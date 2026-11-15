Teruel Existe exige en Alcañiz una voz propia en Madrid para desbloquear la A-68 y defender Motorland: «Somos el verdadero voto útil»

Con un largo aplauso ha recibido Alcañiz al candidato de Teruel Existe al Senado, Daniel Sancho. La formación ha elegido la capital bajoaragonesa, localidad natal del joven, para su primer gran acto con militantes en la campaña electoral para el 29-N. Allí, Tomás Guitarte ha asegurado ante unas 70 personas que la única forma de que los avances lleguen a la provincia es que Teruel tenga «una voz propia en el Congreso».

La autovía A-68 en Teruel ha centrado buena parte de las intervenciones de los candidatos, que han aprovechado su visita al Bajo Aragón para cargar contra los incumplimientos de PSOE y PP con una infraestructura que acumula más de dos décadas de promesas. Guitarte ha calificado la autovía como «el engaño electoral recurrente» de los dos grandes partidos, a los que ha reprochado que, pese a haber tenido responsabilidades de gobierno, no hayan ejecutado «ni un solo metro» de esta carretera en territorio turolense.

El candidato al Congreso ha echado la vista atrás hasta 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incluyó la conversión en autovía del tramo entre Fuentes de Ebro y Valdealgorfa, con continuidad hacia el Mediterráneo, en el Plan de Actuación Específico para Teruel. Entonces, ha recordado, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se comprometió a que estuviera terminada en 2010. Sin embargo, la legislatura acabó sin que comenzaran los trabajos. Tampoco se materializó, ha añadido, la promesa del Ejecutivo de Mariano Rajoy de llevar la A-68 «hasta el mar».

Frente a estos incumplimientos, Guitarte ha defendido el trabajo realizado por Teruel Existe durante su etapa de representación en las Cortes Generales. Según ha señalado, fue entonces cuando se impulsó la redacción de tres proyectos correspondientes a los tramos Fuentes de Ebro-Quinto, El Regallo-Alcañiz y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa. No obstante, ha lamentado que ninguno de ellos haya llegado a licitarse durante la última legislatura. También ha criticado la falta de avances en los restantes tramos pendientes y en la prolongación de la A-68 hasta Vinaròs, que permitiría conectar el Bajo Aragón con el Mediterráneo.

Para Daniel Sancho, candidato al Senado por Teruel Existe, que ha intervenido ante sus vecinos, la reivindicación de la A-68 va más allá de una cuestión de comunicaciones. El candidato ha insistido en que se trata de una infraestructura fundamental para la seguridad vial y para el desarrollo económico del Bajo Aragón Histórico. En este sentido, ha defendido que mejorar las conexiones por carretera resulta imprescindible para favorecer la actividad empresarial y las oportunidades del territorio.

MotorLand y la conexión ferroviaria, también protagonistas

El futuro de MotorLand Aragón ha sido otro de los asuntos que han marcado el encuentro. Sancho ha destacado el papel del circuito como motor económico del Bajo Aragón y ha advertido de que dejarlo sin financiación supondría «un golpe durísimo para la economía de Aragón». También ha considerado un «despropósito» que se sitúe al frente de las instalaciones a una persona que, a su juicio, desconoce la importancia del complejo para el territorio.

En la misma línea, Guitarte ha expresado su preocupación por las recientes declaraciones del consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón en relación con el circuito. Además, ha recuperado una de las propuestas de la formación para mejorar la conectividad de la zona: la construcción de un ramal ferroviario entre Samper de Calanda, MotorLand y Alcañiz.

La iniciativa, ha explicado, permitiría conectar el circuito con Zaragoza mediante transporte público de alta capacidad durante los grandes eventos, pero también facilitaría los desplazamientos cotidianos de los vecinos. A esta reivindicación se suma la propuesta de recuperar la antigua vía del tren minero de Andorra para el transporte de viajeros y mercancías.

El agua también ha tenido su espacio en el acto. Guitarte ha reiterado el rechazo de Teruel Existe a cualquier intento de trasvase del Ebro mientras continúen pendientes los regadíos de la margen derecha que afectan a la Tierra Baja. Asimismo, ha reclamado avances en las balsas del Matarraña y en los proyectos de elevación de aguas hacia Andorra.

El encuentro, en el que también han participado los candidatos al Congreso Beatriz Redón y Joaquín Moreno y los aspirantes al Senado Raúl Blasco y Beatriz Martín, ha concluido con una tertulia abierta en la que los asistentes han podido trasladar sus preguntas e inquietudes a los representantes de la formación.

Guitarte ha aprovechado el acto para insistir en la importancia de recuperar la representación de Teruel Existe en el Congreso y el Senado. «Hay muchísimas cuestiones que dependen del Gobierno central y del Estado y en cuya exigencia vamos a ser firmes», ha asegurado. Para conseguirlo, ha concluido, es necesario que la formación vuelva a tener presencia en Madrid, porque «solo Teruel Existe defiende Teruel».