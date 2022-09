Abiertas las taquillas para las entradas de los conciertos y el carnet de fiestas de Alcañiz

Las taquillas del Teatro Municipal de Alcañiz ya están abiertas en horario de mañana y tarde para empezar expedir tanto las entradas de cada uno de los diversos conciertos como el propio carnet de las fiestas, que dará derecho a entrada libre en la mayor parte de los espectáculos, así como a descuentos en algunos otros de pago señalados. Ya está listo también el programa de fiestas, cuyo libro vendrá incluido con la adquisición del carnet. También está a disposición de quienes quieran comprarlo de forma individual. La versión de bolsillo, por su parte, ya está siendo buzoneada por toda la ciudad.

El carne de fiestas tiene un precio de 25 euros y da derecho a acceder a las actividades más populares, como las vaquillas, las sesiones de DJ en la Pista Roja, el encuentro de fútbol-vaca y el Grand Prix. También permite el acceso a los conciertos programados de Pole y Ladilla Rusa, dos de los atractivos más señalados en la agenda musical de estas fiestas. El carnet permitirá también obtener descuentos en algunos otros espectáculos de pago, fundamentalmente para los tendidos al sol de la corrida de toros, cuya entrada pasa de 30 a 19 euros con la presentación del carnet.

La taquilla del Teatro estará a disposición de los interesados hasta el 7 de septiembre por las mañanas, de 10.00 a 13.30, y por las tardes, de 17.00 a 21.00. El 8 de septiembre estará de 10.00 a 13.00, solo en horario de mañanas. Los pagos pueden realizarse solo en efectivo, no se admiten tarjetas de crédito.

Continúan los preparativos de las fiestas con los eventos y actividades que darán comienzo a partir del Pregón y la presentación de Reinas este sábado 3 de septiembre, a partir de las 20.00. Sigue abierto el plazo para registrar locales para albergar las peñas de aquellos grupos que vayan a estar en recinto propio, y continúa también el trabajo de los 17 grupos que presentarán carroza con la que participarán en el desfile y en el concurso que premiará a la más original y divertida.

Programa de fiestas de septiembre de Alcañiz 2022

Conoce toda la programación de las fiestas de septiembre de Alcañiz 2022. Puedes descargarte el programa en PDF haciendo clic sobre este enlace.

PREFIESTAS

Viernes 2 de septiembre

Remember Campeonato de España de Turismos – Circuito Guadalope

19.00 – Recorrido por calles de Alcañiz

Recorrido. Avda. Aragón, Avda. Galán Bergua, Plaza San José, Calle Subida del Teatro, hasta la Plaza de España, donde los vehículos quedarán expuestos hasta las 20.15. Organiza. Real Automóvil Club Circuito Guadalope.

21.00 – Concierto de Fiestas de la Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos.

Lugar. Plaza de España.

Sábado 3 de septiembre

20.00 – PRESENTACIÓN de las Reinas de Asociaciones y Damas de Alcañiz

Lugar. Plaza de España. Con la participación de La Asoc. Folclórica Malandía y la Unión Musical Nuestra Señora Virgen de los Pueyos y su Coro.

PREGÓN DE FIESTAS a cargo de D. Gervasio Sánchez, estampando su firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Alcañiz.

23.30 – ‘UN VIAJE A LOS 90’ CON DJ´S EN LA PISTA ROJA

Con la actuación de Paco Pil, Ku Minerva, Selena Leo, Spanix y Brisa Play.

Entrada única en taquilla Pista Roja. 10€

00.15 – BAILE DE GALA en honor de las Reinas de Asociaciones y Damas de Alcañiz

Lugar. Colegio J. Lorenzo Palmireno con la orquesta: CÓDIGO. Entrada libre.

Domingo 4 de septiembre

19.30 – CONCIERTO MUSICAL DE LA ASOC. LIRA ALCAÑIZANA en honor de las Reinas de Asociaciones y Damas de Alcañiz. Lugar. Plaza de España.

Lunes 5 de septiembre

19.00 – INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “MATRIA”

Lugar. Sala de Exposiciones (Glorieta de Valencia).

Horario. Abierto de martes a sábados de 19.00 a 21.00 y domingos de 12.00 a 14.00. Lunes cerrado.

Horario de fiestas: Del 8 a 13 de septiembre de 19.00 a 21.00. Los días de MotoGP, del 15 al 18 de septiembre, cerrado.

