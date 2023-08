Abraham Martínez: «Voy a acercar a Caspe todos los proyectos que desarrollemos desde la DPZ»

¿Qué asuntos desarrollará en estas áreas?

¿Qué papel desempeña la DPZ?

¿Así se logra equilibrio entre el medio rural y la capital?

Este es el tercer mandato del presidente Juan Antonio Sánchez Quero y, en esta legislatura, la primera para mí, y en una reunión que tuve con él me mostró las líneas de actuación que va a llevar a cabo la DPZ. Y la primera de ellas es la defensa del municipalismo. Queremos apostar por una descentralización y así conseguir que las localidades de la provincia no solo tengan los fondos que les corresponden anualmente, sino que cuenten también con la libre decisión para actuar con ellos. Así funciona, por ejemplo, el conocido plan PLUS.