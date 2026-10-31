El Ball del Poll hace bailar a Torre de Arcas al atardecer en una jornada que triplica su población

El municipio de Torre de Arcas ha celebrado este sábado 31 de octubre su tradicional Ball del Poll en la plaza de la Iglesia, congregando a más de 200 asistentes en un acontecimiento que ha triplicado su población habitual con motivo de la conmemoración de su independencia de Monroyo en 1791. La cita central se ha desarrollado pasadas las seis de la tarde, con cierto retraso respecto al horario previsto. Esto ha llevado a los vecinos a bailar a la luz del crepúsculo, en penumbra y entre dos luces, obligando a reajustar las actuaciones musicales posteriores de la noche.

A ritmo de dulzainas y gaitas interpretadas por José Vicente Castel Ariño y sus alumnos, las parejas de danzantes han salido a la pista respetando el tradicional saludo previo al jurado antes de ejecutar su baile libre de inspiración jotera. El cambio de horario ha alterado la escala de la programación posterior, afectando a la actuación prevista del grupo Veniu a cantar de Benicarló. En esta edición, Alicia Garzón se ha proclamado ganadora en la categoría infantil, mientras que Juan Garijo se ha alzado con el triunfo en la categoría de adultos.

El certamen ha destacado especialmente por el entusiasmo del público más joven: «En el Baile del Poll han participado sobre todo los infantiles, que a los más pequeños les hace mucha gracia ganar ese pollo pequeñito, y los premios de los adultos han sido muy merecidos para los bailadores», ha apuntado el alcalde, Luis Lasmarías, quien hace un balance «muy positivo» del festejo y asegura que la localidad ya tiene «ganas de que llegue la edición de 2027».

Más allá del valor folclórico de una tradición recuperada a principios de la década de los 90, la cita guarda un fuerte arraigo sentimental y familiar para el municipio. Lasmarías ha valorado el gran poder de convocatoria entre las familias del pueblo: «Vienen muchos visitantes y personas con su segunda residencia que tienen la esencia del municipio y vuelven a sus raíces».

La organización del evento ha corrido a cargo de la Asociación Cultural El Monegrel en colaboración con el Ayuntamiento. La jornada ha arrancado a primera hora de la mañana con una marcha popular a pie desde los lavaderos de la vecina localidad castellonense de La Pobleta hasta Torre de Arcas, sirviendo como preludio de una multitudinaria comida de hermandad servida por el Hotel Casa Manolet.

Programación nocturna tras el baile

El programa festivo completa la jornada de este sábado con una cena popular a base de bocadillos a las 21.00 y el concierto del grupo Triband a partir de las 22.00. Como antesala a los actos centrales del fin de semana, el antiguo horno municipal (el Forn) acogió en la noche del viernes una representación escénica ritual de despedida a cargo de la artista vecina Ana Garijo.