Organiza Área de Igualdad en colaboración con el Área de Cultura.

20.00 – PRIMERAS ELIMINATORIAS DEL CONCURSO DE GUIÑOTE

Acto patrocinado por Cooperativa Nuestra Señora Virgen de Pueyos en Plaza de España.

Martes 6 de septiembre

20.00 – ELIMINATORIAS DEL CONCURSO DE GUIÑOTE

Acto patrocinado por Cooperativa Nuestra Señora Virgen de Pueyos en Plaza de España.

Miércoles 7 de septiembre

20.00 – ELIMINATORIAS DEL CONCURSO DE GUIÑOTE

Acto patrocinado por Cooperativa Nuestra Señora Virgen de Pueyos en la Plaza de España.

20.00 – TRIANGULAR FÚTBOL SALA.

Lugar. Pabellón Polideportivo.

Equipos Intersala Alcañiz, Caspe F.S. y Boca Hijar.

FIESTAS

Jueves 8 de septiembre

11.00 – ENTREGA DE PREMIOS del Cartel de Fiestas 2022

Lugar. Salón de cuadros del Excmo. Ayuntamiento.

Accésit y premios infantiles patrocinados por Hotel Guadalope.

11.30 – PASACALLES MUSICAL a cargo de la Unión Musical Ntra. Sra. Virgen de los Pueyos acompañando a Reinas y Damas. Desde Plaza Enrique Trullenque hasta Plaza de España.

12.00 – COMIENZO DE LAS FIESTAS

Saludo de las Reinas de Asociaciones y Damas de Alcañiz. Lugar. Plaza de España.

12.15 – COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS con lluvia de caramelos

Itinerario: C/ Alejandre, Plaza Mendizabal, C/ Caldereros, C/ Padre Vidal, Plaza San Francisco, C/ Baja, C/ Carmen, C/Blasco, Plaza San José y Subida del Teatro.

Lluvia de caramelos.

13.00 – RECORRIDO PEÑERO CON CHARANGA

Salida desde Plaza España.

17.30 – FESTIVAL DE MÚSICA “EL CHUPINAZO”

Regalos y bingo de 200€ con la colaboración de Pub Camel.

Lugar. Plaza Mendizábal.

17.30 – 19.30 – ESPACIO INFANTIL con Castillos hinchables. Lugar. Glorieta

Telmo Lacasa. Para los hinchables será obligatorio llevar calcetines.

18.00 – “RECUERDOS DE MI ESCUELA” Bengala Teatro y Circo

Actuación infantil. Lugar. Concha Glorieta Telmo Lacasa.

19.00 – MILLA POPULAR DE FIESTAS DE ALCAÑIZ. CARRERA SOLIDARIA

Org. Peña Los Molondros y Ayuntamiento. Lugar. Fuente de colores C/ Belmonte de S. José. Bases de participación en el apartado de concursos.

19.00 – EXPOSICIÓN: “MATRIA”

Lugar. Sala de exposiciones (Glorieta de Valencia, s/n.) Horario de visita: de 19.00 a 21.00

20.00 – ‘CANTA Y NO LLORES’ JOSÉ LUIS URBÉN. Rumbas, Tangos, Pasodobles, Cumbias, y por supuesto las mejores jotas aragonesas y navarras. Lugar. Plaza de España. Espectáculo con sillas.

22.30 – TOROS DE FUEGO

Lugar. Plaza San Francisco. 2 toros sin carretillas y a continuación 3 con ‘carretillas’ o ‘borrachos’. Se recomienda ropa vaquera y sombrero de paja o gorra. Los toros pueden correr por las calles adyacentes a la plaza. No se permite el lanzamiento de ‘carretillas’ o ‘borrachos’ de manera individual.

23.30 – CONCIERTO ‘LADILLA RUSA’

Lugar. Pista Roja. Organiza Ayuntamiento de Alcañiz. Entrada libre con carné de fiestas.

01.00 – VERBENA con el grupo ‘HOTTUBES’

Lugar. Ciudad Deportiva Sta. María.

La orquesta realizará su actuación sin descansos. De 01.00 a 03.30

03.00 – DJ’S Residentes

Lugar. Pista Roja.

Organiza Ayuntamiento de Alcañiz.

Entrada libre con carné de fiestas. Música hasta las 07.00

Viernes 9 de septiembre

07.00 – SUELTA DE VAQUILLAS

Lugar. Plaza de Toros. Entrada libre con carné de fiestas.

