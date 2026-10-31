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01 NOV 2026|

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Gritos de terror y muchos caramelos en los pasajes del horror por Halloween

VÍDEO. Carniceros ensangrentados, hechiceras y un sinfín de personajes de miedo toman las calles del Bajo Aragón en las noches del largo fin de semana del 1 de noviembre

La COMARCA31 10 2026

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ActualidadCultura y Ocio

El miedo se ha adueñado del territorio durante el fin de semana con diferentes pasajes del terror en todos los pueblos. Ha habido alteraciones en las programaciones por el luto nacional, lo que hace que las propuestas por Halloween se extiendan durante más días. En el caso de Alcañiz, han sido los Scouts los que han reconvertido su sede en la plaza de las Monjas y organizado una actividad de miedo, y que cada año ya es esperada en la localidad.

En este caso han apostado durante dos tardes por un banquete medieval que esconde un oscuro secreto y unas mazmorras llenas de sorpresas. Así comienza la aventura de ‘El Castillo de los Horrores’, un pasaje del terror en el que los visitantes se adentran en las diferentes estancias de una fortaleza medieval. Lo que parece una tranquila celebración pronto se convierte en una experiencia inquietante, con misteriosos personajes que aparecen durante el recorrido y sustos inesperados en cada rincón.

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