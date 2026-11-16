Los bomberos forestales retoman sus concentraciones en plena campaña y el PP denuncia el «uso electoral de las protestas»

Los bomberos forestales han retomado sus concentraciones en plena campaña electoral para denunciar una "falta de cumplimiento por parte de la DGA del preacuerdo para mejorar las condiciones laborales del operativo". Los efectivos se han concentrado en Zaragoza frente a la sede del Partido Popular, desde donde han denunciado el "uso político de las protestas de las brigadas mientras le negociación continúa abierta".

Durante la protesta, los bomberos forestales han exigido a la DGA que rectifique y "cumpla lo pactado". A la misma hora que los bomberos forestales han llevado de nuevo sus reivindicaciones a la calle con motosierras y bengalas, parte del comité de huelga ha mantenido una reunión en la Consejería de Medio Ambiente para tratar estas reivindicaciones. Al término del encuentro, han reconocido que existe "buena predisposición" por parte de la Administración, aunque la huelga se mantiene. Este sábado han convocado una manifestación: saldrá a las 11.30 de la Estación Goya para finalizar en la plaza de España.

Frente a la sede del PP, los participantes en la concentración han trasladado con contundencia: "Tenemos un operativo de prevención y extinción infradimensionado que no da respuesta a la ciudadanía". Piden al Ejecutivo de Jorge Azcón que "cumpla lo acordado" y garantice el operativo de extinción de incendios que "Aragón merece" porque, según denuncian, tras un mes de espera, la "Administración no solo no ha desarrollado los compromisos adquiridos, sino que plantea modificaciones que empeoran la situación actual".

Los populares sostienen que las reivindicaciones laborales son legítimas, aunque creen que la concentración ante su sede no se corresponde con un momento en el que el comité de huelga y la Consejería de Medio Ambiente continúan negociando. Recuerdan que el proyecto de Presupuestos de Aragón para 2027 destina además 51 millones de euros a Infoar para prevención y extinción de incendios, "la mayor dotación presupuestaria hasta la fecha en Aragón para estas políticas". Las cuentas recogen también la mejora salarial del 10 % y el refuerzo progresivo del operativo. Hasta el momento, añaden desde el PP, se han celebrado cuatro reuniones con los representantes de los bomberos forestales de Sarga: "En la última, el Gobierno volvió a ratificar los compromisos alcanzados en septiembre".

Manifestación este lunes frente a la sede del Partido Popular en Zaragoza / L. C.

El PP recuerda que el Gobierno de Aragón mantiene los compromisos recogidos en el preacuerdo. La principal cuestión que queda por resolver es la interpretación de la bolsa de horas. El documento firmado establece que esta bolsa debe tener efectos exclusivamente horarios y no económicos. El Gobierno plantea mantenerla para organizar las jornadas, los turnos y los relevos, especialmente durante los periodos de mayor actividad por incendios forestales, sin efectos económicos y respetando los derechos laborales de la plantilla.

Desde el PP se rechaza, por tanto, que se presente la situación como una negativa del Gobierno a mejorar las condiciones de los bomberos forestales de INFOAR. Existe un preacuerdo, se han celebrado cuatro reuniones y el Gobierno mantiene sus principales compromisos mientras continúa la negociación.

Manifestación este lunes frente a la sede del Partido Popular en Zaragoza / L. C.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, por su parte, han "lamentado" las afirmaciones vertidas por el comité de huelga del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y han reiterado que "en todo momento se han mantenido todos los compromisos del preacuerdo alcanzado en el SAMA (Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje)" con las brigadas de Sarga en septiembre.

"El operativo no está bien dimensionado"

Carlos Martínez, delegado de Osta y presidente del comité intercentro de Sarga, ha explicado que tras la firma del preacuerdo en septiembre, desde la Administración llegaron “sin nada” y “queriendo renegociar a la baja”. El Gobierno firmó en septiembre, ha indicado, un preacuerdo que incluía la contratación de "hasta 215 bomberos y bomberas más", con la "intención de paliar esas jornadas maratonianas de más de 20 horas": "Pero ahora lo ponen en duda y proponen un modelo peor que el actual".

Desde el comité de huelga indican que el operativo "no está bien dimensionado, no responde a las necesidades que tiene la ciudadanía, que ya hemos visto este verano que colapsa". "No nos valen los grandes titulares -señala-, lo que que pedimos que se cumpla el preacuerdo y negociar ahora el encaje de todo eso dentro de un cambio de modelo".

Desde el Gobierno de Aragón, por su parte, se niega haber incumplido los compromisos adquiridos y se recuerda que se continúa defendiendo las medidas recogidas en el preacuerdo: la contratación efectiva al 100 % de la jornada laboral, una mejora retributiva del 10 % en 2027 sobre el salario base, una gratificación extraordinaria de 500 euros para el personal que participó activamente en la campaña de extinción de 2026 y el refuerzo progresivo del operativo con entre 60 y 215 efectivos adicionales.