Abiertas las inscripciones para las tascas que quieran animar la Conmemoración del Compromiso de Caspe

Las inscripciones para las tascas y bodegas que quieran participar en la XXIX Conmemoración del Compromiso de Caspe, que será el fin de semana del 26 de junio, ya están abiertas desde este lunes. La ubicación de estos espacios deberá acotarse como en ediciones anteriores a nueve puntos concretos: Las calles Pueyo, La Muela, Baja, Morera, del Carmen, San Vicente Ferrer, y las plazas Heredia y Soberanía, así como el barrio del Plano.

El plazo estará vigente hasta el próximo 8 de mayo y podrán solicitar las empresas de hostelería, de producción y suministro de bebidas. También están contempladas las asociaciones y grupos siempre que sus integrantes tengan plena capacidad de obrar, mediante la presentación de una instancia normalizada en el registro del Ayuntamiento.

Por su parte, el Consistorio busca una empresa para adjudicar el servicio del Mesón del Fraile, ubicado desde hace dos años en Muro en el Jardín de Franciscanos. Fue una de las novedades que incorporó el equipo de gobierno para ofrecer mayor variedad gastronómica en formato de asador y en un enclave diferente.

Toda la información así como la documentación necesaria para la inscripción está publicada en la página web del Consistorio.