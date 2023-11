Los actos vandálicos contra el IES Bajo Aragón suscitan preocupación entre padres y docentes

Botellas de cristal, piedras, bloques de hormigón e incluso una bicicleta son solo algunos de los objetos que en los últimos años han caído hasta las pistas del IES Bajo Aragón de Alcañiz. Una problemática que ha alcanzado su punto más álgido tras encontrar hace pocas semanas a cinco jóvenes lanzando botellas rellenas de ácido clorhídrico que, aunque sí que provocaron varias explosiones, no causaron daños personales ni materiales.

La preocupación por que uno de estos actos vandálicos termine con consecuencias en alumnos o personal docente se extiende ahora entre familias y personal del centro. «Hace mínimo diez años que esto ocurre y, como familias, lo que no queremos es tener que reunirnos un día en la plaza España para lamentar que ha habido una desgracia», explica el presidente de la Asociación de Padres y Madres, Javier Arroyo.

Desde el AMPA piden, no solo mayor control, sino que se coloquen cámaras que estén conectadas en tiempo real con la policía -los únicos que pueden tener cámaras de vigilancia en la vía pública- para poder frenar a los agresores. «Sabemos que con el permiso de delegación de Gobierno puede hacerse«, asegura Arroyo.

El centro apuesta por educar en valores

Desde el centro aseguran que, al tratarse de un tema que está en manos de la Fiscalía, no pueden conocer la identidad de los cinco menores, pero que son conscientes de que es más que probable que sean algunos de los más de 1.200 alumnos que estudian en el centro. Además reconocen que ya eran conocedores de la gravedad de los hechos. «El viernes en el que ocurrieron estos actos yo misma estaba en el despacho y escuché las detonaciones y vi cómo vibraban los cristales de las ventanas. En ese momento pensé que estaba tirando petardos en el túnel y que eso había hecho que retumbara mucho más el sonido», relata María Victoria Jiménez, directora del centro. Pocos días después fue la Policía Local quien en una conversación informal comentó al centro como habían ocurrido los hechos.

Además, aseguran que desde el IES Bajo Aragón se trabaja «para educar en valores». «Queremos y en efecto trabajamos para poder educar a nuestro alumnos en el respeto entre iguales y el respeto hacia los recursos y la propiedad privada«, añade la directora, que además destaca que siempre existe un pequeño porcentaje de jóvenes que «disfruta de la destrucción pura».

En este sentido desde el IES Bajo Aragón destacan que en este caso concreto se trata de una acción que ocurrió fuera del horario lectivo, pero que el centro cuenta con un protocolo de absentismo con el cual se controlan las faltas de asistencia al centro. «Tenemos un reglamento interno por el que los chicos saben que sus actos tienen consecuencias y que, por ejemplo, tienen que pagar cuando rompen algo dentro del centro, pero cuando ocurre desde fuera para nosotros es más complicado», añade.

Una valla «inminente»

Durante varios años la única solución a esta problemática que se ha planteado ha sido la colocación de una valla que impida el lanzamiento de objetos desde la terraza de la plaza Paola Blasco hacia las pistas del centro. La negociación con la comunidad de vecinos concluyó ya durante la anterior legislatura con el acuerdo para poner la valla, una cuestión que ahora todavía sigue en proceso de ejecución.

Aun así la valla no ha sido la única opción que se ha plateado. «También se habló de cerrar los accesos tanto por las escaleras que dan al túnel como a la entrada a la propia terraza, pero no se pudo hacer por cuestiones legales porque es una zona de paso», explica Jiménez. En este caso y contando con el beneplácito de la comunidad de vecinos no hay ningún problema con la instalación de la valla.

Desde el Consistorio aseguran que la colocación de la valla es inminente y que el proyecto ya está presentado. Será el propio Ayuntamiento el que asuma los 15.000 euros en los que está presupuestada la actuación con el objetivo de poder atajar la problemática lo antes posible.