08.00 – PASTAS, BARRACHA Y AGUA como avituallamiento hacia Pueyos

Lugar. Plaza de España. Con la colaboración de la Asociación El Cachirulo.

08.30 – ROMERÍA AL SANTUARIO DE LOS PUEYOS

Corporación Local, Reinas, Asociaciones y Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

Lugar. Concentración y salida Plaza de España.

09.30 – ACTO RELIGIOSO EN EL SANTUARIO

Ofrenda de flores a la Virgen de los Pueyos.

12.00 – VISITA DE AUTORIDADES Y REINAS A LOS ANCIANOS DE LA RESIDENCIA DEL STO. ÁNGEL CUSTODIO

Acompañados de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

13.00 (aprox) – RECIBIMIENTO EN LA PLAZA ESPAÑA A LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS

Lluvia de caramelos.

16.00 – TOBOGÁN HINCHABLE ACUÁTICO Y CASTILLOS HINCHABLES.

Lugar. Plaza de la Constitución y Calle Nicanor Villalta.

Tobogán acuático copatrocinado por Asociación Centro Comercial Abierto.

¡ATENCIÓN! Llevar flotadores o colchonetas hinchables para facilitar el deslizamiento

por el tobogán.

18.00 – FIESTA DE LA CERVEZA

Lugar. Plaza del Mercado. Fiesta con disco móvil. Organiza Peña Brigada del Vicio.

19.00 – EXPOSICIÓN: ‘MATRIA’

Lugar. Sala de exposiciones (Glorieta de Valencia, s/n.) Horario de visita: de 19.00 a 21.00

22.00 – BAILE con el trío ‘COCKTAIL’

Lugar. Solar de sindicatos. Entrada libre.

22.30 – CORREFOCS ‘ARRACLAUS’

Lugar. Plaza San Francisco. Se recomienda ropa vaquera y sombrero de paja o gorra.

23.30 – CONCIERTO ‘UÑA Y CARNE’

Lugar. Plaza de España.

01.00 – VERBENA con la orquesta ‘NUEVA ALASKA’

Lugar. Ciudad Deportiva Sta. María.

La orquesta realizará su actuación sin descansos.

03.00 – DJ’S Residentes

Lugar. Pista Roja. Organiza Ayuntamiento de Alcañiz.

Entrada libre con carné de fiestas. Música hasta las 07.00

Sábado 10 de septiembre

07.00 – SUELTA DE VAQUILLAS

Lugar. Plaza de Toros. Entrada libre con carné de fiestas.

10.00 – CELEBRACIÓN DEL SANTO ÁNGEL CUSTODIO

Lugar. Iglesia Sta. María La Mayor. Eucaristía y Procesión.

Con la colaboración de la Asociación El Cachirulo.

12.00 – BINGO POPULAR

Lugar. Plaza del Mercado. Organiza peña ‘Brigada del Vicio’.

12.30 – COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS

Itinerario: Plaza de España, Subida del Teatro, Ronda de Belchite, C/ Salinas, Pza. Almudines, C/ Aguas, Muro Santa María, C/ Mayor, Plaza de España. Lluvia de caramelos.

12.30 – RECEPCIÓN A LOS ALCAÑIZANOS AUSENTES

Lugar. Teatro Municipal de Alcañiz.

Con la presencia de Autoridades y Reinas de las fiestas.

14.00 – COMIDA EN EL HOGAR DE PERSONAS MAYORES DEL I.A.S.S.

17.00 – 20.00 – ESPACIO INFANTIL

Lugar. Glorieta Telmo Lacasa.

Actividades con la PAI. ‘LA FERIETA PIRATA’ y castillos hinchables. Para los hinchables será obligatorio llevar calcetines.

17.00 – PARTIDO DE FÚTBOL Alcañiz C.F. – U.D. Fraga

Lugar. Ciudad Deportiva Sta. María. Partido de liga.

19.00 – EXPOSICIÓN: ‘MATRIA’

Lugar. Sala de exposiciones (Glorieta de Valencia, s/n.) Horario de visita: de 19.00 a 21.00

20.00 – DESFILE DE CARROZAS

Lugar. Avda. Aragón.

El desfile finalizará en Plaza Constitución. Fiesta fin de carrozas con DJ’S.

00.00 – CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

Lugar. Debajo del último torreón medieval, ribera del río.

Zona prohibida al público: espacio entre los torreones medievales.

