Absuelta una mujer acusada de endosar a otra facturas de la luz

La Audiencia Provincial de Teruel ha absuelto a una hostelera de La Puebla de Híjar que estaba acusada de endosar facturas de la luz del establecimiento que explotaba por valor de 55.000 euros a una vecina de Zaragoza. En su sentencia, el tribunal concluye que las pruebas practicadas no permiten desvirtuar la presunción de inocencia de la procesada.

Se le acusaba de haber cometido la estafa usurpando la identidad de otra persona empleando para ello su DNI y falsificando su firma. A N.M. la eléctrica le reclamó casi 5.500 euros y tuvo que probar que no era deudora, lo que le costó 6.000 euros. La Audiencia considera que no está demostrado que la mujer que regenta el bar fuese la que cometiese el delito. No obstante, tampoco descarta que fuese otra persona la que realizara la maniobra, si bien las pruebas practicadas tampoco han identificado a nadie.