la corta, de 30 kilómetros y 700 metros de desnivel, permitieron a los participantes disfrutar de los caminos y paisajes de esta zona del Bajo Aragón.

Por los caminos de cuatro municipios

Los trazados discurrieron por los términos municipales de Mas de las Matas, Seno, Castellote y Alcorisa, combinando pistas forestales, caminos antiguos y diferentes senderos. Algunos de estos últimos fueron acondicionados y rehabilitados expresamente para la celebración de la marcha y se mantienen posteriormente para la práctica de otros deportes a lo largo del año.

La organización contó además con más de 30 voluntarios, distribuidos por los distintos puntos del recorrido para garantizar la asistencia y seguridad de los ciclistas durante toda la prueba.

Adrián Brun y Eric Vizcarro, vencedores

En la ruta larga masculina, el triunfo fue para Adrián Brun Barboza, mientras que Daniel Tena, del Club Ejarom Bikes de Híjar, terminó segundo y Yeray Maurel, también del Ejarom Bikes y de Híjar, completó el podio.

En la ruta corta masculina, Eric Vizcarro se hizo con la primera posición. El segundo puesto fue para Iván Lahoz, del Club Triatlón La Val y procedente de Utrillas, mientras que Kilian Gascón, del CC Alcorisa, fue tercero.

La clasificación femenina de la ruta corta estuvo encabezada por Estela Moliner, del Club AIVADAI y de Mas de las Matas. En la categoría de eBike larga, el vencedor fue Adrián Brun, mientras que Samuel Escuín, de Calanda, fue segundo y Dani Valsells, del CC Matarraña y de Calaceite, tercero. En cuanto a los clubes con mayor participación, el CC Alcorisa fue el más numeroso, seguido por BTT Aguaviva.

La IX Marcha BTT AIVADAI volvió así a combinar competición y deporte popular con el objetivo de poner en valor los caminos y el entorno rural de los municipios por los que transcurre la prueba. La organización destacó la implicación de los participantes, voluntarios y del Club AIVADAI para sacar adelante una nueva edición.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Arturo Checa: «La DANA fue un monstruo de tres cabezas para la profesión periodística»

ENTREVISTA. El periodista y jefe de Local de Las Provincias será uno de los ponentes del VIII Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz

Comentar

Arturo Checa: «La DANA fue un monstruo de tres cabezas para la profesión periodística»

800 euros para el mejor cartel anunciador de la Semana Santa de la Ruta 2027

El plazo para presentar propuestas termina el 30 de octubre y deben enviarse al ayuntamiento de La Puebla de Híjar, localidad anfitriona de las próximas Jornadas de Convivencia de 2027

Comentar

800 euros para el mejor cartel anunciador de la Semana Santa de la Ruta 2027

Récord de inscritos para la VIII edición del Curso Nacional de Periodismo de Alcañiz con más de 100 alumnos

El curso comenzará con las actividades previas preparadas para este mismo miércoles. El fotoperiodista Brais Lorenzo, ganador del World Press Photo 2026 ofrecerá una exposición con imágenes de sus trabajos

Comentar

Récord de inscritos para la VIII edición del Curso Nacional de Periodismo de Alcañiz con más de 100 alumnos

El Cabral Team arranca la temporada con tres medallas en el Cambrils Beach Challenge

Juan Hernández se proclama campeón en la categoría Máster 2 de -120 kilos, mientras Daniel Bucur y Carlos Prieto logran sendas platas

Comentar

El Cabral Team arranca la temporada con tres medallas en el Cambrils Beach Challenge

Raúl Navarrete cierra la Yamaha R7 Cup con cuatro poles y pelea por el título hasta la última carrera

El piloto de Utrillas termina sexto en Navarra después de sufrir dos problemas con el neumático trasero y se queda sin el campeonato tras haber llegado líder a la última...

Comentar

Raúl Navarrete cierra la Yamaha R7 Cup con cuatro poles y pelea por el título hasta la última carrera

Laura Aparicio salva la papeleta en A Coruña y mantiene sus opciones al título nacional

La piloto alcañizana termina cuarta en el EcoRallye gallego junto a su copiloto de última hora, Paco Fernández, y continúa segunda en la clasificación general del Campeonato de España

Comentar

Laura Aparicio salva la papeleta en A Coruña y mantiene sus opciones al título nacional
Periódico del Bajo Aragón Histórico