Zonas aconsejables: pasarela peatonal, puente viejo y Parador.

00.15 – FIESTA LOS 40 PRINCIPALES

Lugar. Plaza de España.

03.00 – DJ’S Residentes

Lugar. Pista Roja.

Organiza Ayuntamiento de Alcañiz.

Entrada libre con carné de fiestas. Música hasta las 07.00

Domingo 11 de septiembre

07.00 – SUELTA DE VAQUILLAS

Lugar. Plaza de Toros. Entrada libre con carné de fiestas.

Balonmano FARBM Ciudad de Alcañiz

10.00 – PARTIDO MASCULINO 1°Nacional: BM Tarazona – Zaragoza Balonmano

11.30 – PARTIDO FEMENINO 1°Nacional: División de Plata: Schär Colores – Indeam Bm La Jota

Lugar. Ciudad Deportiva Sta. María.

11.00 – CHIQUIENCIERRO

Lugar. Plaza de la Constitución y jornada de puertas abiertas en plaza de toros.

Organiza Zúñiga y Toros S.L.

11.30 – ACTIVIDAD INFANTIL

Lugar. Centro Joven (antiguo Mercado de Abastos).

Construye un instrumento musical y usa tu cuerpo como instrumento.

Edad recomendada de 5 a 10 años. Plazas limitadas a 20 niños/as. Organiza A.M. Lira Alcañizana.

12.00 – BINGO POPULAR

Lugar. Plaza del Mercado. Organiza peña ‘Brigada del Vicio’.

12.30 – COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS

Itinerario: Itinerario: C/ Alejandre, Plaza Mendizábal, C/ Caldereros, C/ Padre Vidal, Plaza San Francisco, C/ Baja, C/ Carmen, C/ Blasco, Plaza de San José y Subida del Teatro. Lluvia de caramelos.

17.30 – 19.30 – ESPACIO INFANTIL

Lugar. Glorieta Telmo Lacasa. Castillos hinchables. Para los hinchables será obligatorio llevar calcetines.

18.00 – Actuación de LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR con la obra ‘EN LA BOCA DEL LOBO’

Lugar. Concha de la Glorieta Telmo Lacasa.

18.00 – CORRIDA DE TOROS, con los diestros: CAYETANO, GINÉS MARÍN Y ÁNGEL TÉLLEZ

Lugar. Plaza de Toros de Alcañiz.

18.00 – 6º FESTIVAL ALBAJAM

Lugar. C/ Torrevelilla. Organiza ‘Peña La Nevera’ y Ayuntamiento de Alcañiz. Acto benéfico AECC.

19.00 – CONCIERTO Dúo de violín y piano. Concierto de música académica con la participación de María Popa (violín) y Virginia Casino Sánchez (piano).

Lugar. Atrivm. Organiza Iglesia Ortodoxa Alcañiz y Ayuntamiento de Alcañiz.

19.00 – EXPOSICIÓN: ‘MATRIA’

Lugar. Sala de exposiciones (Glorieta de Valencia, s/n.) Horario de visita: de 19.00 a 21.00

22.30 – TOROS DE FUEGO

Lugar. Plaza San Francisco.

2 toros sin carretillas y a continuación 3 con ‘carretillas’ o ‘borrachos’.

Se recomienda ropa vaquera y sombrero de paja o gorra. Los toros pueden correr por las calles adyacentes a la plaza. No se permite el lanzamiento de ‘carretillas’ o ‘borrachos’ de manera individual.

23.00 – CONCIERTO ‘IXO RAI’

Lugar. Pista roja. Organiza Ayuntamiento. Entradas disponibles aquí o en taquilla.

00.30 – VERBENA con la orquesta ‘NUEVA ERA’

Lugar. Plaza de España. La orquesta realizará su actuación sin descansos.

De 00.30 a 03.30

03.00 – DJ’S Residentes

Lugar. Pista Roja. Organiza Ayuntamiento de Alcañiz.

Entrada libre con carné de fiestas. Música hasta las 07.00

Lunes 12 de septiembre

09.00 – ALMUERZO POPULAR

Lugar. Plaza del Mercado. Organiza Ayuntamiento de Alcañiz.

12.00 – BINGO POPULAR

Lugar. Plaza del Mercado. Organiza peña ‘Brigada del Vicio’.

13.00 – COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS

Itinerario: Plaza de España, Subida del Teatro, Ronda de Belchite, C/ Salinas, Pza. Almudines, C/ Aguas, Muro Santa María, C/ Mayor, Plaza de España. Lluvia de caramelos.

17.30 – 19.30 – ESPACIO INFANTIL

Lugar. Glorieta Telmo Lacasa. Castillos hinchables. Para los hinchables será obligatorio llevar calcetines.

18.00 – ORQUESTA INFANTIL ‘PIRATAS DE SECANO’

Lugar. Concha Glorieta Telmo Lacasa.

18.00 – FÚTBOL VACA

Lugar. Plaza de Toros.

Acto copatrocinado por Caja Rural. Entrada libre con el carné de fiestas.

19.00 – EXPOSICIÓN: ‘MATRIA’

Lugar. Sala de exposiciones (Glorieta de Valencia, s/n.) Horario de visita: de 19.00 a 21.00

19.30 – TALLER DE BACHATA

Lugar. Solar de Sindicatos.

Impartido por la escuela de baile Habana 04 de Alcañiz. Baila con nosotros de una forma sencilla y divertida los principales pasos y figuras de la bachata. Ven con tu amiga o amigo, con tu pareja o con los de tu peña a pasar una tarde divertida.

22.30 – TOROS DE FUEGO

Lugar. Plaza San Francisco.

2 toros sin carretillas y a continuación 3 con ‘carretillas’ o ‘borrachos’.

Se recomienda ropa vaquera y sombrero de paja o gorra. Los toros pueden correr por las calles adyacentes a la plaza. No se permite el lanzamiento de ‘carretillas’ o ‘borrachos’ de manera individual.

23.30 – CONCIERTO ‘POLE’

Lugar. Pista Roja. Organiza Ayuntamiento de Alcañiz. Entrada libre con el carné de fiestas.

00.30 – VERBENA con la Orquesta ‘CENTAURO’

Lugar. Avenida Huesca con Calle Luis Buñuel.

La orquesta realizará su actuación sin descansos. De 00.30 a 03.30

03.00 – DJ’S Residentes

Lugar. Pista Roja.

Organiza Ayuntamiento de Alcañiz.

Entrada libre con carné de fiestas. Música hasta las 07.00

Martes 13 de septiembre

12.00 – BINGO POPULAR

Lugar. Plaza del Mercado. Organiza peña ‘Brigada del Vicio’.

13.00 – COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS

Itinerario: C/ Alejandre, Plaza Mendizábal, C/ Caldereros, Plza.Loreto, C/ Carmen, C/ Blasco y Subida del Teatro. Lluvia de caramelos.

14.00 – PAELLA POPULAR

Lugar. Glorieta Telmo Lacasa.

Adquisición de ticket en la Oficina de Turismo. Coste del ticket 2 €.

Se entrega ración de paella y cubierto. No se colocarán mesas y sillas.

16.00 – ESPACIO INFANTIL

Lugar. Glorieta Telmo Lacasa. Castillos hinchables y Fiesta de espuma. Para los hinchables será obligatorio llevar calcetines.

16.00 – FINAL TORNEO DE GUIÑOTE

Lugar. Glorieta Telmo Lacasa. Junto a la Presidencia en las paellas. Acto patrocinado por Cooperativa Nuestra Señora Virgen de Pueyos. Últimas eliminatorias y final. Entrega de premios.

18.00 – GRAND PRIX Y SUELTA DE VAQUILLAS

Lugar. Plaza de toros.

19.00 – EXPOSICIÓN: ‘MATRIA’

Lugar. Sala de exposiciones (Glorieta de Valencia, s/n.) Horario de visita: de 19.00 a 21.00

20.00 – FESTIVAL DE JOTA: GRUPO FOLKLÓRICO MALANDÍA

Lugar. Plaza de España. Colaboradora IBERCAJA. Espectáculo con sillas.

22.30 – TOROS DE FUEGO

Lugar. Plaza San Francisco. 2 toros sin carretillas y a continuación 3 con ‘carretillas’ o ‘borrachos’.

Se recomienda ropa vaquera y sombrero de paja o gorra. Los toros pueden correr por las calles adyacentes a la plaza. No se permite el lanzamiento de ‘carretillas’ o ‘borrachos’ de manera individual.

23.45 – Desplazamiento con el grupo de batukada ‘ALCABATUK’ desde Plaza San Francisco hasta Plaza España para presenciar la traca de fin de fiestas

00.00 – TRACA FIN DE FIESTAS

Lugar. Plaza de España.